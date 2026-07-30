Bei großer Hitze ist regelmäßiges Trinken besonders wichtig. Wer eine eigene Flasche dabeihat, kann sie an zahlreichen Orten gratis auffüllen. Das schont den Geldbeutel – und die Umwelt.

Sommer in der Stadt: Beim Bummeln, Einkaufen oder Sightseeing kommt der Durst oft schneller als gedacht. Praktisch, dass es auf vielen öffentlichen Plätzen Trinkbrunnen, Wasserspender und sogenannte Refill-Stationen gibt.

Dort lässt sich die eigene Flasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen. Das spart Geld und Ressourcen. Gleichzeitig entsteht weniger Müll durch Einweg- und Plastikflaschen.

Trinkwasser schont Ressourcen und Umwelt

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Leitungswasser muss zudem nicht erst in Flaschen abgefüllt und über weite Strecken transportiert werden. Deshalb sei Trinkwasser ein umweltschonendes Produkt, erklärt die Internetseite „Trinkwasser unterwegs“.

Hinter dem Angebot steht der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Seite hilft dabei, öffentliche Trinkbrunnen in der Nähe zu finden.

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Kostenloses Trinkwasser per App finden

Die Suche funktioniert per Smartphone oder Computer über eine Web- und Mobil-App. Die Android-App „Trinkwasser unterwegs“ gibt es kostenlos im Play Store. Auch eine Version für iPhones steht im App Store bereit.

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Nutzerinnen und Nutzer können auf der Internetseite außerdem öffentliche Brunnen melden, die dort bislang noch nicht verzeichnet sind.

Kostenloses Trinkwasser an Refill-Stationen holen

In Deutschland und anderen europäischen Ländern bieten auch viele Cafés, Restaurants und Geschäfte kostenlos Leitungswasser an. Refill-Stationen gibt es zudem in öffentlichen Gebäuden.

Zu erkennen sind sie unter anderem an einem runden, blauen Aufkleber mit einem Wassertropfen. Eine Übersicht der Standorte in Deutschland bietet die Internetseite von Refill Deutschland über die „Karte von morgen“.

Refill Deutschland wird vom gemeinnützigen Verein „a tip: tap“ koordiniert. Eine weitere Möglichkeit zur Suche bietet die kostenlose App „Refill“ der britischen Initiative „City to Sea“.

Die App kommt ohne Werbung und Bezahlschranke aus. Sie sammelt allerdings personenbezogene Daten und bei einer GPS-Freigabe auch Standortdaten. Laut Datenschutzvereinbarung würden diese Daten nur zur technischen Optimierung der App verwendet, schrieb die Verbraucherzentrale in einem älteren Test.

Pushnachrichten lassen sich auf Wunsch abschalten. Auch der eigene Nutzeraccount kann einfach gelöscht werden.

Auch für Wanderer und Radfahrer gibt es eine App

Vor allem an Menschen, die viel draußen unterwegs sind, richtet sich die kostenlose Web-App „Watrify“. Sie listet nach eigenen Angaben mehr als 250.000 Brunnen und Trinkstationen in ganz Europa.

Das Angebot soll besonders Wanderern, Radfahrern und anderen Outdoor-Begeisterten helfen. Die unabhängige und werbefreie Web-App verzichtet nach eigenen Angaben vollständig auf Tracking und das Sammeln von Daten.

Hinter „Watrify“ steht eine Privatperson: Jan Schumacher aus Karlsruhe. Die Daten der Karte stammen laut der Plattform Chip.de unter anderem aus Open-Data-Portalen, OpenStreetMap und Einträgen der Community. (dpa/mp)