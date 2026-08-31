Abends noch Mails checken, ständig an die Arbeit denken und kaum noch richtig zuhören: Wenn der Job immer mehr Raum einnimmt, kann die Beziehung leiden. Ein Psychotherapeut erklärt, was Paare dagegen tun können.

Einer wünscht sich Quality-Time, der andere hängt in Gedanken aber noch auf der Arbeit? Das kann für schlechte Stimmung sorgen. Christin Klose/dpa-tmn

Großes Projekt, dünn besetztes Team, ständig etwas zu erledigen: Manchmal wird die Arbeit einfach zu viel. Die Gedanken an den Job und das Arbeitshandy landen dann auch nach Feierabend mit auf dem Sofa.

Für die Partnerin oder den Partner kann das auf Dauer belastend sein. Denn Arbeit, Beziehung, Freundschaften und Zeit für sich selbst wollen miteinander vereinbart werden – und manchmal gerät dabei ein Lebensbereich aus dem Gleichgewicht.

„Im Allgemeinen ist der Beruf der Faktor, der alles andere mehr oder minder auffrisst“, beobachtet der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Das betreffe vor allem Menschen, die nie gelernt hätten, Nein zu sagen.

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Dann könne die Arbeit zu einem „Monster“ werden, das keine Grenzen mehr zulässt. Die Partnerschaft leidet etwa dann, wenn der oder die Liebste das Gefühl hat: „Du bist gar nicht richtig präsent.“

Wenn der Job die Beziehung belastet: Erst die Ursache suchen

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Wer in dieser Situation steckt, sollte zunächst versuchen, zu verstehen, warum der Beruf so viel Raum einnimmt. Denn erst dann lässt sich erkennen, wo Veränderungen möglich sind.

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Ein besonders starker Fokus auf die Arbeit kann laut Krüger beispielsweise auf ein geringes Selbstwertgefühl hindeuten. „Durch den Beruf bekommt man dann eine gewisse Anerkennung, ein Gefühl von Bedeutung, das viel stärker sein kann als im Privatleben“, sagt der Psychotherapeut.

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Auch ein Blick auf die eigene Beziehung kann helfen. Krüger empfiehlt, sich zu fragen: „Gehe ich gern nach Hause? Fühle ich mich zu Hause wohl?“

Denn manchmal steckt hinter übermäßiger Arbeit auch ein anderes Problem. „Manchmal ist es so, dass man viel zu viel arbeitet, weil der Haussegen schief hängt“, sagt Krüger.

Arbeitshandy nach Feierabend ausschalten

Manche Menschen würden zwar gern abschalten, schaffen es aber nicht. Wer sich ständig verantwortlich fühlt, lebt laut Krüger in einem dauerhaften Stressmodus: immer auf Abruf und nie wirklich entspannt.

Dann hilft vor allem eine klare Abgrenzung vom Beruf. „Ich vereinbare mit Patienten regelrecht Grenzen: Nach einer gewissen Zeit wird das Arbeitshandy ausgeschaltet. Keine Mails, kein 'Nur kurz mal schauen', sondern eine klare Trennung machen zwischen Beruf und Privatleben – das muss man lernen.“

Das könne helfen, wieder ganz im Augenblick zu sein – bei sich selbst und beim Partner oder der Partnerin.

Und wenn die Gedanken trotzdem immer wieder zur Arbeit wandern? Krüger versucht dann, den Druck herauszunehmen: „Es passiert nichts Schlimmes, wenn Sie mal nicht erreichbar sind. So wichtig sind Sie gar nicht.“

Wenn der Job die Beziehung belastet: feste Rituale für die Paarzeit einführen

Zweisamkeit ohne Berufsthemen sollte nicht erst dann wichtig werden, wenn der Job das Privatleben bereits stark belastet. Krüger empfiehlt deshalb, frühzeitig Grenzen und Regeln miteinander zu vereinbaren.

In jeder Partnerschaft müsse geklärt werden, welche Themen auch im Privatleben Platz haben und welche nicht. „Was sind die Plus-Themen und was sind die Minus-Themen? Also was passt auch in das Privatleben hinein und was nicht? Das müssen Sie miteinander aushandeln“, sagt Krüger.

Auch die Wünsche des Partners oder der Partnerin sollten offen besprochen werden: „Welche Grenzen wünscht sich der Partner für das Privatleben und was ist zu viel?“

Denn eine gute Balance entsteht nicht von allein. Paare müssen sie aktiv gestalten. Dabei können feste Rituale helfen: gemeinsame Spaziergänge, zusammen kochen, gemeinsame Hobbys oder ein Filmabend, bei dem das Handy schweigt. (dpa/mp)