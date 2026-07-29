Im August ist im Garten noch einmal viel zu tun. Obst und Gemüse werden reif, Pflanzen brauchen Wasser und erste Vorbereitungen für den Herbst stehen an. Gleichzeitig können falsches Gießen, unpassende Schnitte oder zu viel Dünger Pflanzen und Ernte schaden.

Im August steht unter anderem die Gurkenernte an. Andreas Franke/picture alliance

Im Spätsommer zeigt sich, wie gut der Garten durch Hitze und Trockenheit gekommen ist. Jetzt lohnt es sich, regelmäßig zu ernten, Pflanzen genau zu beobachten und nur dort einzugreifen, wo es tatsächlich nötig ist. Denn manche gut gemeinte Pflegemaßnahme richtet mehr Schaden an, als sie nutzt.

Hier finden Sie einen Überblick, was im Garten im August anliegt – und was übertrieben ist.

Garten im August: Obst und Gemüse regelmäßig ernten

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Im August haben viele Obst- und Gemüsesorten Hochsaison. Dazu können je nach Sorte und Standort Tomaten, Gurken, Zucchini, Bohnen, Beeren, Pflaumen und erste Äpfel gehören.

Vor allem Gurken und Zucchini sollten regelmäßig geerntet werden. Werden die Früchte sehr groß und reif, bindet das Kraft und kann die Bildung neuer Früchte bremsen. Zu viele Gurken auf einmal geerntet? Dann klicken Sie hier für Tipps zur Verwertung.

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Welche Früchte tatsächlich erntereif sind, hängt jedoch von Sorte, Wetter und Standort ab. Bei Äpfeln und Pflaumen lohnt es sich deshalb, nicht nur auf den Kalender, sondern auch auf Farbe, Festigkeit und Geschmack zu achten.

Lieber gründlich als ständig ein bisschen gießen

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Auch im August bleibt die Wasserversorgung eine der wichtigsten Aufgaben. Als Grundregel gilt: lieber seltener, dafür durchdringend gießen. So gelangt das Wasser tiefer in den Boden und die Pflanzen bilden eher kräftige Wurzeln.

Wie häufig gegossen werden muss, hängt von Pflanzenart, Boden, Standort und Wetter ab. Kübelpflanzen trocknen meist schneller aus als Pflanzen im Beet.

Am günstigsten ist das Gießen am frühen Morgen. Muss abends gegossen werden, sollte das Wasser möglichst direkt an die Erde und nicht über die Blätter gegeben werden. Dauerhaft feuchtes Laub kann bei empfindlichen Pflanzen Pilzkrankheiten begünstigen.

Mittags zu gießen, ist wegen der stärkeren Verdunstung ungünstig. Welke Pflanzen sollten bei akutem Wassermangel trotzdem nicht bis zum nächsten Morgen warten müssen.

Eine Mulchschicht aus geeignetem Material kann helfen, die Feuchtigkeit länger im Boden zu halten.

Diese Gemüsearten können noch ausgesät werden

Im August können je nach Region, Witterung und Sorte noch verschiedene Herbstkulturen ausgesät werden. Dazu gehören Radieschen, Feldsalat, Spinat, asiatische Blattgemüse, Winterrettich und ausgewählte Salatarten.

Radieschen sind eine ideale Nachkultur für den August, da sie schnell wachsen. Lucas Seebacher/picture alliance/imageBROKER

Bei Chinakohl, Feldsalat, Spinat und Winterrettich kommt es besonders auf die passende Sorte und den empfohlenen Aussaatzeitraum an. Gartenbesitzer sollten deshalb immer die Angaben auf der Saatgutpackung beachten.

Auch bewurzelte Erdbeerableger oder gekaufte Jungpflanzen können im August noch gesetzt werden. Je früher sie gut anwachsen, desto bessere Voraussetzungen werden für das folgende Jahr geschaffen.

Garten im August: Verblühtes entfernen – aber nicht alles abschneiden

Bei vielen Sommerblumen und Stauden kann das regelmäßige Entfernen verwelkter Blüten eine weitere Blüte fördern. Das gilt jedoch nicht für alle Arten. Wer Samen für die nächste Saison gewinnen möchte oder Vögeln im Herbst und Winter Nahrung bieten will, sollte einen Teil der Samenstände stehen lassen.

Auch optisch reizvolle Samenstände können bis zum Frühjahr im Beet bleiben. Sie bieten zudem Insekten und anderen Gartentieren Rückzugsmöglichkeiten.

