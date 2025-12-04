Ernährungsdoc Riedl: Diese Lebensmittel packe ich in die Brotdose meiner Kinder

Ernährungsexperte Dr. Matthias Riedl betont die Bedeutung der Pausenverpflegung für Schulkinder: Erfahren Sie, welche Lebensmittel nach Meinung von Riedl in die Brotdose gehören und welche vermieden werden sollten.

Die richtige Pausenverpflegung spielt eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Schulkindern. Ernährungsexperte Matthias Riedl sind sich einig, welche Lebensmittel in die Brotdose gehören und welche unbedingt vermieden werden sollten.

Was laut Riedl in die Brotdose gehört

NDR-Ernährungs-Doc Matthias Riedl betont, dass die Zusammenstellung der Lebensmittel in der Brotdose ausgewogen sein sollte, um Kindern Energie für den Schulalltag zu liefern.

Als gesunde Basis empfiehlt er die folgenden Lebensmittelgruppen:

Komplexe Kohlenhydrate: Dazu zählen Brot, Brötchen oder Knäckebrot, idealerweise aus Vollkorn. Sie bieten eine langanhaltende Sättigung.

Dazu zählen Brot, Brötchen oder Knäckebrot, idealerweise aus Vollkorn. Sie bieten eine langanhaltende Sättigung. Proteine: Diese liefern Baustoffe und können durch Käse, mageren Aufschnitt wie Putenbrust oder gekochte Eier ergänzt werden. Auch Milchprodukte wie Joghurt und Quark sind gute Proteinquellen.

Diese liefern Baustoffe und können durch Käse, mageren Aufschnitt wie Putenbrust oder gekochte Eier ergänzt werden. Auch Milchprodukte wie Joghurt und Quark sind gute Proteinquellen. Fette: Eine gesunde Zufuhr kann durch Nüsse (sofern in der Schule erlaubt), Samen oder fetthaltigeren Aufschnitt wie Salami erreicht werden.

Eine gesunde Zufuhr kann durch Nüsse (sofern in der Schule erlaubt), Samen oder fetthaltigeren Aufschnitt wie Salami erreicht werden. Vitamine: Experten raten dazu, täglich frisches Obst und Gemüse in die Dose zu packen. Besonders Beeren, Äpfel, Karotten, Gurken und Tomaten eignen sich gut als Snack.

Welche Lebensmittel als Pausenbrot tabu sind

Experte Riedl warnt davor, die Brotdose mit Lebensmitteln zu füllen, die zu viel Zucker und ungesunde Fette enthalten, da diese zu einem schnellen Abfall der Konzentrationsfähigkeit führen können.

Riedl nannte gegenüber „BuzzFeed“ explizit Lebensmittel, die er „niemals“ in die Brotdosen seiner eigenen Kinder packen würde:

Süße Brotaufstriche: Aufstriche wie Schokocreme, Marmelade oder gezuckerte Nuss-Nougat-Cremes enthalten große Mengen Zucker, die zu einem schnellen Blutzuckeranstieg und -abfall führen.

Aufstriche wie Schokocreme, Marmelade oder gezuckerte Nuss-Nougat-Cremes enthalten große Mengen Zucker, die zu einem schnellen Blutzuckeranstieg und -abfall führen. Süßigkeiten: Süßigkeiten jeglicher Art – von Gummibärchen bis zu Schokoriegeln – werden aus demselben Grund als ungeeignet angesehen.

Süßigkeiten jeglicher Art – von Gummibärchen bis zu Schokoriegeln – werden aus demselben Grund als ungeeignet angesehen. Fertiggebäck und Kuchen: Auch industriell hergestelltes Gebäck enthält oft große Mengen an Zucker, ungünstigen Fetten und Zusatzstoffen.

Auch industriell hergestelltes Gebäck enthält oft große Mengen an Zucker, ungünstigen Fetten und Zusatzstoffen. Zuckerhaltige Getränke: Gezuckerte Limonaden oder Säfte sind keine geeignete Pausenbegleitung. Als Getränke empfiehlt Riedl stattdessen Wasser, ungesüßte Tees oder verdünnte Saftschorlen.

Laut dem Ernährungsexperten Riedl ist es nicht das Ziel, Kinder zu bevormunden, aber es sei wichtig, ihnen zu vermitteln, dass diese Lebensmittel für besondere Anlässe reserviert bleiben sollten. Eine gesunde Brotdose helfe den Kindern, „über den Tag leistungsfähig und konzentriert zu bleiben.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf NOZ.de.