Garten im September: Das wird wichtig – und diese Fehler sollten Sie vermeiden

Im September ist im Garten noch einiges zu tun: ernten, pflanzen, gießen und erste Vorbereitungen für den Herbst treffen. Gleichzeitig sollten Hobbygärtner beim Düngen vorsichtiger werden und Schädlinge im Blick behalten.

Der September steht noch ganz im Zeichen der Ernte. IMAGO/Silas Stein

Die Tage werden kürzer, doch die Gartensaison ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt es vor allem darauf an, Pflanzen weiter zu beobachten und nicht zu früh alles „winterfest“ zu machen.

Ein Überblick über die wichtigsten Arbeiten, die nun im heimischen Garten erledigt werden sollten, und welche Fehler lauern.

Garten im September: weiter ernten und pflanzen

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Im September werden je nach Sorte und Standort noch Äpfel, Birnen, Pflaumen, Tomaten, Bohnen oder Zucchini geerntet. Dabei sollte Fallobst regelmäßig kontrolliert und krankes oder stark befallenes Obst entfernt werden.

Auch Pflanzarbeiten sind jetzt möglich: Viele Stauden und Gehölze können gesetzt werden, weil der Boden noch warm ist. Frisch Gepflanztes muss allerdings weiterhin ausreichend gegossen werden.

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Blumenzwiebeln für ein leuchtendes Blütenmeer aus Tulpen, Narzissen und Krokussen im Frühjahr können ebenfalls schon in die Erde. Wichtig ist ein Standort ohne dauerhafte Staunässe.

Auch Zucchini haben im September noch Erntezeit. IMAGO/NurPhoto

Im Gemüsebeet geht im September noch etwas

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Je nach Region, Wetter und Sorte können im September noch Feldsalat, Spinat, Radieschen, winterharte Frühlingszwiebeln oder andere Herbstkulturen ausgesät werden.

Entscheidend sind dabei die Angaben auf der Saatgutpackung. Nicht jede Sorte eignet sich für eine späte Aussaat.

Beim Düngen im September zurückhaltend sein

Mehrjährige Pflanzen sollten im September nicht pauschal noch einmal gedüngt werden. Vor allem viel Stickstoff kann neues, weiches Wachstum fördern, das vor dem Winter nicht mehr ausreichend ausreift.

Bei noch stark wachsenden Kübel- oder Gemüsepflanzen kann eine bedarfsgerechte Düngung dagegen weiterhin sinnvoll sein. Maßgeblich sind Pflanzenart und Herstellerangaben.

Rasen im September pflegen

Auch der Rasen braucht im September noch Aufmerksamkeit. Solange das Gras wächst, kann weiter gemäht werden – allerdings nicht unnötig kurz. Vier bis fünf Zentimeter Halmlänge dürfen es jetzt schon sein. Kahle Stellen lassen sich im September häufig noch nachsäen, weil der Boden meist noch ausreichend warm ist, während kühlere Lufttemperaturen und mehr Feuchtigkeit die Keimung begünstigen können.

Bei Trockenheit müssen frisch eingesäte Flächen allerdings gleichmäßig feucht gehalten werden. Wer düngen muss, sollte nicht einfach zum stickstoffreichen Sommerdünger greifen, sondern auf kaliumhaltige Präparate. Ob wirklich gedüngt werden muss, hängt vom Zustand des Rasens und der Nährstoffversorgung des Bodens ab.

Achtung! Hecken noch nicht stark zurückschneiden

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gilt weiterhin: Hecken, Gebüsche und andere Gehölze dürfen grundsätzlich nicht abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden. Das ist erst ab dem 1. Oktober wieder genehmigt.

Erlaubt bleiben schonende Form- und Pflegeschnitte. Vor jedem Schnitt sollte aber geprüft werden, ob Tiere die Hecke nutzen.

Das Zurückschneiden der Hecke ist noch bis zum 30. September verboten, Formschnitte sind jedoch erlaubt. IMAGO/W2Art/Thorsten Wagner

Stauden nicht komplett abräumen

Verblühte Stauden müssen im Herbst nicht vollständig zurückgeschnitten werden. Samenstände können Vögeln Nahrung bieten, trockene Stängel können Insekten als Rückzugsort dienen.

Krankes Pflanzenmaterial sollte hingegen je nach Erkrankung entfernt und korrekt entsorgt werden.

Garten im September: Diese Schädlinge sind noch aktiv

Auch im September können Schädlinge auftreten. Je nach Wetter und Pflanzenbestand sind unter anderem noch Blattläuse, Spinnmilben, Schnecken, Weiße Fliegen und Raupen aktiv, etwa an Kohlpflanzen.

Vor einer Bekämpfung sollte der Schädling jedoch möglichst sicher bestimmt werden. Nicht jedes Insekt auf einer Pflanze ist schädlich, und vorschnell eingesetzte Pflanzenschutzmittel können auch Nützlinge treffen. Generell empfehlen sich bei der Schädlingsbekämpfung zuerst Methoden, bei denen auf Chemie verzichtet wird.