Auch Milchzähne können Karies bekommen. Deshalb sollen Kinder schon im ersten Lebensjahr zum Zahnarzt – und sich möglichst früh daran gewöhnen, dass die Kontrolle ganz selbstverständlich dazugehört.

Für Kinder sind bis zum Alter von sechs Jahren sechs Vorsorgeuntersuchungen in der Zahnarztpraxis vorgesehen - Z1 bis Z6. Julian Stratenschulte/dpa

Sind die ersten Zähnchen gesund? Wie putzen Eltern bei Babys und Kleinkindern richtig? Antworten darauf geben die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen Z1 bis Z6.

Seit Anfang 2026 stehen diese Untersuchungen auch im sogenannten Gelben Heft. Die erste Kontrolle beim Zahnarzt, die Z1, ist zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat vorgesehen.

Erster Zahnarztbesuch fürs Kind: Z1 startet schon im ersten Lebensjahr

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Bei diesem ersten Termin geht es vor allem um die Beratung der Eltern. „Da werden vor allem die Eltern gründlich beraten“, sagt Johanna Kant vom Bundesverband der Kinderzahnärzte.

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Ein kurzer Blick in den Mund des Babys reicht zunächst in der Regel aus. Ein wichtiges Ziel der Z-Untersuchungen: Frühkindliche Karies soll möglichst früh erkannt werden, damit rechtzeitig gegengesteuert werden kann.

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Außerdem sollen Kinder von klein auf lernen, dass der Besuch beim Zahnarzt regelmäßig dazugehört.

So läuft die Untersuchung ab

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Kinderzahnärzte gestalten die Termine laut Kant möglichst spielerisch und kindgerecht.

Bei sehr kleinen Kindern wird beispielsweise die sogenannte „Hoppe-Reiter-Position“ genutzt. Fremdelt ein Kind stark, sprechen die Zahnärztinnen und Zahnärzte zunächst mit den Eltern und nähern sich langsam an.

Bei Zwei- und Dreijährigen darf dann auch schon einmal das Stofftier mitkommen. In manchen Praxen kommt zusätzlich eine Handpuppe zum Einsatz.

Kant berichtet aus ihrer eigenen Praxis, dass die Kinder am Ende ein kleines Plastikspiegelchen für ihren Arztkoffer bekommen. „Das Ganze läuft sehr spielerisch ab.“

Erster Zahnarztbesuch fürs Kind: Muss es ein Kinderzahnarzt sein?

Nicht überall gibt es spezialisierte Kinderzahnarztpraxen. Das ist aber kein Problem.

„Jeder Zahnarzt kann ein kleines Kind untersuchen“, sagt Kant. Eltern können deshalb auch bei ihrem eigenen Zahnarzt nachfragen, ob dort ein Termin für ihr Kind möglich ist. (dpa/mp)