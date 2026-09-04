Völlegefühl, flauer Magen oder Verstopfung: Wer Abnehmspritze oder Abnehmpille nutzt, kann vor allem zu Beginn mit Nebenwirkungen kämpfen. Mit einigen einfachen Maßnahmen lassen sich Beschwerden oft lindern.

Dämpfen das Hungergefühl und lassen Nahrung länger im Magen verweilen: So wirken sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten - in Alltagssprache: Abnehmspritze bzw. Abnehmtablette. Roberto Pfeil/dpa

Wie jedes Medikament können auch Abnehmspritzen und die neue Abnehmtablette Nebenwirkungen auslösen.

Wer mit sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten behandelt wird, bemerkt Beschwerden vor allem zu Beginn der Therapie oder wenn sich die Dosis ändert. Typisch sind Magen-Darm-Probleme, sagt Ökotrophologin und Buchautorin Heike Niemeier („Abnehm-Spritze & Abnehm-Pille? Ja, aber richtig!“).

Abnehmspritze und Abnehmpille: Warum sich manche ständig satt fühlen

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„Manche Patienten fühlen sich permanent voll – wie nach dem Essen einer Weihnachtsgans“, beschreibt Niemeier. Dieses Gefühl kann auch auftreten, wenn nur kleine Portionen gegessen wurden.

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Der Grund: Die Wirkstoffe Semaglutid oder Tirzepatid wirken je nach Präparat auf das Sättigungszentrum im Gehirn.

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„Das Völlegefühl wird durch die Medikamente erzeugt. Daher ist es wichtig, trotzdem zu essen, um an die Nährstoffe aus dem Essen zu kommen und die Gefahr eines Nährstoffmangels zu reduzieren“, sagt Niemeier.

Abnehmspritze und Abnehmpille: Was gegen Übelkeit helfen kann

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Bei manchen Menschen tritt besonders am Tag der Injektion Übelkeit auf.

Niemeier empfiehlt, rund um die Anwendung der Spritze ausreichend zu trinken. Auch Kräutertees können helfen, etwa Fenchel-Anis-Kümmel-Tee.

Wer lieber Wasser trinkt, sollte es besser lauwarm als eiskalt trinken. Denn ein Kältereiz im Magen kann das flaue Gefühl verstärken.

Kommt zur Übelkeit auch Erbrechen hinzu, wird ausreichendes Trinken noch wichtiger. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Körper zu viel Flüssigkeit verliert.

Ballaststoffe können bei Verstopfung helfen

Auch Verstopfung kann bei der Anwendung der Abnehmspritze auftreten.

Um die Verdauung wieder anzuregen, empfiehlt Niemeier vor allem zwei Dinge: mehr trinken und mehr Ballaststoffe essen.

Diese Kombination erhöht das Stuhlvolumen und macht den Stuhl weicher. Dadurch kann die Verdauung wieder besser in Gang kommen.

Abnehmspritze und Abnehmpille: Diese Lebensmittel liefern Ballaststoffe

Eine gute Ballaststoffquelle ist Haferkleie. „Die kann man in den Salat oder in den Joghurt einrühren – oder auch in Frikadellen verarbeiten. Kleine Mengen reichen oft schon“, sagt Niemeier.

Auch getrocknete Pflaumen und Leinsamen enthalten viele Ballaststoffe. (dpa/mp)