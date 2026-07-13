Es ist Reisezeit - das sind viele Stunden im Auto, Zug und Flieger. Diese Zeichentrickserien für kleinere Kinder bieten Streamingdienste aktuell an, teils auch zum Download für die Offline-Nutzung.

Der sprechende Elefant begeistert seit Generationen: Die Zeichentrick-Abenteuer von Benjamin Blümchen gibt es inzwischen auch im Stream. ---/RTL+/dpa

Wie schaffen andere Eltern sechs Stunden Auto- oder Zugfahrt in den Sommerurlaub mit Kindern? Seien wir ehrlich: Allermeist dürfen die Kleinen dann eben was schauen. Wie wäre es dabei mit den guten alten Zeichentrickserien, die heutige Eltern selbst noch aus ihrer Kindheit kennen?

Abgesehen von der vielleicht stärkeren eigenen Anteilnahme beim Mitschauen – einer Mischung aus Nostalgie, neuem Erfassen der Inhalte mit Erwachsenenbrille und dem Mitschmettern der Titelmelodien – sind diese Serien für viele Eltern gerade kleinerer Kinder ein Tipp. Denn Serienklassiker in der alten Aufmachung wie „Wickie und die starken Männer“, „Der kleine Maulwurf“ und „Es war einmal … das Leben“ sind allermeist ruhig erzählt.

Statt schneller Schnitte gibt es lange Einstellungen und eine deutlich fokussierte Erzählweise. Auch setzen sich viele dieser Serienklassiker gestalterisch ab: Während moderne animierte Reihen in grellere Farben getaucht sind und die akustischen Reize stärker scheinen, wummert und knallt es schlichtweg weniger in den Klassikern.

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Verfügbar sind die alten Fassungen bei vielen Streamingdiensten. Und das teils zum Download, damit man bei der Reise auf der Autobahn, in der Bahn und im Flieger die Folgen offline schauen kann. Eine kleine Übersicht für Eltern:

Der kleine Maulwurf (ab 1957)

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Dies ist ein Tipp für die kleinsten Kinder: „Der kleine Maulwurf“ erlebt oft lehrreiche Abenteuer. Er erfährt, dass es letztlich eine Lösung für jedes Problem gibt. Die Serie ist liebevoll gestaltet, sehr ruhig erzählt und kommt ohne gesprochene Worte der Figuren aus.

Seit vielen Jahren grüßt der Maulwurf seine großen und kleinen Freunde aus dem Erdhügel. ---/WDR/dpa

In der ARD-Mediathek kostenlos online und als Download offline verfügbar. Bei Magenta TV ebenfalls im Abo enthalten und gewöhnlich innerhalb der EU streambar; je nach Abo-Art auch zum Download. Außerdem gibt es Folgen zum Leihen und Kaufen bei weiteren Streamingdiensten.

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Es war einmal … das Leben (1986)

Was passiert in unserem Körper, warum müssen wir atmen, wie wird Essen im Magen verarbeitet und wie wächst ein Embryo im Körper einer Frau heran? Ihr Kind hat tausend Fragen – dann ist unter anderem diese Serie aus den 1980er Jahren ein Tipp. Der Wissenschaftler Maestro führt durch die Serie und stellt die Körperpolizei, die fleißigen Blutkörperchen und die fiesen Viren vor.

Im Netflix-Abo enthalten und zur Offline-Nutzung downloadbar. Bei Reisen innerhalb der EU-Mitgliedsländer ist laut dem Streamingdienst für einen begrenzten Zeitraum auch dort das deutsche Angebot online verfügbar. Außerdem verfügbar im Abo von ARD Plus.

Die Gummibärenbande (ab 1985)

„Mutig und tapfer, so freundlich und gläubig“ – ein Ohrwurm zum Mitschmettern für die ganze Familie. Die sechs Gummibären (die nichts mit der Süßigkeit zu tun haben) leben versteckt vor Menschen und Monstern im Wald – aber sind stets da für ihre Menschenfreunde. Mit einem magischen Gummibärensaft, der ihnen Sprungkraft verleiht, beschützen sie das Königreich vor allerlei bösen Gestalten.

Beim Streamingdienst Disney+ im Abo zum Anschauen online innerhalb Deutschlands sowie auf dem Gebiet der EU, in Norwegen, Liechtenstein und Island enthalten. Bei einigen Abo-Varianten mit Download-Möglichkeit.

Benjamin Blümchen (ab 1988) und Bibi Blocksberg (ab 1997)

Der vielleicht berühmteste Elefant, Benjamin Blümchen, und die kleine Hexe Bibi Blocksberg haben zwar zwei getrennte Serien, sie beide wohnen aber in einer Stadt und auch ihre Geschichten beziehungsweise Freunde überschneiden sich. Außerdem wurden Benjamin und Bibi von der gleichen Hörspielautorin erfunden – von Elfie Donnelly.

Der sprechende Elefant begeistert seit Generationen: Die Zeichentrick-Abenteuer von Benjamin Blümchen gibt es inzwischen auch im Stream. ---/RTL+/dpa





Gezeichnete Episoden der beiden Klassiker unter den Kinderserien sind aktuell im Abo des Streamingdienstes RTL+ online und zum Download offline verfügbar. Außerdem bieten etwa Joyn, Prime Video und Apple TV Folgen an.

Der kleine Rabe Socke (ab 1998)

Der freche Vogel mit einer einzigen rot-weiß geringelten Socke am Fuß hat viel Unsinn im Kopf, ist vorlaut und ungeschickt. Aber er macht stets alles wieder gut, wenn er Grenzen überschritten hat, und hat das Herz am rechten Fleck.

Die Serie „Der kleine Rabe Socke“ ist in der ARD-Mediathek kostenlos online und als Download offline verfügbar.

Die Biene Maja (ab 1975)

Die frechste, mutigste, aber mit Sicherheit berühmteste Biene ist eine Ermutigung an kleine Kinder, immer neugierig, immer lebensfroh alle Abenteuer anzugehen. Mit ihrem Bienenfreund Willie fügt sich Maja nicht den strengen Regeln ihres Bienenstocks und verlässt ihre Heimat, um die Natur zu erkunden.

Allein schon wegen des allseits bekannten Titelsongs vom legendären Schlagersänger Karel Gott könnte das Schauen der alten, noch gezeichneten Folgen von „Die Biene Maja“ als Bildungsauftrag bezeichnet werden – ein Muss für alle Familien, die einen gemeinsamen Ohrwurm für Wanderungen durch die Natur suchen. Bei Prime Video im Abo enthalten, im ZDF-Streamingportal ab 28. August für 30 Tage verfügbar.

Die Schlümpfe (ab 1981)

Sie leben versteckt im Wald, immer auf der Hut vor gemeinen Gestalten, die sie fangen wollen: die Schlümpfe. Die blauen Minis mit unterschiedlichen Charakteren erleben jede Menge Abenteuer unter der Führung von Papa Schlumpf. Die alten Folgen sind bei Apple TV verfügbar.

Wickie und die starken Männer (ab 1974)

Die raubeinigen, aber gutmütigen Wikinger um Häuptling Halvar geraten bei Kaperfahrten auf See immer wieder in ausweglose Situationen. Gut, dass sich der Junge Wickie oft heimlich an Bord schleicht und mitfährt – denn seine Kombinationsgabe und Kreativität retten die starken Männer stets aufs Neue. Zum Leihen und Kaufen bei mehreren Streamingdiensten verfügbar.