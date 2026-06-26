Schwere Erdbeben haben Teile Venezuelas hart getroffen. Wer jetzt helfen möchte, sollte genau prüfen, an welche Organisation das Geld geht.

In Venezuela laufen nach schweren Erdbeben die Bergungsarbeiten. Wer die Hilfsorganisationen vor Ort finanziell unterstützen möchte, kann das mit einer Spende tun. Stringer/dpa/dpa-tmn

Schwere Erdbeben haben Teile Venezuelas erschüttert. Besonders betroffen sind Regionen westlich der Hauptstadt Caracas.

In dem südamerikanischen Land kam es zu massiven Zerstörungen. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, viele Menschen starben. Auch Strom- und Kommunikationsnetze fielen aus.

Erdbeben in Venezuela: Hilfsorganisationen vor Ort unterstützen

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Wer helfen möchte, kann Hilfsorganisationen finanziell unterstützen. Diese übernehmen und koordinieren die Unterstützung vor Ort.

Doch viele Spenderinnen und Spender fragen sich: Wie kann ich sicher sein, dass mein Geld wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird?

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Auf geprüfte Organisationen achten

„Wer spenden möchte, sollte auf geprüfte Organisationen setzen, die transparent arbeiten, über die notwendige Erfahrung verfügen und fähig sind, sich mit der internationalen Hilfsgemeinschaft angemessen zu vernetzen“, sagt Burkhard Wilke.

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Er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, kurz DZI.

DZI-Spenden-Siegel gibt Orientierung

Eine wichtige Hilfe bei der Auswahl kann das DZI-Spenden-Siegel sein. Organisationen mit diesem Siegel müssen regelmäßig transparent nachweisen, dass sie verantwortungsvoll mit Spendengeldern umgehen.

Außerdem unterliegen sie einer besonderen Förderungswürdigkeit. Für Spenderinnen und Spender kann das Siegel deshalb eine gute Orientierung bieten.

Erdbeben in Venezuela: DZI veröffentlicht Liste mit Organisationen

Das DZI hat auf seiner Webseite eine Liste mit Organisationen zusammengestellt. Sie tragen ein Spendensiegel und helfen Menschen in Venezuela.

Diese Übersicht wird nach Angaben des DZI fortlaufend an den aktuellen Informationsstand angepasst. Wer spenden will, sollte dort prüfen, welche Organisationen aktuell Hilfe leisten. (dpa/mp)