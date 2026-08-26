Eine Zahl falsch eingetragen, Ausgaben vergessen oder Einkünfte nicht angegeben? Auch eine bereits abgeschickte Steuererklärung lässt sich noch berichtigen. Entscheidend ist allerdings, wann der Fehler auffällt.

Wem nach dem Absenden seiner Steuererklärung ein Fauxpas auffällt, sollte diesen umgehend korrigieren. Nico Tapia/dpa-tmn

Die Steuererklärung ist beim Finanzamt – und dann fällt plötzlich ein Fehler auf. Das kann eine vergessene Ausgabe sein, eine falsche Zahl oder eine versehentlich nicht angegebene Einnahme.

Wie Betroffene vorgehen sollten, hängt vor allem davon ab, ob der Steuerbescheid schon da ist.

Steuererklärung korrigieren: Vor dem Steuerbescheid sofort reagieren

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Wer den Fehler bemerkt, bevor das Finanzamt den Steuerbescheid erlassen hat, sollte möglichst sofort handeln. Die Korrektur könne dem Finanzamt schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Bei einer elektronisch abgegebenen Steuererklärung lässt sich in der Regel auch eine berichtigte Erklärung übermitteln. Das gilt unabhängig davon, ob der Fehler am Ende zu einer höheren oder einer niedrigeren Steuer führt.

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Wurden etwa Werbungskosten vergessen, können diese nachgereicht werden. Dadurch kann sich die Steuerlast reduzieren.

Steuererklärung korrigieren: Diese Einspruchsfrist gilt

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Fällt der Fehler erst auf, nachdem der Steuerbescheid eingetroffen ist, sollte zuerst die Einspruchsfrist geprüft werden. Sie beträgt grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids, so Karbe-Geßler.

Innerhalb dieser Frist können Betroffene die gewünschten Korrekturen mit einem Einspruch geltend machen. Doch auch nach Ablauf der Frist muss eine Änderung nicht in jedem Fall ausgeschlossen sein.

Die Abgabenordnung sieht verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur vor. Dazu gehören unter anderem nachträglich bekannt gewordene Tatsachen sowie bestimmte Schreib- und Rechenfehler.

Bei zu wenig Steuer besteht eine Pflicht

Besonders wichtig wird eine Berichtigung, wenn der Fehler dazu führen kann, dass zu wenig Steuer festgesetzt wird. Wer nachträglich erkennt, dass seine Steuererklärung unrichtig oder unvollständig war und dadurch eine Steuerverkürzung eingetreten ist oder eintreten kann, muss dies unverzüglich anzeigen und berichtigen.

Dabei kommt es auch darauf an, ob es sich um ein Versehen oder bewusstes Verschweigen handelt. Ein unbeabsichtigter Fehler macht eine Steuererklärung nicht automatisch zu einer Steuerhinterziehung.

Wer den Fehler entdeckt und die notwendige Berichtigung unverzüglich vornimmt, erfüllt damit seine gesetzliche Pflicht. Anders sieht es aus, wenn jemand weiß, dass seine Angaben zu einer Steuerverkürzung führen, den Fehler aber trotzdem nicht korrigiert.

Dann können erhebliche steuerrechtliche und unter Umständen auch strafrechtliche Risiken drohen. Wer unsicher ist, ob eine Berichtigungspflicht besteht, sollte fachlichen Rat einholen – insbesondere bei größeren Beträgen oder möglichen steuerstrafrechtlichen Folgen. (dpa/mp)