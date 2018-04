Schicksalhafte Begegnung: Frauen sitzen auf Flug nebeneinander – es verändert ihr Leben

Raleigh -

Solche Geschichten schreibt nur das Leben. Zwei einander völlig unbekannte Frauen saßen durch Zufall nebeneinander in einem Flugzeug. Doch die kurze Zeit über den Wolken reichte, um die Leben der beiden für immer zu verändern.

Eigentlicher Flug von Samantha wurde gecancelt

Samantha Snipes (25) und Temple Phipps (42) waren sich bis dahin noch nie zuvor begegnet. Die beiden Amerikanerinnen wurden durch Zufall Sitznachbarinnen während eines Inlandfluges.



Die junge Samantha war auf dem Weg von Raleigh/North Carolina nach Atlanta/Georgia und so wurde sie neben Temple gesetzt.

Die beiden Frauen kamen schnell ins Gespräch. Ein Wort ergab das andere – und plötzlich schüttete Samantha der völlig Fremden ihr Herz aus.

Samantha Snipes schüttet fremder Frau ihr Herz aus

Die 25-Jährige war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Wie sie später gegenüber der „Today Show“ erzählte, hatte die werdende Mutter große Ängste und Sorgen. Samantha hatte sich erst kurz zuvor von dem Vater des Kindes getrennt. Der hatte sie zuvor immer wieder misshandelt.

Auch ihre letzte Hoffnung, dass ihr Freund sich ändern würde, wenn er von dem Baby hörte, erfüllte sich nicht. „Es ist nur noch schlimmer geworden“, erzählt sie.

Die Krise der jungen Frau war so tief, dass sie sich nicht mehr vorstellen konnte, allein zu leben. „Aber ich liebte mein Kind und wusste, dass es etwas Besseres verdient hatte“, so Samantha.

Temple Phipps ist ihre langersehnte Freundin

In Temple fand sie die starke Freundin, die sie sich in dieser schweren Zeit immer gewünscht hatte. „Nach nur wenigen Minuten fühlte es sich so an, als würden wir uns schon ewig kennen“, erinnert sie sich.

Und so unglaublich es klingen mag, doch die wenigen Stunden, die die beiden Frauen sich kannten, reichten aus, um einen Ausweg aus der aussichtslosen Situation zu finden.

Sitznachbarin aus Flugzeug adoptiert Baby

Kurz entschlossen bot Samantha ihrer neuen Freundin an, ihr Kind nach der Geburt zu adoptieren. Und tatsächlich wünschte sich die 42-Jährige nichts sehnlicher, als Mutter zu sein.

Wenige Tage später kam das Kind zur Welt, ein gesunder Junge. Noch im Krankenhaus kam Temple vorbei, um das Baby zu sehen. Sie fragte, ob sie den Jungen halten dürfe – und die Verbindung war sofort da.

Vaughn ist heute 18 Monate alt

„Sie zusammen zu sehen, das war’s. In diesem Moment sah ich all das, was ich niemals im Stande sein würde, ihm zu geben“, erinnert sich Samantha an diesen herzzerreißenden Moment. Beide Frauen einigten sich auf die Adoption.

Der kleine Vaughn ist heute 18 Monate alt. Die beiden Mütter verstehen sich immer noch bestens. Um die Entwicklung ihres Sohnes mitzubekommen, ist Samantha nach North Carolina gezogen, wo sie sich inzwischen als Fotografin selbstständig gemacht hat. „Endlich beginne ich zu erkennen, wer ich selbst bin“, sagt sie.

Beiden Frauen ist klar, wie ungewöhnlich ihre Geschichte ist. Doch für sie ist es das Beste, was ihnen jemals hätte passieren können. „Und wenn das bedeutet, dass es so sein soll, dann muss es so sein.“

(jv)