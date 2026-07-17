In den Ferien sind günstige Parkplätze am Flughafen oft früh ausgebucht. Wer rechtzeitig reserviert, Preise vergleicht und das Auto gut vorbereitet, kann Kosten und Ärger vermeiden.

Teures Pflaster: Für Flughafenparkplätze muss man vor allem in der Hochsaison tief in die Tasche greifen - ein paar Spartipps gibt es dennoch. Federico Gambarini/dpa/dpa-tmn

Für Familien mit Kindern und viel Gepäck ist die Fahrt zum Flughafen mit dem eigenen Auto oft besonders bequem. Doch wer den Wagen während des Urlaubs dort abstellen will, sollte das Parken nicht erst kurz vor der Abreise organisieren.

Gerade in der Hochsaison können günstige Langzeitparkplätze knapp werden. Die Stiftung Warentest rät deshalb, möglichst früh zu buchen.

Flughafenparken früh buchen, denn späte Reservierungen kosten mehr

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Vor allem in den Sommerferien und rund um Feiertage sind preiswerte Stellplätze an Flughäfen häufig schon Wochen im Voraus vergeben.

Wer spät reserviert, muss laut Stiftung Warentest nicht selten 20 bis 30 Prozent mehr zahlen als Frühbucher. Teilweise verdoppeln sich die Preise sogar – oder es ist gar kein Platz mehr frei.

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Vergleichsportale und Apps wie „Parkos.de“, „Parken & Fliegen“ oder „Bigparking.de“ können bei der Suche und Reservierung helfen. Als Faustregel gilt: Wer spätestens vier Wochen vor der Abreise bucht, hat meist die größte Auswahl und profitiert häufig von Frühbucherrabatten.

Wildes Parken kann teuer enden

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Vom Ausweichen auf öffentliche Straßen oder unbewachte Flächen in der Umgebung des Flughafens raten die Warentester dringend ab.

Dort können Bußgelder, Vandalismusschäden oder sogar das Abschleppen des Fahrzeugs drohen.

Flughafenparken früh buchen: Offizielle Parkhäuser sind bequem

Offizielle Parkhäuser auf dem Flughafengelände bieten kurze Wege zum Terminal und werden rund um die Uhr überwacht. Dafür sind sie meist die teuerste Variante. Üblich sind Preise von etwa 70 bis 140 Euro pro Woche.

Informationen zu den Parkhäusern finden Reisende direkt auf den Internetseiten der jeweiligen Flughäfen.

Außenparkplätze bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Außenparkplätze des Flughafens liegen meist einige Kilometer vom Terminal entfernt. Shuttle-Busse bringen Reisende von dort zum Flughafen.

Teilweise werden die Flächen per Kamera überwacht. Die Kosten liegen häufig bei etwa 35 bis 70 Euro pro Woche. Damit bieten diese Parkplätze oft das beste Verhältnis aus Preis und Komfort.

Flughafenparken früh buchen: Valet-Service spart Wege

Beim Valet-Parking wird das Auto direkt am Terminal zusammen mit dem Schlüssel übergeben. Der Anbieter parkt das Fahrzeug für die Dauer der Reise und bringt es nach der Rückkehr wieder vor.

Das ist besonders praktisch für Reisende mit viel Gepäck oder wenig Zeit. Der Service kostet allerdings meist zwischen 90 und 160 Euro pro Woche.

Kleine Anbieter genau prüfen

Kleine, häufig familiengeführte Anbieter betreiben eigene Parkflächen und bieten ebenfalls Shuttle-Services an.

Mit Preisen von rund 30 bis 65 Euro pro Woche sind sie oft besonders günstig. Allerdings können sich Qualitäts- und Sicherheitsstandards stark unterscheiden.

Anforderungen vorher festlegen und Zusatzkosten kontrollieren

Vor der Buchung sollten Reisende klären, was ihnen besonders wichtig ist. Soll der Stellplatz überdacht sein? Ist ein kurzer Weg zum Terminal wichtiger als ein niedriger Preis? Und darf der Fahrzeugschlüssel beim Anbieter bleiben?

Auch die Preisangaben sollten genau geprüft werden. Entscheidend ist, ob Shuttle-Service, Einfahrtgebühren oder Versicherungen bereits enthalten sind. Manche Anbieter berechnen solche Leistungen zusätzlich.

Bewertungen und Storno-Regeln lesen

Kundenbewertungen außerhalb der Anbieter-Webseite können einen ersten Eindruck von Sicherheit, Sauberkeit und Zuverlässigkeit geben.

Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Stornierungsbedingungen. Flexible Tarife mit kostenloser Stornierung sind manchmal etwas teurer, schützen aber bei kurzfristigen Änderungen vor finanziellen Verlusten.

Beim Flughafenparken das Auto vor der Übergabe fotografieren

Vor dem Abflug sollte der Zustand des Fahrzeugs mit Fotos von allen Seiten dokumentiert werden. Auch der Kilometerstand sollte festgehalten werden.

Das kann bei späteren Streitigkeiten helfen. Beim Valet-Parking sollten Reisende zudem auf einem Übergabeprotokoll mit Zustandsbeschreibung und Kilometerstand bestehen.

Versicherungsschutz prüfen

Nicht jede Kfz-Versicherung deckt Schäden oder einen Diebstahl auf privaten Parkplätzen vollständig ab.

Auch sollte geklärt werden, ob Dritte das Fahrzeug fahren dürfen. Das ist vor allem beim Valet-Service wichtig.

Flughafenparken früh buchen: Zeit für Shuttle und Anfahrt einplanen

Für die Fahrt zum Flughafen sollte genügend Zeit eingeplant werden. Das gilt besonders, wenn zusätzlich auf einen Shuttle gewartet werden muss. Bei unbekannten Außenparkplätzen empfiehlt es sich, die Route vorher zu prüfen.

Wertsachen sollten unabhängig von der Überwachung nie im Auto bleiben. Sie gehören vor der Abreise vollständig aus dem Fahrzeug. (dpa/mp)