Die häufigsten Heuschnupfen-Fehler: Was viele Allergiker falsch machen

Jedes Jahr dasselbe Spiel: Die Nase läuft, die Augen jucken, der Hals kratzt – und trotzdem machen viele Allergiker immer wieder die gleichen Fehler. Das Ergebnis: mehr Beschwerden als nötig. Zeit für einen ehrlichen Check, was bei der Bekämpfung von Heuschnupfen schiefläuft – und wie man es besser macht.

Fehler 1: „Das wird schon wieder – ich warte ab“

Viele hoffen, dass sich der Heuschnupfen „von selbst legt“. Tut er meist nicht. Wer abwartet, lässt die Schleimhäute weiter entzünden – und macht es später schwerer, die Symptome in den Griff zu bekommen. Früh reagieren bringt oft deutlich mehr als spätes Gegensteuern.

Fehler 2: Medikamente erst nehmen, wenn der Heuschnupfen richtig da ist

Antihistaminika und Nasensprays wirken besser, wenn sie regelmäßig und frühzeitig eingesetzt werden. Wer erst zur Tablette greift, wenn die Nase komplett dicht ist, verschenkt Wirkung – vor allem bei kortisonhaltigen Nasensprays. Daher lohnt es sich, schon frühzeitig den Pollenflugkalender im Blick zu haben und bereits ein paar Tage vor dem angekündigten „Inferno“ mit Tabletten und Spray zu starten.

Fehler 3: Dauernd die Augen reiben

Es juckt – klar. Aber Reiben setzt noch mehr Histamin frei und verschlimmert Rötung und Schwellung. Besser: kühlen, spülen oder Tropfen verwenden. Die Augen danken es.

Fehler 4: Bei Heuschnupfen Fenster stundenlang auf Kipp

„Frische Luft“ ist gut, Dauerlüften nicht. So kommen ständig neue Pollen rein. Besser ist kurzes Stoßlüften zu pollenärmeren Zeiten – und danach Fenster wieder zu.

Fehler 5: Straßenkleidung mit ins Schlafzimmer nehmen

Jacke aufs Bett, Pulli über den Stuhl im Schlafzimmer – perfekter Pollentransport. Kleidung, die draußen war, gehört nicht ins Schlafzimmer. Abends Haare waschen hilft zusätzlich.

Fehler 6: Abschwellende Nasensprays als Dauerlösung

Sie machen die Nase schnell frei – behandeln aber nicht die Allergie. Wer sie länger nutzt, riskiert einen Gewöhnungseffekt. Bei Heuschnupfen sind sie keine Dauerlösung.

Fehler 7: Sport zur falschen Zeit

Joggen bei hoher Pollenbelastung kann die Symptome richtig hochfahren. Wer draußen trainiert, sollte Pollenlage und Zeitpunkt im Blick behalten – oder auf Indoor-Alternativen ausweichen.

Fehler 8: Alkohol unterschätzen

Bier, Wein & Co. können Heuschnupfen verschlimmern, weil Alkohol die Schleimhäute reizt und Histamin freisetzt. Wer in der Saison merkt, dass es danach schlimmer wird, sollte verzichten – oder den Konsum alkoholischer Getränke zumindest herunterfahren.

Fehler 9: Beschwerden nicht ernst nehmen

Heuschnupfen ist kein Luxusproblem. Unbehandelt kann er sich auf die Bronchien ausweiten. Husten, Enge in der Brust oder Atemnot sind Warnzeichen – dann ab zum Arzt.

Fehler 10: Jedes Jahr an Heuschnupfen leiden – und nichts ändern

Wer jedes Frühjahr stark betroffen ist, sollte über mehr als nur Akutmedikamente nachdenken. Hyposensibilisierung kann die Allergie langfristig abschwächen – wird aber oft zu spät angegangen.

Wer typische Fehler vermeidet, Medikamente richtig einsetzt und ein paar Alltagsregeln beachtet, kommt deutlich besser durch den Frühling – mit weniger Niesen und mehr Lebensqualität.