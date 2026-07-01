Im Norden starten die Sommerferien, doch vorher gibt es Zeugnisse. Für manche Kinder und Jugendliche bedeutet das Stress, Angst und Streit zu Hause. Die „Nummer gegen Kummer“ bietet Hilfe – anonym und kostenlos.

Bei Zeugnis-Sorgen finden Kinder Hilfe bei der Nummer gegen Kummer. Ina Fassbender/dpa

Am Mittwoch beginnen in Niedersachsen die Sommerferien, am Freitag ist in Schleswig-Holstein der letzte Schultag. Hamburger Schüler gehen kommende Woche Mittwoch in die Ferien. Doch nicht alle Kinder und Jugendlichen starten unbeschwert in die freie Zeit.

Vorher gibt es Zeugnisse. Schlechte Noten, Sorgen um die Zukunft und Angst vor negativen Reaktionen können belasten. Auch Konflikte in der Familie sind möglich.

Zeugnis-Sorgen: Kinder können anonym Hilfe bekommen

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Betroffene Kinder und Jugendliche sollten sich Hilfe holen und reden. Eine Anlaufstelle ist das Kinder- und Jugendtelefon.

Dort helfen ehrenamtliche Beraterinnen und Berater dabei, Gefühle zu sortieren und Unsicherheiten abzubauen, wie der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein erklärt. Gemeinsam können Strategien für schwierige Gespräche entwickelt werden.

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Oft geht es darum, wie ein offener Dialog mit den Eltern gelingen kann. Auch der Blick auf das, was bereits geschafft wurde, soll wieder positiver werden.

Auch Eltern können sich beraten lassen

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Nicht nur für Kinder, auch für Eltern und andere Sorgeberechtigte gibt es Hilfe. Das Elterntelefon berät, wie Erwachsene angemessen auf nicht zufriedenstellende Noten reagieren können.

Dabei geht es auch darum, das Kind zu unterstützen und Konflikte zu vermeiden. „Häufig geht es um Unsicherheiten im Umgang mit Enttäuschung, Zukunftsängsten oder dem Wunsch zu motivieren, ohne zusätzlichen Druck aufzubauen“, teilte der Kinderschutzbund mit.

Die Beraterinnen und Berater helfen, Situationen zu entschärfen und neue Sichtweisen einzunehmen. Ziel ist, auch in schwierigen Phasen in gutem Kontakt mit den Kindern zu bleiben.

Diese Nummern helfen bei Zeugnis-Sorgen – egal in welchem Bundesland

Das Kinder- und Jugendtelefon des Vereins „Nummer gegen Kummer“ ist unter 116 111 erreichbar. Junge Menschen können dort montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr anrufen.

Das Gespräch ist kostenlos und anonym.

Das Elterntelefon ist unter 0800 111 0 550 erreichbar. Es ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr besetzt, dienstags und donnerstags auch bis 19 Uhr.

Hilfe gibt es das ganze Jahr

Die Angebote gelten nicht nur zur Zeugnisvergabe. Die Nummern sind das ganze Jahr über zu den genannten Zeiten erreichbar.

Kinder und Jugendliche können sich mit allen Anliegen melden. Dazu gehören Probleme mit Freunden, Familie oder Schule, psychische Belastungen, Ängste, Liebeskummer, Mobbing – oder einfach das Gefühl, dass es einem nicht gut geht.

Auch das Elterntelefon bietet niedrigschwellige Hilfe. Es spielt keine Rolle, ob Eltern nur eine Frage haben oder konkreten Rat brauchen. (dpa/mp)