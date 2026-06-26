Ein Bus fährt bei Rot über eine Ampel, ein Passagier zeigt den Fahrer an. Doch vor Gericht zeigt sich: Für einen schweren Rotlichtverstoß braucht es mehr als Zählen und Schätzen.

Wie lang zeigt diese Ampel schon Rot? Eine einfache Schätzung reicht vor Gericht unter Umständen nicht aus, um Rotlichtsünder hart zu bestrafen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

„Der ist über Rot gefahren“: So ein Satz kann schnell fallen. Für einen qualifizierten Rotlichtverstoß reicht eine bloße Beobachtung aber nicht automatisch aus.

Das zeigt ein Urteil des Bayerischen Oberlandesgerichts. Darauf weist der ADAC hin. Das Aktenzeichen lautet 201 ObOWi 105/26.

Darum ging es in dem Fall

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Ein Busfahrer musste sein Fahrzeug zunächst verkehrsbedingt kurz anhalten. Als er weiterfuhr, überfuhr er eine Ampel. Ein Passagier im Bus zeigte den Fahrer daraufhin an. Der Vorwurf: Rotlichtverstoß.

Nach Ansicht des Zeugen soll die Ampel bereits länger als eine Sekunde Rot gezeigt haben. Damit hätte es sich um einen qualifizierten Rotlichtverstoß gehandelt.

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Zeuge zählte von 22 bis 20

Der Passagier gab an, die Dauer durch Herunterzählen von 22 bis 20 ermittelt zu haben. Außerdem stützte er sich auf eine Weg-Zeit-Berechnung. Dabei berechnete er die Zeit vom Anfahren des Busses bis zum Passieren der Haltelinie an der Ampel.

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Die Folge: Der Busfahrer bekam einen Bußgeldbescheid über 200 Euro. Zusätzlich wurde ein einmonatiges Fahrverbot verhängt. Dagegen legte der Fahrer Einspruch ein. Der Fall landete vor Gericht.

Gericht zu Rotlichtverstoß: Warum die Schätzung nicht genügte

Das Bayerische Oberlandesgericht stellte klar: Die bloße Schätzung eines Zufallszeugen reicht nicht aus, um einen qualifizierten Rotlichtverstoß festzustellen.

Auch die Weg-Zeit-Berechnung des Zeugen überzeugte das Gericht nicht. Ein Brems- und Anfahrvorgang mit gleichzeitigem Ampelumschalten sei zu komplex, um ihn mit einer derart ungenauen Methode sicher einzuschätzen.

Damit fehlte aus Sicht des Gerichts eine ausreichend sichere Grundlage für einen qualifizierten Rotlichtverstoß.

Passagier saß in der Mitte des Busses

Hinzu kam ein weiterer Punkt. Der Mann hatte in der Mitte des Busses gesessen. Nach Einschätzung des Gerichts konnte er deshalb nicht alle Umstände vollständig überblicken.

Trotzdem hielt das Gericht seine Aussage grundsätzlich für glaubhaft. Danach hatte die Spitze des Busses die Haltelinie bei roter Ampel überfahren.

Gericht zu Rotlichtverstoß: Nur fahrlässiger Verstoß

Das reichte aber nur für einen fahrlässigen Rotlichtverstoß. Laut ADAC liegt das Bußgeld dafür in der Regel bei 90 Euro. Ein Fahrverbot wird normalerweise nicht verhängt.

Anders kann es aussehen, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Auch bei einem Unfall infolge des Rotlichtverstoßes kann es teurer werden.

Wann es richtig teuer wird

Von einem qualifizierten Rotlichtverstoß spricht man, wenn die Ampel schon länger als eine Sekunde rot zeigt und man trotzdem die Haltelinie überfährt. Dann drohen 200 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Kommt eine Gefährdung hinzu, steigt das Bußgeld auf 320 Euro. Dann werden zwei Monate Fahrverbot fällig. Bei einem Unfall sind es 360 Euro Bußgeld und ebenfalls zwei Monate Fahrverbot. (dpa/mp)