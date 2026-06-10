Nachts Fußball schauen, morgens wieder funktionieren: Lange WM-Nächte werden für viele Fans zur Herausforderung. Ein Schlafforscher erklärt, warum Kaffee, Bier und schweres Essen keine gute Idee sind – und was am nächsten Tag hilft.

Am Tag nach dem späten WM-Match siegt die pure Müdigkeit? Dann tut ein Nickerchen gut (aber lieber nicht im Büro). Monique Wüstenhagen/dpa Themendienst/dpa-tmn

Wenn am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, werden viele Fans ihren Schlafrhythmus umstellen. Der Grund: Wegen der Austragungsorte USA, Kanada und Mexiko laufen zahlreiche Spiele in Deutschland spätabends, nachts oder sogar in den frühen Morgenstunden.

Für eingefleischte Fans ist das kein Grund, die Partie auszulassen. Doch wer mehrere Nächte vor dem Fernseher verbringt, riskiert mehr als nur Müdigkeit.

Lange WM-Nächte: Schlafforscher warnt vor Folgen

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„Wer nur eine Nacht weniger schläft, als es seinem normalen Schlafbedarf entspricht, schwächt sein Immunsystem und hat am folgenden Tag ein geringeres Leistungsvermögen“, sagt Hans-Günter Weeß. Er leitet das interdisziplinäre Schlafzentrum des Pfalzklinikums in Klingenmünster.

Schon nach einer kurzen Nacht leiden Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Produktivität. Auch das Risiko für Unfälle steigt.

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Besonders hart werden lange Fußballabende für Fans, die am nächsten Morgen früh aufstehen müssen oder zur Frühschicht eingeteilt sind. Immerhin: „Sollte Deutschland am Abend gewonnen haben, wird es wohl etwas leichter fallen“, sagt Weeß.

Vorschlafen kann helfen

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Wer Spiele in den frühen Morgenstunden sehen will, sollte nach Einschätzung des Experten vorschlafen. Das gilt vor allem für Menschen, die normalerweise früh ins Bett gehen.

Sie sollten versuchen, sich vor der Übertragung zusätzliche Schlafzeit zu verschaffen. Wer über mehrere Wochen Nachtspiele verfolgt und tagsüber schläft, kann sich zwar an einen neuen Rhythmus gewöhnen.

Nach dem Turnier braucht der Körper aber oft mehrere Tage, um wieder in den normalen Tag-Nacht-Rhythmus zurückzufinden.

Lieber keinen Alkohol, Kaffee oder schweres Essen

Für viele gehört Bier zum Fußballabend dazu. Doch genau das kann sich laut Weeß rächen.

Alkohol verschlechtert die Schlafqualität, unterdrückt wichtige Tiefschlafphasen und führt zu mehr Wachphasen in der Nacht. „In der Kombination mit Schlafmangel potenzieren sich die leistungsbeeinträchtigenden Wirkungen“, sagt der Schlafforscher.

Auch Kaffee und Energydrinks sind keine ideale Lösung. Sie halten während des Spiels zwar wach, ihre Wirkung endet aber nicht mit dem Abpfiff. Je nach Stoffwechsel kann Koffein noch viele Stunden später das Einschlafen erschweren. Der ohnehin verkürzte Schlaf wird dadurch weiter reduziert.

Auch beim Essen rät Weeß zur Zurückhaltung. Schwere, fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeiten können den Schlaf beeinträchtigen. Bei Hunger ist ein leichter Snack die bessere Wahl.

Lange WM-Nächte: Was hilft, wenn man nicht einschlafen kann?

Nach einem spannenden Spiel kommen viele Fans nicht sofort zur Ruhe. Auf Schlafmittel sollte man nach Möglichkeit verzichten. Stattdessen können Entspannungsverfahren oder Fantasiereisen helfen. Wichtig ist laut Weeß, den Druck rund ums Einschlafen herauszunehmen.

„Es gibt keine bessere Methode, sich wachzuhalten, als unbedingt schlafen zu wollen“, sagt der Experte.

So läuft es am Morgen danach besser

Für den Start in den nächsten Tag empfiehlt Weeß Bewegung an der frischen Luft und möglichst viel Tageslicht. Auch eine wechselwarme Dusche kann helfen, in Schwung zu kommen.

Wer unter den Folgen der kurzen Nacht leidet, kann ein kurzes Nickerchen machen. Das sollte aber nicht zu lange dauern. „10 bis 20 Minuten sind völlig ausreichend, um sich danach wieder fit und leistungsfähig zu fühlen“, sagt Weeß. Längere Nickerchen können dagegen dazu führen, dass man sich noch träger fühlt. (dpa/mp)