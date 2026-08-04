Immer mehr internationale Influencer scheinen in ihren Instagram-Reels plötzlich Deutsch zu sprechen. Dahinter steckt kein Sprachkurs, sondern ein neues KI-Feature von Meta – mit erstaunlich realistischen Ergebnissen und einigen offenen Fragen.

Mensch oder Maschine? Um sicher sein zu können, ob Stimme und Lippenbewegungen in einem Reel echt sind, hilft ein Blick unter den Profilnamen: Dort steht „Mit KI übersetzt“, wenn jemand die Hilfe von Meta AI in Anspruch genommen hat. Elisa Schu/dpa

Wer derzeit durch Instagram scrollt, dürfte sich wundern: Internationale Creator sprechen auf einmal fließend Deutsch. Der Eindruck täuscht nicht – allerdings haben die Influencer nicht über Nacht eine neue Sprache gelernt.

Der Grund ist ein neues KI-Feature von Meta. Mithilfe generativer künstlicher Intelligenz werden Reels automatisch in andere Sprachen übersetzt. Auf Wunsch passt die Software sogar die Lippenbewegungen im Video an. Das sorgt oft für verblüffend realistische Ergebnisse, kann aber auch befremdlich wirken.

Instagram-Reels auf Deutsch: Diese neuen Sprachen unterstützt Meta

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Meta hatte die Erweiterung der KI-Übersetzungen für Reels Mitte Juli angekündigt. Seitdem können Inhalte neben Deutsch auch auf Französisch, Italienisch, Japanisch und Koreanisch automatisch wiedergegeben werden.

Für harmlose Unterhaltung dürfte das viele Nutzer freuen. Kritischer wird es allerdings bei politischen Inhalten, Aktivismus oder fragwürdigen Botschaften. Denn durch die automatische Übersetzung können Inhalte plötzlich ein deutlich größeres internationales Publikum erreichen.

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KI-Übersetzung erkennen: So sehen Nutzer, ob ein Reel verändert wurde

Wer wissen möchte, ob ein Reel tatsächlich im Original auf Deutsch aufgenommen wurde, sollte einen Blick unter den Profilnamen werfen. Dort erscheint gegebenenfalls der Hinweis „Mit KI übersetzt“.

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Tippt man auf diesen Hinweis, lässt sich die KI-Übersetzung deaktivieren. Das Reel wird dann wieder in der ursprünglichen Sprache abgespielt.

Meta AI: Creator entscheiden selbst über die Übersetzung

Ob ein Reel überhaupt automatisch übersetzt wird, entscheidet nicht Instagram, sondern die Person, die das Video veröffentlicht. Vor dem Hochladen kann die Option „Stimmen mit Meta AI übersetzen“ ein- oder ausgeschaltet werden.

Über die „Übersetzungseinstellungen“ lässt sich außerdem festlegen, ob zusätzlich eine KI-Lippensynchronisation genutzt werden soll und in welche Sprachen das Reel übersetzt wird. Creator können die fertigen Übersetzungen vor der Veröffentlichung auch selbst prüfen und freigeben. Sind nicht alle Optionen sichtbar, finden sich weitere Einstellungen hinter „Weitere Optionen“. (dpa/mp)