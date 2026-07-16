Stundenplan, Materialien, Lernfortschritte: Viele Eltern wollen genau wissen, was in der Schule passiert. „Netzlehrer“ Bob Blume erklärt, welche Informationen sie erwarten dürfen – und warum Nachfragen ausdrücklich erwünscht sind.

Manche Eltern wollen alles ganz genau wissen. Das kann andere nerven, aber oft fragen sie Dinge für die anderen ja mit, findet Pädagoge Bob Blume - und ermutigt nachzubohren. Nina Janeckova/Westend61/dpa-tmn

Welche Stifte braucht mein Kind? Wie laufen die Pausen ab? Und was passiert, wenn es eine Aufgabe nicht versteht? Gerade vor der Einschulung oder beim Wechsel auf eine neue Schule haben viele Eltern zahlreiche Fragen.

Beim Orientierungsabend oder ersten Elternabend treffen dabei oft sehr unterschiedliche Erwartungen aufeinander. Während manche jedes Detail wissen wollen, halten andere ausführliche Gespräche über Hefte und Materialien für übertrieben.

Kommunikation mit der Schule: Eltern dürfen Fragen stellen

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Andere Mütter und Väter beschäftigt vor allem, wie Freundschaften in der neuen Klasse gefördert werden. Manche wollen vorsorglich wissen, wie sie reagieren sollen, wenn ihr Kind im Unterricht nicht mitkommt.

Auch die Frage nach regelmäßigen Informationen über Lerntempo und Lernfortschritte spielt eine Rolle. Die Erwartungen an Lehrerinnen und Lehrer sind häufig hoch. Doch wie viel Einblick in den Schulalltag ist realistisch?

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„Eltern sind oft panischer, als sie sein müssten“, sagt Bob Blume. Er ist Gymnasiallehrer im badischen Bühl, Bildungsinfluencer und Autor des Buches „Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?“.

Eltern sollten nicht davon ausgehen, dass die Lehrkräfte sofort mit schwierigem Unterrichtsstoff beginnen. Am Anfang stehe zunächst eine Orientierungsphase – für die Kinder, aber auch für ihre Eltern.

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Orientierung geben gehört zum Lehrerberuf

In dieser ersten Phase werde häufig gemeinsam geklärt, welche Materialien gebraucht werden. Auch Pausenregeln, die Mensa und andere Abläufe seien Thema. Einigen Eltern hilft diese ausführliche Orientierung. Andere fragen sich, ob Lehrkräfte wirklich jedes Detail erklären müssen. Blume hat darauf eine klare Antwort: „Es ist Teil des Berufs, allen eine Orientierung zu geben.“

Eltern sollten deshalb keine Hemmungen haben und bei Unklarheiten nachfragen. Häufig spreche eine Mutter oder ein Vater dabei auch für andere, die sich dieselbe Frage nicht zu stellen trauen.

„Also, ich würde immer sagen: lieber einmal mehr fragen als zu wenig“, sagt Blume. Wer sich nicht in großer Runde melden möchte, könne der Lehrkraft auch eine E-Mail schreiben. In seinen 15 Jahren als Lehrer habe Blume immer lieber eine Nachricht zu viel als eine zu wenig bekommen.

Kommunikation mit der Schule: Erwartungen offen ansprechen

Trotzdem können Erwartungen an die Schule auch problematisch werden. Entscheidend sei, dass Eltern sie offen aussprechen. „Das Tückische an Erwartungen ist ja, dass man sie eigentlich aussprechen müsste. Behält man sie für sich, wird man doch nur enttäuscht“, sagt Blume.

Zu hohe Erwartungen könnten außerdem die Kinder zusätzlich unter Druck setzen. Eltern sollten sich bewusst machen, dass eine neue Schule zunächst ein unbekannter Ort ist. Das gilt für die Grundschule ebenso wie für eine weiterführende Schule. Viele Abläufe funktionieren am Anfang noch nicht sofort. Das sei nicht anders als bei Erwachsenen, die an einem neuen Arbeitsplatz beginnen.

Kommunikation mit der Schule: Bei schlechten Noten Ruhe bewahren

Auch die ersten Leistungen müssen nicht sofort den Erwartungen entsprechen. Möglicherweise fällt die erste Klassenarbeit nach einigen Wochen noch nicht besonders gut aus. Eltern sollten dann nicht sofort in Panik geraten. Stattdessen müssten sie ihrem Kind Sicherheit geben, rät der Pädagoge.

Dazu gehört für Blume auch, Kinder schrittweise selbstständiger werden zu lassen. Sie sollen nach und nach lernen, selbst darauf zu achten, welche Dinge sie am nächsten Tag für die Schule brauchen.

Kommunikation mit der Schule: Kinder schrittweise selbstständig machen

Von Extremen hält Blume dabei nichts. Eltern sollten sich weder vollständig zurückziehen und sagen: „Tja, daran musst du jetzt selbst denken, das kümmert mich nicht mehr.“ Sie sollten dem Kind aber auch nicht dauerhaft alles hinterhertragen. Sinnvoll sei es, anfangs noch viel zu helfen und gezielt Fragen zu stellen.

Was brauchst du morgen für welches Fach? Welches Heft gehört wohin? Musst du deinen Sportbeutel einpacken? Solche Fragen können dem Kind helfen, seine Schulsachen selbst zu organisieren.

Mit der Zeit sollten Eltern es ermutigen, immer stärker allein an alles zu denken. Das gilt auch für Elternbriefe und andere Zettel, die zu Hause abgegeben oder ausgefüllt werden müssen. Spätestens an der weiterführenden Schule könne ein kleiner Kalender hilfreich sein. Dort lassen sich Aufgaben, Termine und wichtige Hinweise eintragen. (dpa/mp)