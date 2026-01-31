Haustiere und Heuschnupfen: Tragen Hunde Pollen ins Haus? Das hilft dagegen!

Der Hund kommt vom Spaziergang zurück, schüttelt sich – und kurze Zeit später jucken die Augen, die Nase läuft. Zufall? Leider oft nicht. Hunde (und auch Katzen) sind echte Pollentaxis. Haustiere schleppen Pollen im Fell, an den Pfoten und sogar über Halsband und Leine mit in die Wohnung.

Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Regeln lässt sich die Pollenmenge deutlich reduzieren – ohne das Tier auszusperren.

Warum Haustiere Pollen verteilen

Pollen bleiben gern an Fell haften – besonders bei langhaarigen Hunden. Beim Laufen durch Gras, über Felder oder am Wegesrand sammeln sie sich wie Staub. Zu Hause landen sie dann auf Sofa, Teppich, Kissen – und im schlimmsten Fall im Bett. Je näher der Kontakt, desto höher die Belastung für Allergiker.

Der wichtigste Hebel: Pfoten und Fell nach dem Gassigehen

Nach jedem Spaziergang lohnt sich ein kurzes Pfoten-Abwischen mit einem feuchten Tuch. Bei starkem Pollenflug hilft es zusätzlich, Bauch und Fell grob abzuwischen. Das dauert keine zwei Minuten, bringt aber spürbar weniger Pollen in der Wohnung. Das Gleiche gilt bei Freigänger-Katzen.

Bei Heuschnupfen: Haustiere nicht ins Bett – am besten auch nicht ins Schlafzimmer

So schwer es fällt: Schlafzimmer und Bett sollten möglichst tierfrei bleiben, zumindest in der Pollensaison. Nachts reagieren Schleimhäute besonders empfindlich. Wer den Hund oder die Katze im Bett schlafen lässt, holt sich die Pollen direkt unter die Decke.

Regelmäßig bürsten – waschen eher selten

Lose Pollen und Staub sitzen im Fell. Regelmäßiges Bürsten entfernt einen Großteil davon – am besten draußen oder auf dem Balkon, nicht im Wohnzimmer. Bei langhaarigen Tieren ist das besonders effektiv.

Das könnte Sie auch interessieren: Erholsamer Schlaf trotz Heuschnupfen: So wird das Schlafzimmer pollenarm

Ein Bad kann bei Hunden helfen, sollte aber nicht täglich sein. Zu häufiges Waschen reizt Haut und Fell des Tieres. Besser: gelegentliches Waschen in der Hochsaison, dazwischen feuchtes Abwischen. Bei Unsicherheit lieber den Tierarzt fragen.

Körbchen, Decken, Spielzeug nicht vergessen

Auch Decken, Körbchen und Lieblingsspielzeug sammeln Pollen. Regelmäßiges Waschen oder Absaugen senkt die Belastung spürbar.

Was für Körbchen und Decken von Hund oder Katze gilt, ist auch generell hilfreich. Regelmäßiges Staubwischen hilft, die Pollenkonzentration in der Wohnung zu senken. Dabei besser feucht als trocken wischen, sonst wirbelt man die Pollen nur auf. Staubsauger mit HEPA-Filter sind für Allergiker deutlich angenehmer.