PDFs zusammenfügen, Seiten drehen oder sensible Stellen schwärzen: Dafür landen viele bei Online-Diensten. Doch es gibt eine kostenlose Alternative für Windows, die fast 40 Funktionen mitbringt – und komplett offline arbeitet.

Ein Schaf als Logo: Die Freeware PDF24 Creator lässt beim PDFs erstellen, bearbeiten und anzeigen keine Wünsche offen. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Zwei PDF-Dokumente zusammenfügen, eine Datei beschneiden, Stellen schwärzen oder eine Seite drehen: Wer solche Aufgaben erledigen will, sucht häufig im Internet nach einer schnellen Lösung. Auch der Kopierschutz eines Dokuments lässt sich mit entsprechenden Werkzeugen entfernen.

Dabei stößt man schnell auf PDF-Online-Dienste, die zunächst kostenlos oder zumindest günstig erscheinen. Nach der Bearbeitung im Browser kann sich das Angebot allerdings als teure Abofalle entpuppen.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Nutzer müssen ihre Dateien an einen Online-Dienst übertragen. Gerade bei möglicherweise sensiblen Informationen kann dabei ein ungutes Gefühl bleiben, weil Daten in unbekannte Kanäle gelangen könnten.

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PDF24 Creator: Kostenlose Alternative zu Online-PDF-Diensten

Zwar gibt es auch seriöse Gratis-Seiten zum Bearbeiten von PDFs. Wer sich die Recherche danach sparen möchte, kann unter Windows stattdessen die kostenlose Freeware PDF24 Creator installieren.

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Anders als der Name vermuten lässt, dient das Programm nicht nur zum Erstellen von PDF‑Dateien. Die Software stammt vom Entwickler Stefan Ziegler.

Mit der Installation landen automatisch auch der PDF24 Reader zum Anzeigen von PDF-Dateien sowie die PDF24 Toolbox auf dem Rechner.

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PDF24 Creator bringt knapp 40 PDF-Funktionen mit

Vor allem die Toolbox bietet zahlreiche Möglichkeiten zur PDF‑Bearbeitung. Insgesamt stehen annähernd 40 Funktionen bereit. Damit wird PDF24 Creator zu einer Art Schweizer Taschenmesser für PDF-Dateien.

Die unterschiedlichen Werkzeuge decken zahlreiche Aufgaben ab, die bei der Arbeit mit PDFs anfallen können – vom Zusammenfügen über das Beschneiden und Drehen bis zum Schwärzen von Inhalten.

Tool funktioniert komplett offline

Ein wichtiger Vorteil: Sämtliche Funktionen von PDF24 Creator lassen sich offline auf dem eigenen Rechner nutzen. Die Dateien müssen für die Bearbeitung also nicht erst an einen Online-Dienst übertragen werden.

Nach der Installation des Softwarepakets ist damit eine umfangreiche PDF-Werkzeugkiste direkt auf dem Windows-Rechner verfügbar. Das kann besonders praktisch sein, wenn spontan eine spezielle PDF-Aufgabe anfällt und es schnell gehen muss. (dpa/mp)