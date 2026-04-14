WhatsApp-Chats vor anderen verstecken: So aktivieren Sie den Geheim-Ordner

Wer sein Smartphone mit anderen teilt oder einfach mehr Privatsphäre will, kann einzelne WhatsApp-Chats mit wenigen Klicks verstecken. Die Unterhaltungen landen dann in einem gesperrten Spezialordner, der nur mit der eingerichteten Gerätesperre zu öffnen ist.

Neugierige Blicke aufs Handy? Dagegen bietet WhatsApp eine einfache Funktion. Nutzer können einzelne Unterhaltungen gezielt sperren und so vor Mitlesern schützen. Das ist vor allem praktisch für alle, die ihr Smartphone mit anderen teilen, es öfter entsperrt aus der Hand geben oder einfach vorsorgen möchten. Die geschützten Chats verschwinden dann in einem eigenen Bereich.

WhatsApp-Chats verstecken mit wenigen Klicks

Um den Schutz zu aktivieren, muss man den jeweiligen Chat länger gedrückt halten und dann „Chat sperren“ auswählen. Danach landet die Unterhaltung in einem Ordner namens „Gesperrte Chats“.

Der Ordner ist verriegelt und lässt sich nur mit der eingerichteten Gerätesperre öffnen. Das kann je nach Smartphone ein Fingerabdruck, ein Gesichts-Scan, eine PIN oder ein Muster sein.

WhatsApp-Chats verstecken mit eigenem Geheimcode

Wer noch einen Schritt weitergehen will, kann den Ordner „Gesperrte Chats“ mit einem separaten Code schützen. Dieser Geheimcode kann sich von der normalen Gerätesperre unterscheiden.

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Dafür tippt man auf „Gesperrte Chats“, öffnet über das Dreipunkt-Menü die Einstellungen und geht auf „Einstellungen für die Chatsperre/Geheimcode“ beziehungsweise direkt auf „Geheimcode“. Dann gibt man den gewünschten Code ein, tippt auf „Weiter“, wiederholt den Code zur Bestätigung und tippt auf „Fertig“.

Was bei Benachrichtigungen von gesperrten Chats passiert

Auch bei Benachrichtigungen schützt WhatsApp die Privatsphäre. Bei gesperrten Chats werden weder die Inhalte der Nachricht noch die jeweiligen Kontaktinformationen angezeigt. Stattdessen erscheint nur der Hinweis: „WhatsApp: 1 neue Nachricht“. Anrufe von Kontakten aus gesperrten Chats werden allerdings nicht blockiert.

Wer die Funktion nicht mehr nutzen möchte, kann gesperrte Chats jederzeit wieder entsperren. Dazu drückt man länger auf den jeweiligen gesperrten Chat, geht in die Einstellungen und wählt „Chat entsperren“. (dpa/mp)