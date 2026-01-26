Angst vor Kortison-Nasenspray bei Heuschnupfen? Was wirklich stimmt

„Kortison? Niemals!“ – diesen Satz hören Ärzte und Apotheker jedes Frühjahr von Heuschnupfen-Patienten. Viele denken sofort an Mondgesicht, Gewichtszunahme, Hormonchaos. Und genau deshalb lassen viele Allergiker das Kortison-Nasenspray lieber im Schrank stehen oder sprühen nur „wenn’s gar nicht anders geht“. Das Problem: Damit wird eines der wirksamsten Mittel gegen Heuschnupfen verschenkt.

Kortison-Nasenspray kein „Bodybuilder-Zeug“

Kortison im Nasenspray hat nichts mit den anabolen Steroiden zu tun, die manche im Gym schlucken. Es geht hier um entzündungshemmende Wirkstoffe, die vor Ort in der Nase arbeiten. Moderne Sprays wirken hauptsächlich lokal – in den Körper geht davon nur wenig. Heißt: Die klassischen Horror-Nebenwirkungen, die viele im Kopf haben, sind unwahrscheinlich.

Warum Kortison-Spray so gut funktioniert

Heuschnupfen ist nicht nur „ein bisschen Schnupfen“, sondern eine Entzündung der Nasenschleimhaut. Genau da setzt das Spray an: Es bremst die Entzündung, lässt die Schleimhaut abschwellen und nimmt Druck aus der Nase. Ergebnis: weniger dicht, weniger laufen, weniger Niesstress. Gerade wer nachts kaum Luft bekommt oder morgens wie zugeschnürt ist, merkt oft den größten Unterschied.

Die große Sorge: Macht das dick oder abhängig?

In der Regel nein – bei richtiger Anwendung nicht.

Kortison-Nasenspray macht nicht „dick“ und nicht „muskulös“ – und es macht auch nicht süchtig. Eine Abhängigkeit wie bei abschwellenden „Sofort-frei“-Sprays gibt es hier nicht. Der Knackpunkt ist wirklich: richtig anwenden, richtige Dosis.

Nebenwirkungen: Was realistisch ist – und was selten

Ja, es kann Nebenwirkungen geben. Aber meist sind sie lokal und überschaubar: trockene Nase, leichtes Brennen, gelegentlich Nasenbluten. Schwere Nebenwirkungen sind selten. Und oft ist nicht das Spray schuld, sondern die Technik. Bei Kindern wie auch bei Augenproblemen sollte die Anwendung allerdings ärztlich abgeklärt werden.

Der Klassiker: falsch sprühen, dann meckert die Nase

Viele sprühen geradeaus auf die Nasenscheidewand – das reizt. Besser: leicht nach außen zur Nasenwand sprühen. Vorher sanft die Nase putzen. Und essenziell: dranbleiben. Das ist kein „einmal sprühen und alles ist gut“-Mittel. Die volle Wirkung kommt oft erst nach ein paar Tagen. Wer nur sporadisch sprüht, denkt schnell: „Bringt nichts“ – dabei wurde es einfach nicht konsequent genutzt.

Kortison-Spray bei Heuschnupfen: Wie lange darf man das nehmen?

Üblich ist die Anwendung über Wochen bis zur ganzen Pollensaison, natürlich in der empfohlenen Dosis. Bei Kindern, Schwangerschaft, Augenerkrankungen oder wenn Wechselwirkungen möglich sind: ärztlich absprechen.

Für wen es besonders sinnvoll ist

Kortison-Nasenspray ist vor allem dann stark, wenn die Nase dauerhaft dicht ist, wenn der Schlaf leidet oder wenn Tabletten allein nicht reichen. Wer jedes Jahr wieder komplett abschmiert, kann auch über einen frühen Start nachdenken – bevor die Schleimhaut richtig hochfährt.

Kortison-Nasensprays haben ein Imageproblem – aber bei Heuschnupfen sind sie für viele unentbehrlich. Richtig angewendet sind sie meist gut verträglich und extrem effektiv. Wer sie aus Angst meidet, leidet oft unnötig.