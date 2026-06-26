Salat, Kohlrabi und Co. sind abgeerntet – und plötzlich ist Platz im Beet. Wer jetzt richtig plant, schützt den Boden und sorgt für bessere Ernten im nächsten Gartenjahr.

Nicht mit Verwandten: Tomaten sollten nicht direkt nach anderen Nachtschattengewächsen angebaut werden. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Ende Juni oder im Juli entstehen in vielen Gemüsebeeten die ersten Lücken. Salat, Kohlrabi und andere frühe Sorten sind abgeerntet.

Doch die freien Flächen sollten nicht einfach beliebig neu bepflanzt werden. Sonst kann der Boden müde werden, warnt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Fruchtfolge im Beet: Warum die richtige Reihenfolge wichtig ist

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Wer im Beet nicht auf die passende Fruchtfolge achtet, riskiert ausgelaugte Böden. Dann wachsen Pflanzen womöglich schlechter.

Auch Blüte oder Ernte können darunter leiden. Zudem haben Krankheiten und Schädlinge bei geschwächten Pflanzen leichteres Spiel.

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Deshalb sollten freie Flächen im nächsten Gartenjahr sinnvoll neu bepflanzt werden. Entscheidend ist, welche Kultur auf welche folgt.

Dieses Beispiel für die Fruchtfolge im Beet empfiehlt der Nabu

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Eine mögliche Reihenfolge beginnt im ersten Jahr mit einer Gründüngung. Dafür eignen sich schnell wachsende Pflanzen wie Klee oder Erbsen. Im zweiten Jahr können stark zehrende Pflanzen folgen. Dazu zählen etwa Tomaten oder Zucchini.

Im dritten Jahr kommen Pflanzen mit moderatem Nährstoffbedarf auf die Fläche. Beispiele sind Mangold oder Möhren.

Für das vierte Jahr eignen sich Schwachzehrer wie Zwiebeln oder Radieschen. Im fünften Jahr beginnt der Kreislauf wieder von vorn – in diesem Beispiel also erneut mit einer Gründüngung.

Achtung: Nicht jedes Gemüse passt zusammen

Für eine erfolgreiche Ernte sollten die aufeinanderfolgenden Kulturen sorgfältig ausgewählt werden. Nicht alle Gemüsearten vertragen sich miteinander.

Bei der Fruchtfolge zählt nicht nur der Nährstoffbedarf. Also ob es sich um Starkzehrer, Mittelzehrer oder Schwachzehrer handelt.

Auch die Verwandtschaft der Pflanzen spielt eine wichtige Rolle.

Diese Pflanzen nicht direkt nacheinander anbauen

Pflanzen derselben Familie sollten nicht in aufeinanderfolgenden Jahren auf derselben Fläche angebaut werden. Sonst steigt das Risiko für Probleme im Beet.

Zu den Kreuzblütlern zählen etwa Radieschen und Kohl. Auch Zierpflanzen wie Goldlack und Silberblatt gehören dazu.

Nachtschattengewächse sind zum Beispiel Kartoffeln und Tomaten. Zu den Rosengewächsen gehören Himbeeren, Erdbeeren und Fingerkraut. Zu den Doldenblütlern zählen beispielsweise Fenchel, Kümmel und Dill.

Fruchtfolge im Beet: So bleibt der Boden leistungsfähig

Wer nach der Ernte einfach irgendetwas nachpflanzt, kann dem Boden schaden. Besser ist es, die Beetfläche über mehrere Jahre zu planen.

So werden Nährstoffe sinnvoll genutzt. Der Boden bleibt fitter – und die Chancen auf kräftige Pflanzen und gute Ernten steigen. (dpa/mp)