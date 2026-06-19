Kedjenou ist eines der bekanntesten Nationalgerichte der Elfenbeinküste – und passt perfekt zum WM-Spiel gegen Deutschland. Der würzige Hühnereintopf gart ohne zusätzliches Wasser im eigenen Saft. Das Besondere: Während des Schmorens wird der fest verschlossene Topf regelmäßig kräftig geschüttelt.

Kedjenou ist das Nationalgericht der Elfenbeinküste und die ideale Grundlage für eine WM-Party IMAGO/Zoonar.com/MYCHKO

Wenn Deutschland bei der Fußball-WM am Samstag um 22 Uhr deutscher Zeit auf die Elfenbeinküste trifft, lohnt sich nicht nur der Blick auf den Rasen. Auch kulinarisch hat das westafrikanische Land einiges zu bieten: Kedjenou gilt als eines der bekanntesten Nationalgerichte der Elfenbeinküste – ein würziger Hühnereintopf, der langsam im eigenen Saft gart und dabei regelmäßig geschüttelt wird.

Der Name kommt aus der Baoulé-Sprache und bedeutet genau das: „schütteln“. Traditionell wird Kedjenou in einem fest verschlossenen Tontopf zubereitet. Wasser kommt nicht hinein. Die Flüssigkeit entsteht allein aus Hähnchen, Tomaten, Paprika, Aubergine, Zwiebeln und Gewürzen. Dadurch wird das Fleisch besonders zart, die Sauce kräftig und hocharomatisch.

Das Prinzip ist einfach: Alles kommt in den Topf, der Deckel bleibt geschlossen – und während des Schmorens wird der Topf alle paar Minuten kräftig bewegt, damit nichts anbrennt. Ein Gericht also, das bestens zu einem Fußballabend passt: vorbereiten, schmoren lassen, zwischendurch schütteln – und dann heiß servieren.

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Kedjenou für 4 Personen

Zutaten

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1,2 kg Hähnchenteile, am besten Schenkel oder Keulen mit Knochen

400 g reife Tomaten oder stückige Dosentomaten

2 mittelgroße Zwiebeln

2 Paprikaschoten, zum Beispiel rot und gelb

1 kleine Aubergine, gewürfelt

4 Knoblauchzehen

2 cm frischer Ingwer

1 bis 2 Chilischoten, traditionell Scotch Bonnet oder Habanero

8 Zweige frischer Thymian

2 Lorbeerblätter

1 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Optional: 1 Geflügel-Suppenwürfel und 2 EL Pflanzenöl

Zubereitung: So klappt das Nationalgericht der Elfenbeinküste auch in deutschen Küchen

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Die Hähnchenteile trocken tupfen. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer fein hacken. Tomaten, Paprika und Aubergine in gleich große Würfel schneiden. Das Hähnchen in einer großen Schüssel mit Knoblauch, Ingwer, Chili, Paprikapulver, Salz und Pfeffer einreiben und mindestens 30 Minuten marinieren lassen. Extra-Tipp: Handschuhe anziehen, denn die Chilis sind extrem scharf. So vermeiden Sie, dass Ihre Hände und eventuell Augen damit in Kontakt kommen.

Wer es etwas moderner mag, brät das Fleisch in 2 EL Öl kurz von allen Seiten scharf an. Traditionell kommt jedoch alles roh in den Topf. Die Hälfte des Gemüses auf den Boden eines großen Schmortopfs geben – ideal ist ein schwerer Gusseisen- oder Tontopf. Darauf das Fleisch legen, Thymian, Lorbeerblätter und nach Wunsch den zerbröselten Suppenwürfel dazugeben. Anschließend alles mit dem restlichen Gemüse bedecken.

Wichtig: Es wird kein Wasser und keine Brühe hinzugefügt. Der Eintopf gart im eigenen Saft.

Den Topf mit einem passenden Deckel möglichst dicht verschließen. Den Eintopf bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen. Nach etwa zehn Minuten die Hitze reduzieren und alles rund 60 Minuten sanft schmoren lassen. Während dieser Zeit den Deckel nicht abnehmen. Stattdessen den geschlossenen Topf alle 10 bis 15 Minuten mit Topflappen greifen und kräftig schütteln, damit sich die Säfte verteilen und nichts am Boden ansetzt.

Nach etwa einer Stunde ist das Hähnchen zart, das Gemüse zerfallen und eine würzige Sauce entstanden. Vor dem Servieren Lorbeerblätter und Thymianzweige entfernen.

Was passt zu Kedjenou?

In der Elfenbeinküste wird Kedjenou klassisch mit Attiéké serviert. Das ist eine couscousähnliche Beilage aus fermentiertem Maniok, leicht säuerlich im Geschmack und in westafrikanischen Küchen sehr beliebt. Wer kein Attiéké bekommt, kann Kedjenou auch mit Reis, Couscous oder frischem Fladenbrot servieren. Als Getränk passt ein leichtes Bier wie Helles oder Lager.

Zutaten für Attiéké

500 g Attiéké, trocken oder gefroren, erhältlich im Afro-Shop

Warmes Wasser

1 EL Pflanzenöl oder flüssiges Butterschmalz

1 Prise Salz

Zubereitung

Das Attiéké in eine große Schüssel geben. Mit etwas warmem Wasser beträufeln und vorsichtig mit den Fingern durchmischen, bis alle Körner feucht sind und Klumpen zerfallen. Fünf bis zehn Minuten quellen lassen.

Einen Couscous-Topf oder einen Dampfgareinsatz mit einem sauberen Küchentuch auslegen. Das Attiéké hineingeben und über kochendem Wasser 15 bis 20 Minuten dämpfen, bis es weich und glasig wird. Danach zurück in die Schüssel geben, mit einer Gabel auflockern, salzen und das Öl unterrühren.

Tipp: In der Elfenbeinküste wird Attiéké oft direkt vor dem Servieren mit fein gewürfelten rohen Zwiebeln und Tomaten garniert.

So kommt zum WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste nicht nur Fußballstimmung auf den Bildschirm, sondern auch ein Stück westafrikanische Küche auf den Tisch.