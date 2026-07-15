In Norddeutschland ist Wurstsalat noch immer ein seltener Gast auf dem Teller. Dabei passt kaum ein Gericht besser zu heißen Sommertagen: kühl, würzig, säuerlich-frisch – und schnell gemacht. Dieses Rezept für badischen Wurstsalat kommt mit Lyoner, Gewürzgurken, Zwiebeln und einer einfachen Essig-Öl-Vinaigrette aus.

Wurstsalat? Klingt irgendwie altbacken und piefig. Doch das täuscht: Besonders an heißen Sommertagen ist er unschlagbar. IMAGO / MiS

Wurstsalat? In norddeutschen Gefilden ist dieser Klassiker noch immer eher selten anzutreffen. Völlig zu Unrecht. Denn kaum ein Gericht passt so gut zu heißen Sommertagen wie dieser Salat aus Lyoner oder Fleischwurst, Gewürzgurken, Zwiebeln, Schnittlauch und einer kühlen Essig-Öl-Vinaigrette. Er ist würzig, erfrischend, schnell gemacht – und genau richtig, wenn der Herd ausbleiben soll.

Zugegeben: Es dauerte gute 26 Jahre, bis ich die Vorzüge von Wurstsalat wirklich zu schätzen lernte. Ein Kochbuch von Tim Mälzer brachte die Wende. Es war ein Geschenk meiner damaligen Freundin. Mälzer, der sich einst selbst „Küchenbulle“ nannte, hatte darin ein formidables Rezept mit Senf-Vinaigrette und Rettich notiert. Das verwende ich bis heute gern und oft.

Baden schlägt Mälzer an heißen Tagen

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Aber so gut diese Variante ist: An heißen Sommertagen passt der badische Wurstsalat noch besser. Ohne Senf, ohne Rettich, ohne Schwere. Dafür mit Essig, Gurkenwasser, Öl, etwas Zucker, Salz und Pfeffer. Ein Salat, der erst im Kühlschrank richtig gut wird. Zwei Stunden ziehen lassen – und dann schmeckt er so, wie ich ihn in Erinnerung habe: kühl, säuerlich, würzig. Damals, bei drückend schwüler Hitze an der Hafenpromenade von Lindau am Bodensee.

Zutaten für 2 Portionen Wurstsalat als Hauptgericht oder für 4 Portionen als Vorspeise

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400 g Lyoner oder Fleischwurst

2 große Gewürzgurken

2 Schalotten, alternativ rote Zwiebeln

1 Bund Schnittlauch

Für die Vinaigrette

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3 EL Apfelessig, alternativ weißer Himbeeressig oder Weißweinessig

4 EL Gewürzgurkenwasser

5 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

etwas Zucker

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Nach Geschmack: 4 EL Fleisch- oder Gemüsebrühe

Zubereitung: So wird badischer Wurstsalat gemacht

Zuerst die Vinaigrette anrühren. Dafür Essig, Gewürzgurkenwasser und Öl miteinander verrühren. Mit etwas Zucker, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Wer den Salat etwas runder mag, gibt noch Fleisch- oder Gemüsebrühe dazu.

Die Wurst in dünne Streifen oder Scheiben schneiden. Klassisch wird badischer Wurstsalat häufig in Streifen serviert. Scheiben machen etwas weniger Arbeit und lassen sich später leichter essen.

Die Schalotten fein würfeln. Wer die Wurst in Scheiben schneidet, kann die Schalotten auch in feine Ringe schneiden. Die Gewürzgurken ebenfalls in Streifen oder Scheiben schneiden – passend zur Wurst.

Nun Wurst, Gurken und Schalotten in eine Schüssel geben, die Vinaigrette darüber verteilen und alles gründlich vermengen. Den Wurstsalat anschließend für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. So zieht er gut durch und schmeckt später deutlich aromatischer.

Vor dem Servieren den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und über den Salat streuen.

Extra-Tipp: Wurstsalat variieren

Wurstsalat lässt sich hervorragend variieren. Mit Appenzeller wird daraus ein Schweizer Wurstsalat. Mit Allgäuer Bergkäse geht er in Richtung Allgäuer Wurstsalat. Wer Nürnberger Stadtwurst oder Regensburger Wurst bekommt, macht den Salat bayerischer – und deutlich würziger, denn die verwendete Wurst enthält mehr Gewürze und Speck.

Auch Radieschen in feinen Scheiben oder gehobelter Rettich passen sehr gut dazu. Wer es pikanter mag, kann sich an Tim Mälzer halten und je drei Esslöffel süßen Senf und Dijonsenf in die Vinaigrette geben.

Dazu passt

Kräftiges Bauernbrot mit Butter oder Laugengebäck, ein kühles Rothaus Tannenzäpfle, ein trockener badischer Weißwein oder Kräuterlimonade.