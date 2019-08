Anhänger, Sitz, Lastenrad: So radeln Sie mit Kindern sicher durch Hamburg

Wie transportiere ich mein Kind sicher mit dem Fahrrad? Von Kindersitz bis Lastenrad – die Auswahl an Modellen ist groß. Die MOPO erklärt alle Vor- und Nachteile der einzelnen Transportmöglichkeiten.

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Kinder nur bis zum vollendeten siebten Lebensjahr auf dem Fahrrad mitgenommen werden – sonst droht ein Bußgeld. Der Fahrer des Rads muss mindestens 16 Jahre alt sein.

Bei der Wahl einer geeigneten Transportmöglichkeit kommt es zunächst darauf an, ob das Kind schon von allein sitzen kann. Für viele Modelle ist dies eine wichtige Voraussetzung. Die Ausnahme bildet hier der Fahrradanhänger, in ihm können Kinder unter bestimmten Gegebenheiten ab einem Monat transportiert werden

Der Kindersitz

Er ist der Klassiker unter den Transportmitteln für Kinder. Der Kindersitz kann vor dem Lenker oder hinten am Gepäckträger des Fahrrads montiert werden.

Vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e.V. (ADFC) wird jedoch die Variante auf dem Gepäckträger empfohlen, unter anderem weil der Lenker bei Unfällen sonst nach vorn auf das Kind kippen könnte. In der StVO ist zum Kindersitz vorgeschrieben, dass die Füße des Kindes nicht in die Speichen geraten dürfen. Ein entsprechendes Schutzblech sollte deshalb unbedingt angebracht werden.

Der Kindersitz lässt sich individuell an die Größe des Kindes anpassen (Symbolbild). dpa Foto:

Vorteile: Kindersitze sind gegenüber den Alternativen preiswert und leicht anzubringen. Sie haben verstellbare Gurte, die sich individuell an die Größe des Kindes anpassen lassen. Die Kleinen sind jederzeit in Hör- und Reichweite der Eltern und das Fahrrad bleibt frei beweglich.

Nachteile: Bei einem Unfall kann die Fallhöhe des Sitzes zur Gefahr für das Kind werden. Für dieses Modell ist es eine unbedingte Voraussetzung, dass das Kind bereits selbständig sitzen kann. Allerdings ist der Kindersitz nichts für zappelige Kids, denn das gefährdet die Stabilität des Fahrrads. Wer Gepäck transportieren möchte, für den ist diese Variante ebenfalls ungeeignet. Auf dem Sitz benötigt das Kind Allwetterkleidung, denn es ist hier nicht vor Regen geschützt.

Das Lastenrad

Das Lastenrad wird in letzter Zeit gerade bei trendigen Großstädtern immer beliebter. Vor dem Rad befindet sich eine Art Transportkiste, in der auch zwei Kinder bequem Platz finden. Das Fahrrad wird durch die Vorderlast allerdings auch etwas schwerer, weshalb sich für weite Strecken und Fahrten bergauf ein E-Bike anbietet. Kindersitze sind meist nicht direkt in die Transportkiste integriert und können extra erworben werden. Zur Sicherung von älteren Kindern sollte ebenfalls ein Drei-Punkt-Gurt vorhanden sein.

Im Lastenrad können nicht nur Kinder sondern auch weitere Gepäckstücke transportiert werden (Symbolbilder). dpa Foto:

Vorteile: Die Transportvorrichtung ist vor dem Fahrrad angebracht, deshalb hat man die Kleinen immer gut im Blick. In der geräumigen Kiste ist außerdem Platz für bis zu zwei Kinder sowie weiteres Gepäck.

Nachteile: Lastenräder sind im Vergleich zu anderen Transportmöglichkeiten recht teuer in der Anschaffung. Die Transportkiste ist fest verbaut, weshalb Eltern für Fahrten ohne den Nachwuchs eventuell auf ein Zweitrad zurückgreifen müssen. In der Stadt erweist sich der breite Vorbau der Räder als unhandlich in der Bedienung.

Der Fahrrad-Anhänger

Fahrrad-Anhänger haben einen tiefen Schwerpunkt und sind deshalb auch im Falle eines Unfalls ziemlich kippstabil. Trotzdem sollte das darin sitzende Kind einen Helm tragen und gut angeschnallt werden. Fahrrad-Anhänger eignen sich prima für längere Strecken oder Tagesausflüge, da das Kind darin bequem sitzen kann und vor verschiedenen Wettereinflüssen geschützt ist. Preislich liegen Fahrrad-Anhänger etwas über dem Kindersitz, sind aber oft noch günstiger als ein Lastenrad.

Im Fahrrad-Anhänger sitzt das Kind geschützt und sicher (Symbolbild). dpa Foto:

Vorteile: Im Fahrrad-Anhänger dürfen Eltern auch Kleinkinder transportieren, die noch nicht selbstständig sitzen können. Die Größe des Anhängers ermöglicht es zudem, weitere Gegenstände einzupacken. Wie bereits ausgeführt, ist der Anhänger kippstabil und schützt das Kind vor Wind und Wetter. Zudem lassen sich viele Modelle auch zum Jogger oder Buggy umfunktionieren.

Nachteile: Fahrrad-Anhänger nehmen viel Platz ein und haben einen großen Wendekreis. Schwierig wird es ebenfalls bei der Mitnahme in der Bahn oder bei der Suche nach einem geeigneten Stellplatz. In der Stadt sind Fahrrad-Anhänger deshalb nicht unbedingt praktisch und auch von Autofahrern werden sie aufgrund ihrer geringen Höhe leicht übersehen.

Die Nachläufer/ Nachziehräder:

Die Nachläufer oder auch Nachziehräder funktionieren ähnlich wie das Tandem. Es gibt zwei Varianten: Entweder kaufen Eltern ein halbes Rad mit einer integrierten Ziehstange oder sie entscheiden sich für ein Kinderfahrrad, das mit einer Stange ans Elternrad gehängt wird. Kinder ab vier Jahren können darauf quasi selbst mitfahren. Hier natürlich den Helm nicht vergessen!

Nachziehräder eignen sich eher für ältere Kinder (Symbolbild). dpa/dpaweb Foto:

Vorteile: Die meisten Nachläufer lassen sich leicht am eigenen Fahrrad befestigen. Außerdem nehmen sie wenig Platz im Keller oder der Garage ein. Bei einem Kinderrad mit Tandemstange darf das Kind außerdem mitfahren und lernt spielerisch den Straßenverkehr kennen.

Nachteile: Nachläufer benötigen einen großen Wendekreis und das Kind befindet sich außerhalb des Sichtfeldes. Zudem ist das Kind am Nachläufer nicht angeschnallt, es sollte also vorher schon grundlegend in die Gefahren des Straßenverkehrs eingewiesen werden.