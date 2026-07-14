Facharzt gesucht, Code futsch? Wer seinen Vermittlungscode bei der 116117 aktiviert, sollte schnell handeln: Nach einer erfolglosen Suche kann er schon nach sieben Tagen ungültig werden. So vermeiden Sie die Frist-Falle.

Lungenfunktionstest? Das kann dauern. Wer einen Vermittlungscode hat, ist gut dran, muss aber nach der Aktivierung am Ball bleiben. Sebastian Gollnow





Einen Termin beim Kardiologen, Neurologen, Pneumologen oder Orthopäden zu bekommen, kann zur Geduldsprobe werden. Wer dringend behandelt werden muss, erhält deshalb häufig einen sogenannten Vermittlungscode. Mit ihm können gesetzlich Versicherte über den Patientenservice 116117 nach einem Facharzttermin suchen. Doch es lauert eine Falle …

Was viele Patienten nämlich erst erfahren, wenn es zu spät ist: Nach der ersten erfolglosen Suche kann der Code schon nach sieben Tagen ungültig werden. Ein entscheidendes Detail, auf das bei der Ausstellung nicht immer deutlich hingewiesen wird, wie der Autor dieses Artikels feststellen musste.

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Facharzttermin: Der Vermittlungscode ist nicht pauschal nur sieben Tage gültig

Zunächst aber dennoch die wichtige Entwarnung: Die Sieben-Tage-Frist beginnt nicht automatisch an dem Tag, an dem die Arztpraxis den Vermittlungscode ausstellt.

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Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin sind Vermittlungscodes zunächst grundsätzlich zeitlich unbegrenzt gültig. Erst wenn der Code im 116117-Terminservice eingegeben und damit aktiviert wird, kann die Uhr anfangen zu laufen: Bleibt die anschließende Terminsuche erfolglos, verliert der Code nach sieben Tagen seine Gültigkeit.

Das bedeutet: Wer den Code nur auf seiner Überweisung stehen hat, muss nicht befürchten, dass er bereits nach einer Woche automatisch wertlos wird. Wer ihn jedoch online oder über den Terminservice für eine Suche verwendet, sollte anschließend konsequent am Ball bleiben – und handeln.

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So funktioniert die Suche nach einem Facharzttermin

Der Vermittlungscode besteht aus einer zwölfstelligen Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Er wird von der überweisenden Arzt- oder Psychotherapiepraxis ausgestellt, wenn ein zeitnaher Termin medizinisch erforderlich ist. Anschließend kann der Code auf der Internetseite des 116117-Terminservices, über die App oder telefonisch unter der kostenlosen Nummer 116117 verwendet werden.

Für Termine bei Hausärzten, Kinder- und Jugendärzten, Augenärzten und Frauenärzten sowie für ein erstes psychotherapeutisches Sprechstundengespräch ist normalerweise kein Vermittlungscode erforderlich. Bei anderen Fachrichtungen wird er für die Terminvermittlung in der Regel benötigt.

Keinen Termin gefunden? Jetzt nicht einfach abwarten

Wer nach der Eingabe des Codes keine freien Termine angezeigt bekommt, sollte sich das Datum der ersten Suche notieren. Sinnvoll ist außerdem, möglichst schnell die 116117 anzurufen. Die Mitarbeiter können prüfen, ob Termine vorhanden sind, die online nicht passend erscheinen, oder erklären, wie weiter vorzugehen ist.

Diese Tipps können die Chancen erhöhen:

Suchgebiet vergrößern: Wer nur im direkten Wohnumfeld sucht, bekommt möglicherweise keine Treffer. Ein größerer Radius kann zusätzliche Praxen anzeigen.

Bei Wochentagen flexibel bleiben: Termine am frühen Morgen, am Nachmittag oder in einem benachbarten Stadtteil sind oft schneller verfügbar.

Mehrfach nachsehen: Frei gewordene Termine können kurzfristig wieder im System auftauchen. Innerhalb der Sieben-Tage-Frist lohnt sich deshalb eine erneute Suche.

Bei technischen Problemen sofort anrufen: Eine Fehlermeldung oder ein nicht erkannter Code sollte nicht mehrere Tage lang ignoriert werden.

Was gilt, wenn ein gebuchter Facharzttermin abgesagt wird?

Wird ein über die 116117 gebuchter Termin ordnungsgemäß abgesagt, kann der Code nach Angaben der KV Berlin grundsätzlich erneut verwendet werden. Nach einer zweiten Terminabsage verliert er allerdings seine Gültigkeit. Wer einen Termin einfach verstreichen lässt, ohne abzusagen, muss unter Umständen eine neue Überweisung mit einem neuen Code besorgen.

Deshalb gilt: Termine immer über den vorgesehenen Weg absagen und den Vermittlungscode aufbewahren, bis die Behandlung tatsächlich stattgefunden hat.

Facharzttermin: Ist der Code ungültig, hilft die Arztpraxis weiter

Wird der Vermittlungscode nicht mehr akzeptiert, sollten Patienten zunächst bei der 116117 nachfragen. Lässt sich der Code nicht reaktivieren, ist die überweisende Praxis die nächste Anlaufstelle. Dort kann geprüft werden, ob weiterhin eine medizinische Dringlichkeit besteht und ein neuer Vermittlungscode ausgestellt werden kann.

Bei plötzlich starken oder sich deutlich verschlimmernden Beschwerden sollte allerdings nicht auf einen regulären Facharzttermin gewartet werden. Für dringende, aber nicht lebensbedrohliche Beschwerden ist die 116117 zuständig. Bei lebensbedrohlichen Notfällen muss sofort die 112 gewählt werden.

Profi-Tipp:

Sie haben einen Vermittlungscode? Nehmen Sie nicht den Termin, der Wochen entfernt ist, sondern checken Sie innerhalb der Frist regelmäßig, ob es kurzfristig Termine gibt. So warten Sie nicht länger, als nötig und bekommen spontan frei gewordene Slots in der Facharztpraxis.