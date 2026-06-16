Sieben Jahre nach dem Aus der Funktion können YouTube-Nutzer wieder direkt miteinander chatten und Videos teilen. Es gelten aber klare Bedingungen.

2019 war Schluss mit Direktnachrichten bei YouTube, nun ist das Messaging wieder zurück in der App für Mobilgeräte. Christophe Gateau/dpa

YouTube holt eine alte Funktion zurück. Nutzerinnen und Nutzer können in der App für Mobilgeräte wieder Direktnachrichten verschicken.

Google hatte das Feature 2019 abgeschafft. Nun sind sogenannte DMs wieder möglich – zum Teilen von Videos oder für direkte Chats mit anderen Nutzerinnen und Nutzern.

YouTube Direktnachrichten: Neuer Button in der App

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In der YouTube-App gibt es dafür einen neuen Button mit Nachrichtensymbol. Er befindet sich rechts oben in der Anwendung.

Auch über den Teilen-Button unterhalb von Videos können andere zum Chat eingeladen werden. So lassen sich Clips direkt in einer Unterhaltung weitergeben.

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Nutzung von Youtube Direktnachrichten erst ab 18 Jahren

Die Funktion ist an Bedingungen geknüpft. Wer Direktnachrichten senden will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

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Außerdem müssen Nutzerinnen und Nutzer bei einem persönlichen YouTube-Kanal angemeldet sein. Ohne Anmeldung gibt es keine DMs.

Blockieren und Melden möglich

Zur Sicherheit können Nutzerinnen und Nutzer andere blockieren. Auch Inhalte können gemeldet werden.

Verschickte Nachrichten können zudem zurückgeholt werden. Sie verschwinden dann bei beiden Chat-Partnern.

Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Die Nachrichten sind nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Für alle Inhalte gelten die Community-Richtlinien von YouTube.

Wer die Funktion noch nicht in der App sieht, sollte im App-Store nach einem Update suchen. Laut Google gehörten Direktnachrichten zuletzt zu den Funktionen, die sich YouTube-User am häufigsten gewünscht hatten. (dpa/mp)



