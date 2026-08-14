Wenn Eltern psychisch krank sind: Diese Warnsignale bei Kindern sollten Sie kennen

Hat ein Elternteil eine psychische Krankheit, erleben Kinder das häufig als belastend. Wie gute Kommunikation in der Familie aussieht, welche Warnsignale wichtig sind und was Kindern Halt gibt.

Leidet ein Elternteil an einer psychischen Krankheit, beeinflusst das auch Kinder. Ein offener Umgang und Gespräche auf Augenhöhe sind besonders wichtig. Annette Riedl/dpa/dpa-tmn

Wenn ein lieber Mensch aus dem engsten Umfeld krank ist, leidet man oft mit. Eine ganz andere Dimension bekommt dieses Mitleid, wenn ein Kind ein psychisch krankes Elternteil hat.

Gerade bei schweren und lang andauernden seelischen Erkrankungen kann der betroffene Elternteil mitunter keine so gute Mutter oder kein so guter Vater sein, wie er oder sie möchte – und wie das Kind es bräuchte. Die Folgen für Kinder können erheblich sein. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Kinder und ihre Familien zu stärken. Experten ordnen ein.

Welche psychischen Erkrankungen eines betroffenen Elternteils können Kinder belasten?

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Professor Michael Kölch, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter an der Universitätsmedizin Rostock, fasst es kurz zusammen: „Jede.“ Aber: Ob Depression, Schizophrenie, Angst- oder Suchterkrankung – „es kommt auf die Ausprägung an. Also darauf, wie stark und wie lange Eltern in ihren Beziehungskompetenzen eingeschränkt sind.“

Bei einer langjährigen, schweren Suchterkrankung oder einer ausgeprägten chronischen Angststörung kann die Belastung für Kinder entsprechend größer sein als bei einer milden, zeitlich begrenzten depressiven Episode. Entscheidend ist jedoch immer die konkrete Situation der Familie.

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Wie kann sich eine psychische Erkrankung der Eltern auf Kinder auswirken?

Psychische Erkrankungen unterscheiden sich stark, und jedes Kind reagiert je nach Persönlichkeit individuell, wenn Eltern betroffen sind – „typische“ Auswirkungen gibt es deshalb nicht. „Häufig wachsen Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil isolierter auf, weil vieles so anders ist als bei anderen“, sagt Kölch. Der Grund: Scham und Stigmatisierung, insbesondere bei Suchterkrankungen.

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Mitunter entwickeln Kinder auch Ängste – etwa um das betroffene Elternteil, vor der Zukunft, um das Familienleben und manchmal sogar vor dem betroffenen Elternteil, so Sabine Wagenblass, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ und Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Bremen.

„Viele Kinder haben aber auch Angst, weil sie sich fragen: Kann ich das auch kriegen?“, so die Professorin. Und tatsächlich haben sie ein höheres Risiko, selbst eine psychische Störung zu bekommen, als Kinder von Eltern, die keine seelische Erkrankung haben.

Nicht zuletzt kann die Entwicklung der Kinder beeinträchtigt werden, insbesondere wenn die Eltern sehr junger Kinder von einer psychischen Störung betroffen sind, wie Jörg Backes sagt: „Gerade das Alter zwischen null und drei Jahren ist eine sehr vulnerable Phase, in der die Kinder besonders auf ihre Bezugspersonen angewiesen sind“, so der Referatsleiter Nationales Zentrum Frühe Hilfen im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). Eine psychische Erkrankung könne dazu führen, dass betroffene Elternteile nicht adäquat auf die Bedürfnisse ihres Kindes reagieren können.

Welche Warnsignale zeigen, dass Kinder leiden?

Es gibt nicht das eine Zeichen, bei dem die Alarmglocken schrillen sollten. Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte, so Sabine Wagenblass: Wenn Kinder alle Probleme in ihrem Umfeld lösen wollen zum Beispiel. Oder wenn Kinder ständig den Clown spielen und immer für gute Stimmung sorgen wollen. Wenn Kinder aggressiv sind.

