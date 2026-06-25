Ob Naturbad in der Stadt, Sandstrand am See oder ruhige Badestelle: In und um Hamburg gibt es viele Möglichkeiten zur Abkühlung. Ein Überblick über Orte zum Schwimmen, Sonnen und Entspannen.

Wer im Sommer eine Abkühlung sucht, ist in Hamburgs Gewässern gut aufgehoben. picture alliance/dpa/Christian Charisius

Ein Sprung ins kühle Wasser, dann auf der Liegewiese sonnen und noch ein Eis schlecken – an heißen Sommertagen zieht es viele Hamburger ans Wasser. Von Naturbädern mitten in der Stadt über Sandstrände an Seen bis hin zu ruhigen Badestellen im Umland: Wer in Hamburg Abkühlung sucht, findet sie an einer der vielen Badestellen.

Das Sommerbad Volksdorf ist Hamburgs einziges offizielles FKK-Bad – Badegäste mit Badebekleidung sind aber genauso willkommen. Neben Strand und Liegewiese gibt es eine Wasserrutsche, Sprungbretter, einen Spielplatz sowie Tennis- und Volleyballplätze. Die Saison läuft von Anfang Juni bis Ende August, täglich von 10.30 bis 18.00 Uhr. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren zahlen 5 Euro, zwischen 6 und 16 Jahren zahlen Jugendliche 2,50 Euro und für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

Das Naturbad Stadtparksee mitten in Hamburg

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Das Naturbad Stadtparksee in Hamburg. picture alliance / dpa

Mitten in Hamburg abtauchen? Das geht besonders gut im Naturbad Stadtparksee in Winterhude. Das Becken ist in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereiche aufgeteilt, der Zugang ins Wasser ist barrierefrei.

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Es gibt zudem eine Liegewiese, einen Kinderspielplatz und auch eine Badeaufsicht. Geöffnet ist das Naturbad von Ende April bis Mitte September – täglich von 12 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 4,30 Euro Eintritt, Jugendliche von 12 bis 16 Jahren 2,10 Euro und Kinder nur 1,10 Euro.

Familienfreundlich: Öjendorfer See im Osten Hamburgs

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Blick auf den Öjendorfer See im Öjendorfer Park. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

Im Osten der Stadt sorgt der Öjendorfer See mit gleich zwei Badestellen am nord- und südöstlichen Ufer für Abkühlung. Im Wasser gibt es einen Nichtschwimmerbereich, an Land Sandstrände und Liegewiesen.

Eine Badeaufsicht gibt es nicht. Besonders Familien kommen hier auf ihre Kosten: Rund um den See gibt es Spielplätze, Minigolf, Grillplätze sowie Kioske und Imbisse. Wichtig zu wissen: Gerade im Spätsommer können sich Blaualgen bilden und die Badestellen gesperrt werden.

Baden in der Natur in Hamburgs Norden

Das Naturbad Kiwittsmoor liegt in Langenhorn. (Archivbild) Naturbad Kiwittsmoor / Hamburger Turnerbund von 1862 e.V.

Wer im Norden Hamburgs wohnt, findet in Langenhorn eine beliebte Alternative. Neben dem vergleichsweise ruhigen Wasser gibt es im Naturbad Kiwittsmoor auch eine Liegefläche, Umkleidekabinen und Ablagefächer.

Das Bad ist beaufsichtigt. Hunde sind nicht erlaubt. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder zahlen drei Euro. Das Bad öffnet täglich von 11 bis 19 Uhr – je nach Wetter kann es zu Änderungen kommen.

Bei gutem Wetter in Farmsen baden

Das Strandbad Farmsen an der Straße Neusurenland wird nach Schulschluss von Kindern bevölkert. (Archivbild) Florian Quandt

Sandstrand, Wasserrutsche und viel Platz zum Entspannen bietet das Strandbad Farmsen. Zum Bad gehören eine große Liegewiese, schattige Plätze und Spielmöglichkeiten für Kinder. Das Naturbad verfügt über Schwimmer- und Nichtschwimmerbereiche. Toiletten, Umkleiden und Schließfächer sind ebenfalls vorhanden. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre vier Euro. Aber aufgepasst: Das Strandbad Farmsen öffnet nur bei gutem bis sehr gutem Wetter.

Strandfeeling am Hohendeicher See

Der Hohendeicher See ist auch unter dem Namen Oortkatensee bekannt. (Archivbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Wer Strandfeeling sucht, wird am Hohendeicher See in den Vier- und Marschlanden fündig. Am südlichen Ufer des Baggersees warten Sandstrand, Liegewiese und Kiosk. Surfer nutzen vor allem den westlichen Bereich des Sees.

