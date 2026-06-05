ADHS im Alter: Warum die späte Diagnose das ganze Leben verändern kann

Viele Erwachsene leben jahrzehntelang mit ADHS, ohne es zu wissen. Eine späte Diagnose kann entlasten – und neue Wege für Alltag, Familie und Behandlung eröffnen.

Jahrelang vergesslich, sprunghaft, schnell überfordert. Dazu das Gefühl, sich doppelt so sehr anstrengen zu müssen wie alle anderen. Viele Menschen halten das für eine Charaktersache. Oder für Stress.

Dass dahinter ADHS stecken könnte, kommt ihnen oft nicht in den Sinn. Auch das Umfeld denkt häufig nicht daran. Und selbst Ärztinnen und Ärzte erkennen die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung bei Erwachsenen nicht immer. ADHS wird noch immer vor allem mit Kindern verbunden. Dabei sind nach Schätzungen von Fachleuten mindestens zwei Millionen Erwachsene in Deutschland betroffen. Gerade ab 40 ist eine Diagnose oft schwierig.

So zeigt sich die Störung bei Erwachsenen

ADHS hängt mit einem gestörten Stoffwechsel des Botenstoffs Dopamin im Gehirn zusammen. In der Regel besteht die Störung von Kindheit an. Man bekommt ADHS also nicht plötzlich im Erwachsenenalter.

Bei Erwachsenen zeigt sich ADHS aber oft unauffälliger als bei Kindern und Jugendlichen. Das Portal „gesundheitsinformation.de“ beschreibt typische Probleme: den Alltag oder die Arbeit organisieren, Termine einhalten, sich längere Zeit konzentrieren. Das gelingt oft nur dann gut, wenn Betroffene ein Thema wirklich interessiert.

„Das Schwierigste bei ADHS ist diese Prokrastination“, sagt Astrid Neuy-Lobkowicz, Fachärztin für Psychotherapie und Psychosomatik. „Ich weiß, was ich tun soll, aber ich kann den ersten Schritt nicht machen. Ich kann nicht anfangen.“

Auch Vergesslichkeit, innere Unruhe und Gedankenspringen können typisch sein. Hinzu komme „eine enorme emotionale Auslenkbarkeit“, sagt Neuy-Lobkowicz, ADHS-Expertin und Autorin des Buchs „AD(H)S in der zweiten Lebenshälfte“. Betroffene seien schnell gekränkt, reagierten heftig oder fühlten sich rasch angegriffen.

Wenn solche Belastungen den Alltag über längere Zeit beeinträchtigen, ist eine fachärztliche Abklärung ratsam. Für eine Diagnose braucht es eine ausführliche Anamnese und eine Beurteilung nach Leitlinien. Zuständig sind etwa Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, ärztliche Psychotherapeuten oder psychologische Psychotherapeuten.

Warum ADHS bei vielen Erwachsenen lange unerkannt bleibt

Lange war ADHS vor allem ein Thema bei Kindern. Dieser Blick wirke bis heute nach, sagt Neuy-Lobkowicz. Es gebe weiterhin eine große Diagnose- und Versorgungslücke.

Eine Studie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung zeigte zuletzt zwar: Deutlich mehr Erwachsene in Deutschland erhalten heute eine Erstdiagnose für ADHS als noch vor zehn Jahren. Trotzdem gehen Fachleute von einer hohen Dunkelziffer aus. Ein Grund: Viele Betroffene haben seelische Begleiterkrankungen. Manchmal werden dann Depressionen oder Angststörungen behandelt, ohne dass eine mögliche ADHS als Ursache oder Mitursache betrachtet wird.

Mit zunehmendem Alter kann das Symptombild zudem mit anderen Erkrankungen verwechselt werden. Wenn Menschen Anfang 50 vergesslicher werden, sich schlecht konzentrieren können und sich ausgebrannt fühlen, denken Betroffene oder Behandler womöglich an eine beginnende Demenz. „Aber viele von ihnen haben eine ADHS, die man gut behandeln kann“, sagt Neuy-Lobkowicz.

Hinzu kommt: Manche Menschen mit ADHS kaschieren ihre Symptome lange. Gerade betroffene Frauen passen sich oft stark an. Teilweise so lange, bis sie im Burnout landen. Eine Diagnose bekommen sie deshalb häufig erst spät.

Welche Fragen Betroffene sich stellen können

Zu erkennen, dass man womöglich schon sein Leben lang ADHS hat, ist nicht leicht. „Das ist schwierig, weil ADHS keine erworbene Störung ist – man kommt damit zur Welt und hat keinen Vergleich, weil man sich ja nie anders erlebt hat“, sagt Neuy-Lobkowicz.

Sie empfiehlt, sich gezielt Fragen zu stellen: Gab es schon immer Konzentrationsprobleme – außer bei Dingen, die wirklich interessieren? Fällt es schwer, Ordnung zu halten oder sich zu organisieren? Fühlt man sich schnell gekränkt oder verletzt? Auch rasche Stimmungsschwankungen können ein Hinweis sein. Ebenso die Frage, ob man Dinge immer auf den letzten Drücker erledigt. Entscheidend ist dabei: War das schon immer so?

Entsteht das Gefühl, dass vieles zutrifft, rät Neuy-Lobkowicz: „Erst lesen – aber bitte nicht nur im Internet, wo 50 Prozent der Inhalte über ADHS falsch sind.“ Sie empfiehlt stattdessen Bücher oder geprüfte Quellen. Dazu zählen etwa Internetauftritte von Fachgruppen wie adhs.info vom Zentralen ADHS-Netz. Auch viele Krankenkassen informieren über ADHS im Erwachsenenalter.

ADHS-Diagnose im Alter: Der Weg zur fachärztlichen Abklärung

Der nächste Schritt führt zum Facharzt oder zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Dabei lohnt es sich, gezielt nach Erfahrung mit ADHS bei Erwachsenen zu fragen. Nicht alle Praxen bieten entsprechende Diagnostik an. Bei Menschen über 50 empfiehlt Neuy-Lobkowicz zusätzlich eine internistische Abklärung, bevor etwa eine Medikation begonnen wird. Einen passenden Facharzt für die Diagnostik zu finden, bleibt aber schwierig.

„Viele Psychiater trauen sich nicht an ältere Patientinnen und Patienten heran“, sagt Neuy-Lobkowicz. Man müsse nachfragen und hartnäckig bleiben. „Das Interessante ist: Wenn ADHS-Betroffene sich wirklich für etwas interessieren, können sie auch Berge versetzen. Das erlebe ich immer wieder.“

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Im nächsten Schritt können auch Selbsthilfegruppen helfen. Neuy-Lobkowicz verweist etwa auf die Plattform „adhs-deutschland.de“. Dem „Infoportal ADHS“ zufolge werden bei der Diagnose in der sogenannten Exploration aktuelle Probleme, Belastungen und einzelne Symptome genau erfragt. Auch die Lebensgeschichte und die Entwicklung der Probleme bis zur Gegenwart werden erhoben.

Unter Umständen werden Partner, Eltern oder andere Bekannte einbezogen, die die Person lange kennen. Sie können berichten, wann ihnen bestimmte Verhaltensweisen aufgefallen sind. Außerdem können Fragebögen, Verhaltensbeobachtungen oder körperliche Untersuchungen zum Einsatz kommen. Die Abklärung dauert üblicherweise mehrere Sitzungen.

Warum die ADHS-Diagnose im Alter entlasten kann

Eine späte Diagnose ändert nichts an der Vergangenheit. Sie kann aber verändern, wie Betroffene auf ihr Leben blicken. „Viele Patienten sind allein schon mit dem Wissen unglaublich entlastet“, sagt Neuy-Lobkowicz.

Nicht jeder Mensch mit ADHS-Diagnose braucht zwingend eine Therapie. Wenn der Leidensdruck groß ist, kann eine individuell abgestimmte Kombination helfen: Psychoedukation, kognitive Verhaltenstherapie und medikamentöse Unterstützung. Das sagt Petra Beschoner, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin.

Medikamente können vielen Patientinnen und Patienten helfen, Konzentration und Impulskontrolle zu verbessern. „Wenn die Diagnose stimmt und die Medikation passt, können wir Menschen auch mit 60 oder 70 noch einmal neu auf die Beine stellen“, sagt Neuy-Lobkowicz.

Sie berichtet von Patientinnen und Patienten, bei denen Medikamente auch bei tiefer Erschöpfung und zunehmender Vergesslichkeit eine deutliche Wirkung haben. „So mancher Patient steht dann wieder wie Phönix aus der Asche auf und findet wieder eine neue Lebensqualität und Lebensmut.“

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Auch in Familien kann sich durch eine Diagnose etwas verändern. ADHS ist genetisch veranlagt. Oft sind auch Kinder oder Enkelkinder betroffen. Dadurch kann neues Verständnis entstehen. Konflikte, die sich über Jahre aufgebaut haben, bekommen manchmal eine Erklärung. Angehörige, die sich nie ernst genommen fühlten, weil Dinge vergessen oder überhört wurden, verstehen plötzlich besser, warum das so war.

Betroffene können zudem lernen, ihrem Umfeld zu erklären, was sie brauchen. Neuy-Lobkowicz nennt das eine Art „Gebrauchsanweisung“ für andere. (dpa/mp)