Aber auch das Gegenteil kann ein Anzeichen sein: Wenn Kinder sich quasi unsichtbar machen, sehr still sind und nie Probleme machen. Wagenblass nennt ein weiteres Warnsignal: „Parentifizierung.“ Das bedeutet, dass Kinder Verantwortung in der Familie übernehmen, die eigentlich die Eltern tragen müssen. „Für betroffene Kinder bedeutet das eine hochgradige Überforderung, unter der die kindliche Entwicklung leiden kann.“

Wie können betroffene Familien Kinder am besten einbeziehen?

„Darüber sprechen“, rät Kölch. Manche Eltern wollen ihre Kinder schützen, indem sie ihnen nichts von der Erkrankung erzählen. Das sei zwar nett gemeint, aber unrealistisch. „Kinder haben so feine Antennen, sie merken sowieso, dass etwas nicht stimmt“, so der Klinikdirektor. Er rät deshalb zur altersgemäßen Aufklärung.

Wichtig ist dabei vor allem, Kindern immer wieder zu vermitteln, dass sie keine Schuld an der Erkrankung tragen. „Je jünger die Kinder sind, desto eher beziehen sie Probleme oder schlechte Stimmung auf sich“, so Sabine Wagenblass.

Ein guter Ausgangspunkt für ein Gespräch sei, das Kind nach seinen Beobachtungen der Situation zu fragen. Im Laufe der Unterhaltung könne man dann die Erkrankung erklären.

Auch Bücher mit Geschichten über psychische Erkrankungen für die jeweilige Altersgruppe seien hilfreich. Es müsse nicht immer das ganz große Eltern-Kind-Gespräch sein. „Wichtig ist, dass man die Kinder immer wieder einlädt, darüber zu sprechen und auch ihre Fragen zu beantworten“, so Wagenblass.

Was stärkt Kinder mit einem psychisch erkranktem Elternteil?

Am wichtigsten sei, dass der betroffene Elternteil in einer guten Behandlung ist, sagt Kölch. Ebenso entscheidend sind verlässliche Beziehungen und Strukturen. Könne ein Elternteil Verlässlichkeit (vorübergehend) nicht bieten, seien andere Bezugspersonen umso wichtiger.

Backes zufolge ist auch eine gute Betreuung in Kitas und Schulen zentral. Hier würden betroffene Kinder Entlastung erfahren. „Gleiches gilt für Freizeitangebote und den Kontakt zu anderen Kindern“, so der Experte.

Teils gibt es spezielle Gruppenangebote oder lokale Programme für Patenschaften für betroffene Kinder, die von Verwaltungsbehörden oder gemeinnützigen Organisationen vermittelt werden. Oft haben auch behandelnde Ärzte, Therapeuten und Kliniken Kontakte und Kooperationen. Daneben können Zeit in der Natur, Spielen im Wald und der Kontakt zu Tieren entlasten. Gleiches gilt für das Lesen oder ein Hobby in der Gruppe.

Was kann das Umfeld der Familie unterstützen?

„Aufwachsen lebt davon, dass wir Dinge erleben“, sagt Klinikdirektor Michael Kölch. Für betroffene Kinder kann es daher sehr wertvoll sein, mit anderen Personen als ihren Eltern neue Erfahrungen zu sammeln, etwa bei Unternehmungen und Ausflügen.

Das Umfeld kann den betroffenen Eltern zudem Unterstützung etwa im Haushalt und bei der Kinderbetreuung anbieten und auch dabei, sich Hilfe zu suchen, rät Wagenblass.

Backes betont, dass auch den Fachkräften im Umfeld der Familie eine große Bedeutung zukomme: Etwa den Familienhebammen, die bei Anzeichen auf eine postpartale Depression auf weitere Unterstützungsangebote aufmerksam machen. Oder den Erzieherinnen und Erziehern in der außerfamiliären Betreuung, die ebenfalls Hilfe vermitteln, um so eine positive Entwicklung bei Kind und Familie zu unterstützen.