Allerdings gibt es keine Badeaufsicht und keinen abgetrennten Nichtschwimmerbereich. Auch in Ufernähe gibt es Abbruchkanten, das Wasser wird an manchen Stellen plötzlich tief.

Sandbad, Liegewiese, Spielgeräte im Sommerbad Ostende

Blick auf das Strandbad Ostende am Ostender Teich in Tonndorf mit Liegewiese, Sandufer und Badesteg am ruhigen Wasser. (Archivbild) picture alliance / ABBfoto | -

Das Sommerbad Ostende in Tonndorf bietet Sandstrand, große Liegewiesen und Spielgeräte für Kinder. Dazu kommen eine Wasserrutsche, Sprungbretter sowie ein Nichtschwimmerbereich.

Vor Ort gibt es Toiletten, Duschen, Umkleiden und einen Kiosk. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder bis 14 Jahren 3 Euro. In der „Happy Hour“ am Abend wird es günstiger. Das Bad ist von Mitte Mai bis Anfang September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet – bei Regen öffnet das Bad jedoch erst um 12.00 Uhr.

Naturbelassenes Schwimmbecken im Sommerbad Altengamme

Kinder springen im Sommerbad Altengamme ins Wasser. (Archivbild) picture alliance/dpa | Markus Scholz

Östlich von Bergedorf liegt das Sommerbad Altengamme. Das naturbelassene Becken ist in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich unterteilt. Es gibt eine Liegewiese, einen Spielplatz und eine Tischtennisplatte. Der Eintritt ist kostenlos.

In der Sommersaison ist das Bad an Wochenenden von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in den Hamburger Sommerferien hingegen täglich. Die Badesaison 2026 noch bis zum 15. September.

Baden am nordöstlichen Ufer des Allermöher Sees

Die Liegefläche am Allermöher See ist groß und in der Woche ausreichend. Aber an heißen Wochenenden ist der Platz knapp. (Archivbild) Sandra Schäfer

Die offizielle Badestelle des Allermöher Sees liegt am nordöstlichen Ufer. Dort gibt es einen Sandstrand, Liegewiesen, Spielplatz sowie einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich. Aber Achtung: Schon in Ufernähe gibt es Abbruchkanten im Wasser, an denen es schnell tief wird.

Die Saison läuft vom 8. Mai bis 14. September. An den Wochenenden von Juni bis August von 14.00 bis 19.00 Uhr sowie in den Sommerferien ist in der Regel täglich eine Badeaufsicht anwesend.

Auch rund um Hamburg gibt es schöne Badestellen

Für einen Tagesausflug lohnt sich auch der Besuch der Seen im Umland. Beliebt ist etwa der Beckersbergsee in Henstedt-Ulzburg mit Steg, Sprungturm und Badeaufsicht. Andere frequentierte Ausflugsziele sind der Großensee nordöstlich von Hamburg – mit einer Badestelle am Südufer – oder der Rantzauer See in Barmstedt.

Badegäste am Südstrand des Großensees, spielen im Wasser und liegen auf der Wiese. (Archivbild) rtn, peter wuest

Aber auch südlich von Hamburg finden sich in Niedersachsen zahlreiche Badestellen – darunter der See im Maschener Moor und der Pulvermühlenteich im Landkreis Harburg. Beide bieten Sandstrände, der Eintritt ist kostenfrei. Dafür gibt es dort weder Badeaufsicht noch feste Umkleiden. Im Sommer können zudem zeitweise Blaualgen auftreten. Zeitweise kann es zu Sperrungen kommen.

Achtung Blaualgen: Hier sollten Sie NICHT baden

Vorsicht ist dagegen an anderen Seen geboten: In Allermöhe am Eichbaumsee an der Badestelle Ost (Stand 10. Juni 2026) sowie in Lohbrügge am Boberger See (Stand 26. Mai 2026) wird aktuell wieder wegen vermehrten Aufkommens von Blaualgen vor dem Baden gewarnt.

Der Eichbaumsee kämpft mit giftigen Blaualgen (Archivbild). CityNewsTV

Beide Gewässer werden regelmäßig kontrolliert – es kann zu Sperrungen kommen. Die Stadt rät, den Kontakt zu Algenteppichen zu vermeiden und nicht zu baden, wenn im knietiefen Wasser die eigenen Füße verschwinden.

Am See Hinterm Horn ist das Baden derzeit wegen Blaualgen verboten (Stand 10. Juni 2026). Spielende Kinder und Haustiere sollten nicht in Kontakt mit dem Wasser und Ufersaum kommen, so die Empfehlung der Stadt.











