Schon bei 20 Grad und Sonne kann das Auto für Kinder zur tödlichen Gefahr werden. Wie Sie richtig reagieren, wenn ein kleines Kind allein im heißen Auto sitzt.

Nein, Fenster einen Spalt weit öffnen reicht nicht: Hitze kann für kleine Kinder im Auto lebensgefährlich sein. Bernd Weißbrod/dpa

Es ist eine Regel, die alle kennen – eigentlich: Kinder, besonders Babys, nicht allein im Auto lassen, besonders bei Hitze nicht. Aber nicht alle halten sich immer daran, vielleicht holen sie nur schnell eine Tüte Milch aus dem Supermarkt, vielleicht „vergessen“ sie ihr Kind sogar eine Weile – und das kann gefährlich und sogar tödlich sein.

Wenn man zufällig ein kleines Kind oder ein Baby allein im Auto sieht, sollte man schnell handeln:

Was tun, wenn ein Kind bei Hitze allein im Auto sitzt?

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Wenn Sie sehen, dass ein Baby oder ein Kind allein in einem verschlossenen Fahrzeug sitzt, raten Polizei und ADAC:

Prüfen: Ist das Kind bei Bewusstsein (klopfen, durch die Scheibe beobachten)?

Wenn ja: Sind Eltern, Autohalter, Aufsichtspersonen zu finden, etwa über Ausrufe?

Wenn nein: Notruf wählen – 112 für Notarzt und Rettungswagen, 110 für Polizei.

Vor Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst: Am Wagen bleiben, Passanten ansprechen, die als Zeugen oder Helfer infrage kämen. Gibt es Anzeichen für einen Hitzschlag, also einen Notfall, kann es nötig sein, eine Autoscheibe mit einem Gegenstand einzuschlagen, um das Kind selbst aus dem Fahrzeug zu holen – hier sollte man sich von der Leitstelle der Feuerwehr oder der Polizei Handlungsanweisungen geben lassen.

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Sobald Sie das Kind aus dem heißen Auto befreit haben:

Bringen Sie das Kind an einen möglichst kühlen, schattigen Ort.

Beengende oder zu warme Kleidung entfernen

Kühlen mit feuchten Tüchern (vor allem auf Kopf und Nacken)

Beine des Kindes hochlegen

Ist das Kind bei Bewusstsein: versuchen, ihm etwas zu trinken zu geben

Beruhigen Sie das Kind, lassen Sie es nicht allein.

Setzt die Atmung aus: sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

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Grundsätzlich gilt: Schon bei Lufttemperaturen von 20 Grad und Sonnenschein kann die Temperatur laut ADAC im Auto so stark ansteigen, dass es für Kinder gesundheitlich bedenklich wird, nach 60 Minuten etwa auf 46 Grad. (dpa/mp)