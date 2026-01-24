Heuschnupfen bei Kindern: Woran Eltern ihn erkennen – und was dann hilft

Eine laufende Nase, rote Augen, ständiges Niesen – bei Kindern denken viele Eltern zuerst an eine Erkältung. Doch wenn die Beschwerden immer wieder auftreten, länger anhalten oder jedes Jahr zur gleichen Zeit kommen, steckt oft Heuschnupfen dahinter. Pollenallergien beginnen häufig schon im Kindesalter – und werden trotzdem oft spät erkannt.

Typisch sind Niesattacken, eine klare, wässrige Schnupfnase und juckende, gerötete Augen. Viele Kinder reiben sich ständig Nase oder Augen, wirken müde und unkonzentriert. Auch Kratzen im Hals oder ein trockener Reizhusten können dazugehören. Wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Erkältung: Fieber fehlt, und die Symptome halten wochenlang an – solange Pollen fliegen.

Ein Heuschnupfen-Warnsignal: Immer wieder zur gleichen Zeit

Treten die Beschwerden jedes Jahr im Frühling oder Sommer auf, ist das ein starkes Indiz für eine Pollenallergie. Auch wenn es draußen schlimmer wird – etwa auf dem Spielplatz oder beim Toben im Park – und drinnen besser, sollten Eltern hellhörig werden.

Warum frühes Erkennen so wichtig ist

Unbehandelter Heuschnupfen ist kein harmloser Schnupfen. Die chronische Entzündung der Schleimhäute kann sich ausweiten – Mediziner sprechen vom Etagenwechsel. Dabei werden auch die Bronchien betroffen, das Risiko für Asthma steigt. Je früher gegengesteuert wird, desto besser.

Verdacht auf Heuschnupfen: Was Eltern jetzt tun sollten

Der erste Schritt ist der Gang zum Kinderarzt oder Allergologen. Mit Haut- oder Bluttests kann geklärt werden, gegen welche Pollen das Kind allergisch ist. Das hilft nicht nur bei der Behandlung, sondern auch bei der Alltagsplanung.

So lassen sich Beschwerden lindern

Pollenprognosen checken und Outdoor-Aktivitäten anpassen

Abends Haare waschen, um Pollen aus dem Bett fernzuhalten

Schlafzimmer pollenarm halten (Straßenkleidung raus, regelmäßig lüften)

Stoßlüften statt dauerhaft gekippter Fenster

Beim Spielen draußen: Sonnenbrille kann die Augen entlasten

Für Kinder gibt es gut erprobte Antihistaminika sowie Nasensprays, die altersgerecht dosiert sind. Sie sollten nicht erst im Notfall, sondern nach ärztlicher Empfehlung eingesetzt werden. Moderne Präparate machen deutlich seltener müde als früher.

Langfristig denken: Hyposensibilisierung prüfen

Leidet ein Kind stark oder jedes Jahr wieder, kann eine Hyposensibilisierung sinnvoll sein. Sie setzt an der Ursache an und kann die Allergie deutlich abschwächen – manchmal sogar verhindern, dass sich Asthma entwickelt. Ob und wann das infrage kommt, klärt der Facharzt.

Wer Heuschnupfen früh erkennt und konsequent behandelt, hilft seinem Kind durch die Pollensaison – und schützt langfristig die Atemwege.