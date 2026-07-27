Im Südwesten Frankreichs gilt wegen schwerer Waldbrände die höchste Gefahrenstufe. Das Auswärtige Amt ruft Reisende zu besonderer Vorsicht auf und erklärt, wo sie Warnungen, Evakuierungsanordnungen und Verkehrsinformationen finden.

Feuer im Anmarsch in der Gironde und les Landes: Damit man nicht überrascht wird, rät das Auswärtige Amt, die lokalen Warneinrichtungen zu nutzen. Caroline Blumberg/AP/dpa-tmn

Wegen der dramatischen Waldbrände im Südwesten Frankreichs sollten Reisende besonders aufmerksam sein. Dazu rät das Auswärtige Amt.

In der Region Gironde und an der Atlantikküste gilt derzeit die höchste Gefahrenstufe. Urlauber können sich auf den Internetseiten der Präfekturen Gironde und Landes über aktuelle Gefahren und mögliche Evakuierungsanordnungen informieren.

Waldbrände in Frankreich: Diese Seiten zeigen die aktuelle Lage

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Einen Überblick über die Waldbrandlage bietet auch die französische Internetseite „Feux de Forêts“ unter www.feuxdeforets.fr. Das ist wichtig, weil es auch in anderen Teilen Frankreichs teils größere Brände gibt.

Reisende sollten außerdem die lokalen Medien verfolgen und die örtlichen Warnsysteme nutzen. Informationen zur Wetterlage veröffentlicht der staatliche Wetterdienst Météo France unter www.meteofrance.fr.

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Weitere Warnhinweise gibt es über Météo Alarm unter www.meteoalarm.org.

Waldbrände in Frankreich: Handy immer griffbereit halten

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Das Auswärtige Amt rät Urlaubern, ihr Mobiltelefon ständig bei sich zu tragen. Der Akku sollte ausreichend geladen sein.

Nur so können Reisende Warnungen des französischen Systems FR-Alert empfangen. Das Warnnetzwerk kann gezielt Nachrichten an Mobiltelefone verschicken, die sich in einem Gefahrengebiet befinden.

Waldbrände in Frankreich: Absperrungen unbedingt beachten

Urlauber sollten Absperrungen und Anweisungen der örtlichen Behörden ernst nehmen. Aktuelle Informationen zur Verkehrslage gibt es auf der Seite www.bison-fute.gouv.fr – auch auf Englisch.

Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden zudem, sich und mitreisende Familienmitglieder in die Krisenvorsorgeliste einzutragen. So wissen die Behörden, wer sich in der betroffenen Region aufhält, und können mögliche Hilfsmaßnahmen besser planen.

Waldbrände in Frankreich: Diese Nummer gilt im Notfall

Wer vor Ort in eine Notlage gerät, sollte den europäischen Notruf 112 wählen. Anrufende können über diese Nummer präzise geortet werden.

Wer dringend Kontakt zu einer deutschen Auslandsvertretung benötigt, sollte sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit an die Botschaft in Paris wenden. Das Konsulat in Bordeaux ist momentan telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. (dpa/mp)