Darf ich in der Arbeitszeit zum Arzt gehen? Das gilt für Arbeitnehmer

Ein Termin beim Arzt sollte grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. Doch es gibt Ausnahmen. picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Arzttermine sind oft schwer zu bekommen – besonders beim Facharzt. Viele Beschäftigte gehen deshalb während der Arbeitszeit zum Arzt. Aber ist das erlaubt? Ein Fachanwalt erklärt, wann der Arbeitgeber mitspielen muss und wann es Geld gibt.

„Ich komme heute später, ich bin beim Arzt“: Diesen Satz haben viele Arbeitnehmer schon einmal gesagt. Oder zumindest im Kollegenkreis gehört. Denn Arzttermine vor oder nach der Arbeit sind oft rar.

Gerade Facharzttermine sind schwer zu bekommen. Hausarzttermine wiederum sind manchmal dringend. Da bleibt oft nur ein Termin während der Arbeitszeit. Aber ist das rechtlich überhaupt erlaubt?

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Arzttermin in der Arbeitszeit: Das ist grundsätzlich wichtig

„Grundsätzlich haben Arzttermine außerhalb der Arbeitszeit stattzufinden“, sagt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand in Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. Heißt: Beschäftigte müssen zunächst versuchen, den Arztbesuch in ihre Freizeit zu legen. Also vor oder nach der Arbeit.

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Anders sieht es aus, wenn der Arzttermin aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist. Und wenn er nur während der Arbeitszeit wahrgenommen werden kann. Dann muss der Arbeitgeber den Termin ermöglichen – wegen seiner Fürsorgepflicht.

Wird die Zeit bezahlt?

Ein Arztbesuch während der Arbeitszeit ist nicht automatisch unbezahlte Freizeit. Hier kann § 616 BGB greifen. Danach behalten Arbeitnehmer ihren Anspruch auf Vergütung, wenn sie für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ ohne eigenes Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert sind.

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Das kann also bedeuten: Wer wegen eines notwendigen Arzttermins kurzzeitig fehlt, bekommt trotzdem weiter Geld.

Arzttermin in der Arbeitszeit: Wann es kein Geld geben kann

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung. § 616 BGB kann im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Ist das der Fall, muss der Arbeitgeber den notwendigen Arzttermin zwar grundsätzlich ermöglichen. Für die versäumte Arbeitszeit besteht dann aber generell kein Anspruch auf Vergütung. (dpa/mp)