Beerensträucher nur nach Art schneiden

Bei einigen Beerenarten steht nach der Ernte ein Rückschnitt an. Eine allgemeine Schnittregel für alle Beerensträucher gibt es jedoch nicht.

Sommerhimbeeren, Herbsthimbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren werden unterschiedlich geschnitten. Wer zur falschen Zeit die falschen Triebe entfernt, kann den Ertrag des nächsten Jahres beeinträchtigen.

Vor dem Schnitt sollte deshalb immer geklärt werden, um welche Art und möglichst auch um welche Sorte es sich handelt.

Garten im August: Beim Heckenschnitt gilt besondere Vorsicht

Vom 1. März bis zum 30. September dürfen Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze grundsätzlich nicht abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden. Erlaubt sind jedoch schonende Form- und Pflegeschnitte, bei denen lediglich der jährliche Zuwachs entfernt wird.

Unabhängig davon müssen Gartenbesitzer vor jedem Schnitt kontrollieren, ob sich Vögel, Nester oder andere geschützte Tiere in der Hecke befinden. Bewohnte Nester dürfen nicht gestört oder zerstört werden.

Achtung beim Heckenschnitt! Während schonende Formschnitte nach vorheriger Kontrolle von Hecken oder Büschen auf Tiere möglich sind, ist das Zurückschneiden erst ab Oktober wieder erlaubt. Udo Herrmann/picture alliance/CHROMORANGE

Ein weiterführender Artikel zum Thema Heckenschnitt findet sich hier.

Im August nicht pauschal düngen

Nicht jede Gartenpflanze braucht im August automatisch eine letzte Düngergabe. Ausgepflanzte Gehölze und Stauden sollten deshalb nicht routinemäßig ohne erkennbaren Bedarf gedüngt werden. Zu viel Stickstoff kann dazu führen, dass Pflanzen noch spät im Jahr weiche Triebe bilden, die schlechter ausreifen.

Kübel-, Balkon- und stark zehrende Gemüsepflanzen können dagegen weiterhin Nährstoffe benötigen. Entscheidend sind Pflanzenart, Standort, verwendeter Dünger und die Angaben des Herstellers.

Tipp: Bei dauerhaft genutzten Beeten kann eine Bodenuntersuchung helfen, Überversorgung zu vermeiden.

Pflanzen regelmäßig auf Schäden kontrollieren

Im August lohnt sich ein genauer Blick auf Blattunterseiten, Triebe und Früchte. Je nach Wetter können unterschiedliche Schädlinge und Krankheiten auftreten.

Spinnmilben profitieren besonders von heißen und trockenen Bedingungen. Andere Schädlinge oder Pilzkrankheiten entwickeln sich eher bei hoher Luftfeuchtigkeit, länger feuchten Blättern oder geschwächten Pflanzen.

Befallene Blätter sollten nicht pauschal entfernt werden. Zunächst sollte möglichst geklärt werden, um welchen Schädling oder welche Krankheit es sich handelt. Danach kann gezielt gehandelt werden.

Einzelne stark befallene oder kranke Pflanzenteile zu entfernen, kann sinnvoll sein. Dabei sollte jedoch nicht so viel Blattmasse abgeschnitten werden, dass die Pflanze zusätzlich geschwächt wird. Erkranktes Material gehört je nach Erreger nicht auf den offenen Kompost, sondern in die Biotonne.

Diese Fehler können Pflanzen und Ernte schaden

Zu den typischen Fallstricken im August gehören:

häufiges, aber nur oberflächliches Gießen

Wasser dauerhaft über die Blätter zu geben

überreife Früchte zu lange an den Pflanzen zu lassen

Gemüse ohne Blick auf Sorte und Region auszusäen

alle Beerensträucher nach demselben Schema zu schneiden

Gartenpflanzen vorsorglich und ohne erkennbaren Bedarf zu düngen

Hecken ohne Kontrolle auf Nester zurückzuschneiden

Schädlinge oder Krankheiten zu behandeln, ohne sie vorher zu bestimmen

Den Garten im August aufmerksam statt übereifrig pflegen

Im August geht es nicht darum, möglichst viel zu schneiden, zu düngen oder neu auszusäen. Entscheidend ist, Pflanzen regelmäßig zu kontrollieren und die Pflege an Wetter, Standort und Pflanzenart anzupassen.

Wer bedarfsgerecht gießt, rechtzeitig erntet und beim Schnitt die jeweiligen Regeln beachtet, bringt viele Pflanzen besser durch den Spätsommer und schafft gute Voraussetzungen für den Herbst und das kommende Gartenjahr.