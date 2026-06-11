Ältere und hilfsbedürftige Menschen laufen mitunter Gefahr, von anderen – etwa Pflegepersonen – finanziell ausgebeutet zu werden. Oft geht es auch um Erbschleicherei. Was Angehörige tun können.

Ein handgeschriebenes Testament ist zwar gültig - es kann aber schnell verschwinden oder geändert werden. Der Schutz vor Missbrauch ist daher gering. Silvia Marks/dpa-tmn

Immer wieder passiert es: Ältere und hilfsbedürftige Menschen werden Opfer von finanzieller Ausbeutung – und das ausgerechnet durch Personen, auf die sie angewiesen sind. Das können Freunde, Nachbarn oder etwa unseriöse Pflegekräfte sein. Sie nutzen ein Vertrauens- und vielleicht sogar ein Abhängigkeitsverhältnis aus und schädigen einen älteren und hilfsbedürftigen Menschen, indem sie zu ihrer eigenen Verwendung Geld von dessen Konto abheben, dessen Wertsachen stehlen oder ihn nötigen, sein Testament zu ihren Gunsten zu ändern.

Wie häufig es in Deutschland zur finanziellen Ausbeutung älterer Menschen kommt und wie hoch die damit verbundenen Schäden sind, ist nach Angaben des Zentrums für Qualität in der Pflege (Stiftung ZQP) unklar. Die amtliche Kriminalstatistik erfasst nur alle der Polizei gemeldeten Straftaten. Laut Stiftung ZQP ist von einem „erheblichen Dunkelfeld“ auszugehen. Denn viele schämen sich, die Ausbeutung anzuzeigen.

Wie Menschen mit unlauteren Absichten vorgehen

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„Oft geht es den jeweiligen betreuenden Personen darum, nahe Angehörige von der älteren und pflegebedürftigen Person fernzuhalten“, sagt Eberhard Rott, Fachanwalt für Erbrecht. Diese Vorgehensweise wendeten Menschen mit unlauteren Absichten besonders dann an, wenn die nahen Angehörigen weit entfernt wohnen.

Da würden etwa von den betreuenden Personen Briefe abgefangen oder Telefonanrufe unterbunden, indem das Telefon auf lautlos gestellt wird. Auf diese Weise sollen Pflegebedürftige das Gefühl bekommen, dass Angehörige sich nicht kümmern oder interessieren - und sind möglicherweise eher bereit, ein bestehendes Testament zugunsten des Manipulators zu ändern.

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Manchmal wird aber auch offen Druck ausgeübt und die Hilfe oder Pflege so lange versagt, bis eine Schenkung oder Erwähnung im Testament erfolgt.

Wann nahe Angehörige hellhörig werden sollten

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Kommen nahe Angehörige nicht mehr an die alte und hilfsbedürftige Person heran, sollten sie so früh wie möglich Ursachenforschung betreiben, rät Rott. Also auf die betreuende Person zugehen und Fragen stellen. Und gegebenenfalls auf den eigenen Status als naher Angehöriger pochen und damit die betreuende Person in ihre Schranken weisen.

Dass sich womöglich ein finanzieller Missbrauch eines alten und hilfsbedürftigen Menschen anbahnt, kann sich aber auch auf ganz andere Weise zeigen. „Etwa, wenn jemand plötzlich sehr intensiv Kontakt zu einer alten und pflegebedürftigen Person sucht und ein ungewöhnlich freundschaftliches Verhältnis aufbaut“, sagt Ulrike Kempchen, Leiterin Recht bei der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA-Pflegeschutzbund). Solche Kontakte sollten nahe Angehörige im direkten Gespräch mit dem alten und hilfsbedürftigen Menschen hinterfragen. So lässt sich möglichen Manipulationen vorbeugen und Testament und Erbe vor Erbschleichern schützen.

Was man vorbeugend tun kann

„Damit es erst gar nicht zu finanziellem Missbrauch oder zur finanziellen Ausbeutung kommt, ist ein guter Draht zueinander wichtig“, sagt Kempchen. Angehörige sollten intensiven Kontakt mit der alten und hilfsbedürftigen Person haben, damit sie sich nicht alleingelassen fühlt, sondern spürt: Meine Familie kümmert sich um mich. „So kommt bei der alten und hilfsbedürftigen Person nicht das Gefühl auf, in allem auf Außenstehende angewiesen zu sein“, so Kempchen.

Entscheidend ist ihr zufolge auch, offen über Geld und Vermögensangelegenheiten zu sprechen. Dabei sollten Angehörige auch immer wieder thematisieren, dass und auf welche Weise Dritte an Geld wollen, rät Kempchen. Das können beispielsweise unseriöse Betreuungsangebote, aber auch Enkeltricks oder das Drängen auf Änderung eines Testaments sein.

Warum ein Testament oder ein Erbvertrag wichtig sind

Um sich und das Vermögen zu schützen, sollten ältere und hilfsbedürftige Menschen ein individuell abgefasstes Testament haben, empfiehlt Rott. Dieses sollte man so früh wie möglich, am besten vor den ersten Anzeichen von Demenz, abfassen und sich gegebenenfalls von Fachanwälten oder Fachanwältinnen für Erbrecht beraten lassen. Mit regelmäßigen Überprüfungen hält man das Testament aktuell.





Von per Hand geschriebenen Testamenten, die zu Hause in der Schublade herumliegen, rät Kempchen ab. Zu groß sei die Gefahr, dass sie gefälscht werden oder sogar verschwinden. Besser sei es, ein notarielles Testament beim Nachlassgericht zu hinterlegen und im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer registrieren zu lassen.

Einen Kontrollmechanismus zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Vermögen bieten laut Rott folgende Vorgehensweisen: