Mailbox geht zu schnell ran? Mit diesem Trick klingelt Ihr Handy länger

Einmal zu spät gedrückt – schon landet der Anruf auf der Mailbox. Dabei lässt sich die Wartezeit ganz einfach verlängern: per GSM-Code, ohne Suche im Handy-Menü.

Wer kennt das nicht? Das Handy klingelt, man greift danach – und ist einen Sekundenbruchteil zu spät. Schon spricht der Anrufer auf die Mailbox.

Das muss nicht sein. Wer die Mailbox später anspringen lassen oder bestimmte Rufumleitungen ausschalten möchte, braucht dafür nicht lange in den Einstellungen von Android, iOS und Co. zu suchen. Es geht direkt über sogenannte GSM-Codes.

Mailbox einstellen: Diese GSM-Codes helfen

Mit den Codes lässt sich festlegen, wann die Mailbox überhaupt rangehen soll. Etwa nur dann, wenn kein Netz vorhanden ist. Oder auch, wenn gerade telefoniert oder der Anruf nicht angenommen wird.

Drei Szenarien lassen sich dabei direkt per Tasteneingabe steuern. Nach der Eingabe muss jeweils die Anruftaste gedrückt werden.

##61# deaktiviert die Rufumleitung, wenn man nicht erreichbar ist.

##62# deaktiviert die Rufumleitung, wenn man nicht rangeht.

##67# deaktiviert die Rufumleitung bei Besetzt.

So verlängern Sie die Klingelzeit

Manchmal ist die Mailbox aber durchaus praktisch. Etwa wenn unbekannte Anrufer erst einmal sagen können, was sie eigentlich wollen. Nervig wird es nur, wenn sie zu schnell anspringt.

Auch das lässt sich per Code ändern. Dafür wird dieser GSM-Code eingegeben:

**61*(Rufnummer der Mailbox oder Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll)**(05-30)#

Danach wieder die Anruftaste drücken. Die Zahl zwischen 5 und 30 gibt an, nach wie vielen Sekunden die Mailbox rangehen soll.

Ein Beispiel: Telekom-Kunden mit der Mailboxrufnummer 3311, die ihre Mailbox erst nach 25 Sekunden Klingeln aktivieren möchten, geben ein:

**61*3311**25#

Auch hier wird anschließend die Anruftaste gedrückt.

Codes gelten für alle Netzbetreiber

Eine Übersicht über diese und weitere GSM-Codes gibt es zum Beispiel im Hilfe-Bereich der Telekom-Website. Die genannten Codes gelten für alle Netzbetreiber.

Damit lässt sich die Mailbox schnell anpassen – ganz ohne lange Suche im Handy-Menü.

Mailbox einstellen: Sonderfall Live-Voicemail auf dem iPhone

Beim iPhone gibt es zusätzlich eine besondere Art der Voicemail: die Live-Voicemail. Ist sie aktiviert und wird ein Anruf umgeleitet, erscheint bereits während des Sprechens eine Live-Transkription des Anrufs.

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Wer möchte, kann dann immer noch rangehen. Wer die Funktion abschalten will, öffnet in iOS die Einstellungen, geht dort auf Apps und dann auf Telefon. Dort lässt sich der Schieber bei Live-Voicemail von an auf aus stellen. (dpa/mp)