Eltern können für Kinder-Sonnencremes viel Geld ausgeben. Müssen sie aber nicht: Bei Stiftung Warentest landen zwei besonders günstige Produkte ganz vorn.

Sonnencreme gehört im Sommer dazu. Auch wenn viele Kinder das Eincremen nicht mögen: Der Schutz ist wichtig, um Sonnenbrände und Hautkrebs zu verhindern.

Doch vor dem Regal ist die Auswahl riesig. Cremes, Sprays, Sensitiv-Produkte – und manche Flaschen kosten rund 20 Euro. Eine Untersuchung der Zeitschrift „Stiftung Warentest“ zeigt nun: Guter Schutz muss nicht teuer sein.

Sonnencremes für Kinder: 23 Produkte getestet

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Für die Ausgabe 7/2026 hat Stiftung Warentest 23 Sonnenschutzmittel für Kinder untersucht. Die Testerinnen und Tester wollten wissen, ob der auf Tube oder Flasche angegebene Lichtschutzfaktor tatsächlich eingehalten wird.

Außerdem wurde geprüft, ob bedenkliche Stoffe für Mensch und Umwelt in den Produkten stecken. Das Ergebnis ist für Eltern überwiegend beruhigend: 14 von 23 Produkten schneiden mit der Note „gut“ ab.

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Zwei günstige Produkte sind Testsieger

Besonders auffällig: Ausgerechnet die beiden Sonnenschutzmittel mit dem niedrigsten Preis teilen sich den Testsieg. Beide erhalten die Note 1,7. Ganz vorn liegen das „Cien Sun Kids Sonnenspray“ von Lidl für 2,60 Euro pro 100 Milliliter und das „Sonnenspray für Kinder Sensitiv“ von Tabaluga für 2,54 Euro pro 100 Milliliter.

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Auch knapp dahinter finden Eltern günstige Optionen. Die „Sunozon Kids Sonnenmilch“ von Rossmann kostet 2,65 Euro pro 100 Milliliter und bekommt die Note 1,8. Ebenfalls mit 1,8 bewertet wurde das „Sundance Kids Sensitiv Sonnenspray“ von dm für 3,13 Euro pro 100 Milliliter.

Fünf Produkte fallen durch

Ganz ohne Schattenseiten ist das Testergebnis aber nicht. Fünf Sonnenschutzmittel schneiden mit der Note „mangelhaft“ ab.

Der Grund: Sie lösen den versprochenen Lichtschutzfaktor nicht ein. Für Eltern ist das besonders problematisch, weil sie sich beim Eincremen auf genau diese Angabe verlassen.

Stiftung Warentest: Umweltkritische Stoffe gefunden

Auch die Umwelt spielt im Test eine Rolle. Bei fast allen Produkten fielen den Testerinnen und Testern Stoffe auf, die problematisch sein können, wenn sie etwa beim Baden in Gewässer gelangen.

Kritisch sieht Stiftung Warentest dabei nicht nur bestimmte chemische UV-Filter. Auch der Stabilisator Ethylendiamintetraessigsäure, kurz EDTA, steht im Fokus. Das Problem: EDTA lässt sich nur schwer aus dem Abwasser herausfiltern. In sechs Sonnenschutzmitteln steht der Stoff auf der Inhaltsstoffliste.

Weichmacher-Spuren in drei Produkten

Die Warentester prüften außerdem, ob der Weichmacher DnHexP in den Sonnenschutzmitteln nachweisbar ist. Bei der Herstellung des UV-Filters DHHB kann es zu Verunreinigungen mit diesem Stoff kommen. In der EU ist DnHexP in Kosmetik verboten, weil er als fortpflanzungsschädigend gilt. Bei 3 der 16 DHHB-haltigen Sonnencremes im Test wurde das Team fündig.

Eine unmittelbare Gefahr sehen die Testerinnen und Tester durch die gemessenen Mengen aber nicht. „Von den gemessenen Konzentrationen geht kein unmittelbares Gesundheitsrisiko aus“, ordnen sie ein. Die betroffenen Produkte schneiden jeweils mit der Note „ausreichend“ ab.

Sonnencremes für Kinder im Test: Können Erwachsene sie auch nutzen?

Kindersonnencreme muss nicht nur Kindern vorbehalten sein. Familien können beim Ausflug oder am See durchaus nur die Kinder-Sonnencreme einpacken und sie gemeinsam nutzen. „Da Kindersonnencremes oft keine Duftstoffe enthalten, sind sie für Erwachsene mit Duftstoffallergie sogar eine besonders gute Wahl“, sagt Stiftung-Warentest-Expertin Lea Lukas.

Und andersherum? Ist gerade kein spezielles Kindersonnenschutzmittel zur Hand, kann auch eine herkömmliche Sonnencreme die Kleinen zuverlässig schützen. „Und das ist in jedem Fall besser, als auf UV-Schutz gänzlich zu verzichten“, so Lukas. (dpa/mp)



