Schlesische Schmorgurken sind ein Klassiker der Sommerküche. Zu den Gurken gesellen sich bei dieser Zubereitungsart Hackfleisch, Zwiebeln und Tomaten. Etwas Essig, eine großzügige Menge Dill und ein Löffel saure Sahne (oder zwei) sorgen für Frische an heißen Tagen.

Schmorgurken sind ein Gericht, das im Sommer ein, zwei Mal auf dem Tisch stehen muss. Das war schon immer so und wird auch so bleiben, denn Schmorgurken sind ein Ausflug in vergangene Sommerferien, als ich in den Garten geschickt wurde, um die Gurken direkt vor dem Kochen zu ernten. Würzig und erfrischend, kann man Schmorgurken auch bei Hitze essen, notfalls auch kalt am nächsten Tag.

Während bei diesem klassischen Selbstversorgergericht vielerorts eine cremige Soße mit Schmand verwendet wird, wird die schlesische Variante (aber nicht nur die) mit Tomaten und Hackfleisch zubereitet. Als Beilage kommen Reis oder Kartoffeln auf den Teller.

Zutaten für 4 Personen

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1kg Schmorgurken

500g gemischtes Hackfleisch

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2 kleine Zwiebeln

400g gehackte Tomaten (Dose)

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300ml Gemüsebrühe

3 EL Weißweinessig (alternativ Apfelessig)

1 Bund frischer Dill

1 TL Zucker

Salz, Pfeffer

Saure Sahne zum Anrichten

Etwas Öl zum Anbraten

Schlesische Schmorgurken: So geht’s!

Die Gurken schälen und der Länge nach halbieren. Die Kerne mit einem Löffel entfernen und die Gurken in halbe Ringe schneiden.

Die Zutatenliste für schlesische Schmorgurken ist überschaubar, die Vorbereitungszeit kurz. Philipp Markhardt

Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen und das Hackfleisch braten, bis es krümelig wird. Dabei salzen und pfeffern. Nun die Zwiebeln dazugeben und mitbraten.

Danach die Gurken dazugeben und weitere drei Minuten anbraten. Mit der Brühe ablöschen und die Tomaten hinzugeben. Weitere 20 Minuten schmoren, bis die Gurkenstücke glasig werden. Währenddessen den Dill fein schneiden.

Essig und Zucker hinzugeben und den Dill unterrühren. Weitere zehn Minuten garziehen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken

Mit Reis oder Kartoffeln in einem tiefen Teller anrichten und ein bis zwei Löffel saure Sahne darübergeben. Guten Appetit!