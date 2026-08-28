Drei freie Sitze nebeneinander – auf einem langen Flug wirkt das wie ein kleines Geschenk. Einfach quer hinlegen sollte man sich trotzdem nicht. Entscheidend ist, was die Crew erlaubt.

Hach, hier ist ja viel frei! Ob man sich hinlegen kann, ist aber nicht allein die Entscheidung des Passagiers. Peter Kneffel/dpa/dpa-tmn

Im Flugzeug bleiben die Sitze neben einem leer – und plötzlich sieht die Economy-Reihe fast wie ein Bett aus. Doch einen Anspruch auf die freien Plätze haben Passagiere nicht.

Gebucht ist grundsätzlich nur der eigene Sitzplatz. Verboten ist die Nutzung freier Nachbarplätze aber nicht, teilt der deutsche Luftverkehrswirtschaftsverband BDL mit. Ob man sich dort ausbreiten darf, entscheidet am Ende das Bordpersonal.

Freie Plätze im Flugzeug: Erst die Crew fragen

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Bei Lufthansa etwa müssen Passagiere die Nutzung freier Nachbarplätze vorher mit der Kabinencrew abstimmen. Sie entscheidet je nach Situation.

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Das hat auch praktische Gründe: Ein zunächst freier Sitz kann während des Fluges noch gebraucht werden, etwa wenn ein anderer Passagier umgesetzt werden muss.

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Einfach ungefragt mehrere Plätze für sich zu beanspruchen, ist deshalb keine gute Idee.

Beim Start und bei Turbulenzen ist Liegen tabu

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Während des Rollens sowie bei Start und Landung dürfen Passagiere nicht über mehrere Sitze hinweg liegen.

In diesen Phasen müssen sie aufrecht auf ihrem Sitz sitzen und angeschnallt sein. In der Economy-Class gilt das bei Lufthansa auch bei Turbulenzen: Dann ist eine aufrechte und angeschnallte Position vorgeschrieben. Grund dafür ist die Zulassung der Sitze.

Wer sich während des Reiseflugs hinlegen darf, muss zudem darauf achten, dass weder Kopf noch Füße in den Gang ragen.

Wer seine Füße auf der Sitzfläche ablegt, sollte außerdem die Schuhe ausziehen, sofern keine eigene Auflage vorhanden ist.Ganze Sitzreihen lassen sich teils buchen

Wer nicht darauf hoffen möchte, dass nebenan zufällig Plätze frei bleiben, kann bei einigen Fluggesellschaften gezielt eine ganze Sitzreihe buchen.

Solche Angebote gibt es auf allen oder ausgewählten Langstreckenflügen in der Economy-Class. Je nach Airline können drei oder sogar vier Sitze nebeneinander reserviert werden.

In der Regel gehören dazu eine Auflage für die Sitzreihe, Kissen und eine Decke. Teilweise werden auch speziell fürs Liegen entwickelte Gurte angeboten.

Freie Plätze im Flugzeug: Diese Airlines haben Liege-Angebote

Bei Lufthansa heißt das Angebot „Sleeper's Row“. Air New Zealand bietet das „Skycouch“ an, Vietnam Airlines das „Sky Sofa“ und All Nippon Airways „Couchii“. United will im Jahr 2027 die „United Relax Row“ einführen.

Die Preise beziehungsweise Aufpreise für solche kompletten Sitzreihen unterscheiden sich stark – abhängig von Airline und Buchungszeitpunkt.

Wer sich dafür interessiert, sollte deshalb vergleichen. Manchmal können auch andere Buchungsklassen mit vollständigen oder teilweisen Liegemöglichkeiten interessant sein, etwa Economy Plus, Business oder First Class. (dpa/mp)