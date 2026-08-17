Ein Mitarbeiter wirkt plötzlich fahrig und verändert – möglicherweise stehen Drogen dahinter. Doch Arbeitgeber dürfen nicht ohne Weiteres einen Test anordnen. In bestimmten Berufen kann eine Verweigerung allerdings ernste Folgen haben.

In einigen Berufen kann der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an einem Drogentest haben. Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Wer auffällig verändert zur Arbeit erscheint, kann dafür viele Gründe haben. Auch Drogenkonsum könnte eine Ursache sein. Für Arbeitgeber stellt sich dann die Frage, wie sie einen Verdacht überprüfen dürfen.

Ein Drogentest ist dabei nicht ohne Weiteres möglich. „Drogentests greifen in das Persönlichkeitsrecht ein, weshalb das in vielen Fällen ohne eine Einwilligung des Arbeitnehmers nicht gehen wird“, erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Drogentest am Arbeitsplatz: Vager Verdacht reicht nicht aus

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Zusätzlich braucht der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an einem Drogentest am Arbeitsplatz. Bloße oder vage Anhaltspunkte dafür, dass ein Beschäftigter möglicherweise Drogen genommen hat, reichen laut Schipp nicht aus.

Anders kann das bei bestimmten Tätigkeiten aussehen. Vor allem in sicherheitsrelevanten Berufen kann ein Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an einem Test haben.

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Drogentest am Arbeitsplatz: Bei diesen Berufen kann der Chef ihn verlangen

Das gilt etwa für Piloten, Busfahrer oder Lokführer. Besteht bei ihnen ein konkreter Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss stehen, kann der Arbeitgeber laut Schipp einen Drogentest am Arbeitsplatz verlangen.

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Physisch zwingen darf der Chef seine Beschäftigten aber auch dann nicht. Arbeitnehmer können den Test weiterhin verweigern.

Abmahnung und Kündigung möglich

Ist der Drogentest am Arbeitsplatz jedoch gerechtfertigt, kann eine Verweigerung schwerwiegende Folgen für das Arbeitsverhältnis haben. Nach Angaben des Fachanwalts kann zunächst eine Abmahnung ausgesprochen werden.

Bleibt der Arbeitnehmer bei seiner Weigerung, kann sogar eine Kündigung folgen. Entscheidend ist also, ob der Arbeitgeber den Test tatsächlich verlangen durfte.

Unberechtigter Drogentest am Arbeitsplatz: keine Folgen für Beschäftigte

Verweigert ein Beschäftigter dagegen einen Drogentest am Arbeitsplatz, für den kein berechtigter Grund vorliegt, hat das in der Regel keine Konsequenzen. Ein Arbeitsgericht kann prüfen, ob die Verweigerung rechtmäßig war.

Zu Unrecht erteilte Abmahnungen können dann aus der Personalakte gestrichen werden. Auch eine darauf gestützte Kündigung kann vor Gericht keinen Bestand haben.

Johannes Schipp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied im Deutschen Anwaltverein (DAV). Bis 2021 war er Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV. (dpa/mp)