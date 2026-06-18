Hamburg startet eine neue Info-Seite zur Krisenvorsorge. Dort erfahren Bürger, welche Vorräte sie zu Hause haben sollten – und was zu tun ist, wenn Supermärkte geschlossen bleiben oder kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn kommt.

Ein gepackter Notfallrucksack mit Wasser, Kerzen, Kleidung und Kurbelradio gehört neben Lebensmittelvorräten zur Krisenvorsorge. Michael Bihlmayer/picture alliance/CHROMORANGE

Gut vorbereitet sein, wenn es ernst wird: Hamburg hat einen neuen Internetauftritt zum Thema Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge gestartet. Auf hamburg.de bündelt die Stadt ab sofort wichtige Informationen zur richtigen Bevorratung und zum Verhalten in Krisensituationen.

Hamburg orientiert sich dabei an den Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Das BBK rät, einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für mindestens drei Tage anzulegen – im besten Fall für bis zu zehn Tage.

Krisenvorsorge: Was tun, wenn Supermärkte zubleiben oder kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn kommt?

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Die neue Informationsseite beantwortet zentrale Fragen: Wie bereite ich mich auf Krisen vor? Wie werde ich im Krisenfall gewarnt? Welche Vorräte – etwa Lebensmittel oder Wasser – sollte ich zu Hause haben? Und wie verhält man sich, wenn Supermärkte geschlossen bleiben oder kein Trinkwasser mehr aus dem Wasserhahn kommt?

Hamburgerinnen und Hamburger finden dort gebündelte Informationen zu möglichen Gefahrensituationen sowie zu den richtigen Vorsorge- und Schutzmaßnahmen. Eine gute Eigenvorsorge soll im Krisenfall Rettungskräfte und staatliche Strukturen entlasten – und ist damit nach Angaben der Stadt elementar für eine funktionierende Krisenbewältigung.

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Nicht nur Vorräte anlegen, sondern auch kontrollieren

Entscheidend sei nicht nur, haltbare Produkte zu bevorraten. Die Vorräte sollten auch regelmäßig überprüft werden. Abgelaufene oder verbrauchte Produkte müssen zeitnah ersetzt werden.

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So sollte man pro Tag und erwachsenem Haushaltsmitglied mindestens 1,5 Liter Wasser plus 0,5 Liter zum Kochen vorrätig haben. Dazu kommen Lebensmittel, die ohne Kühlung haltbar sind und fertig essbar oder nach nur kurzer Kochzeit verzehrt werden können. Auch die Versorgung von Haustieren muss gesichert sein.

Nicht nur Lebensmittel: Haben Sie einen Notfallrucksack?

Neben Wasser und Lebensmitteln geht es auch um weitere Vorbereitungen: Die Hausapotheke inklusive persönlicher Medikamente, Schmerz- und Fiebermitteln, Fieberthermometer und Pinzette sollte aufgefüllt sein. Außerdem wird ein batteriebetriebenes Radio empfohlen, um fortlaufend Informationen erhalten zu können.

Für Notfälle sollte zudem ein Rucksack bereitstehen, der alles enthält, was bei einer kurzfristigen Evakuierung nötig ist. Dazu gehören etwa Kleidung für ein paar Tage, Bargeld, Taschenlampe, Batterien, Trink- und Essgeschirr sowie Hygieneartikel.

Alle Informationen und Checklisten sind ab sofort auf hamburg.de unter „Schutz & Vorsorge bei Krisen, Gefahren und Katastrophen“ abrufbar.

Mit dem neuen Online-Angebot erweitert Hamburg sein Informationsangebot im Bereich der Krisenvorsorge. Weitere bereits bestehende Inhalte zu Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge sollen nach und nach integriert und zentral zusammengeführt werden.



