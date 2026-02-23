Heuschnupfen: Diese fünf Pollen-Hotspots in Ihrer Wohnung sollten Sie kennen

Fenster zu, trotzdem Niesen. Abends jucken die Augen, obwohl man kaum draußen war. Viele Allergiker wundern sich: Wo kommen die ganzen Pollen her?

Die Antwort ist simpel – sie sind längst in der Wohnung. Und dort gibt es ein paar echte Hotspots, an denen sie sich besonders hartnäckig festsetzen. Wer sie kennt, kann dagegen vorgehen.

1. Kleidung, Jacken und Schuhe

Der größte Pollen-Transporter sind Sie selbst. Jacken, Pullover, Jeans und Schuhe bringen Blütenstaub direkt mit rein. Besonders tückisch: Straßenkleidung auf dem Stuhl, die Jacke über der Couch oder Schuhe im Flur ohne Matte. Dort rieseln die Pollen ab – und verteilen sich bei jeder Bewegung weiter.

2. Sofa, Teppiche und Kissen

Gemütlich, aber pollenfreundlich. Textilien sind echte Sammelstellen. Auf Polstermöbeln, Teppichen und Kissen bleiben Pollen hängen und werden beim Hinsetzen, Aufstehen oder Staubsaugen wieder aufgewirbelt. Wer viel im Wohnzimmer sitzt oder dort arbeitet, spürt das schnell.

3. Bett und Schlafzimmer

Hier wird’s besonders unangenehm. Pollen landen über Haare, Haut und Kleidung im Bett – und wirken dann die ganze Nacht. Kissen, Decken und Matratzen sind deshalb ein zentraler Problemort. Wer abends ungewaschen ins Bett geht, nimmt die Pollen direkt mit unter die Decke. Diese Tipps helfen dagegen.

4. Fensterbänke und Vorhänge

Alles, was nah am offenen Fenster ist, bekommt die volle Ladung. Fensterbänke, Gardinen und Rollos fangen Pollen ab – vor allem bei Dauerlüften auf Kipp. Werden sie selten gereinigt, verteilen sie die Belastung immer wieder neu im Raum.

5. Haustiere und ihre Lieblingsplätze

Hunde und Katzen sind keine Allergieauslöser – aber perfekte Pollentaxis. Fell, Pfoten, Körbchen und Decken bringen Pollen tief in die Wohnung. Besonders problematisch wird es, wenn Tiere auf Sofa oder Bett dürfen.

Was wirklich gegen Pollen in der Wohnung hilft

Die wichtigste Regel: Pollen gar nicht erst verteilen. Kleidung wechseln, Haare waschen, Schlafzimmer schützen. Dazu regelmäßig feucht wischen statt trocken stauben, Teppiche und Polster absaugen (idealerweise mit HEPA-Filter) und gezielt lüften – aber nicht stundenlang.

Heuschnupfen: So wird es zu Hause nach wenigen Tagen besser

Pollen verstecken sich nicht – sie sammeln sich. Wer die größten Dreckstellen kennt und gezielt angeht, senkt die Belastung in der Wohnung deutlich. Und merkt oft schon nach wenigen Tagen: weniger Niesen, ruhigere Augen, besserer Schlaf.