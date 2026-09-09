Wer beim Lesen im Auto, Bus oder Zug schnell Übelkeit bekommt, kann auf Android künftig auf eine neue Google-Funktion zurückgreifen. Bewegte Punkte am Bildschirmrand sollen dem Gehirn helfen, die Fahrt besser einzuordnen.

Punkte, die sich in den Kurven mitbewegen: Die praktischen Helfer gegen Reiseübelkeit gibt's für Apple- und Androidgeräte jetzt ab Werk. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Übelkeit im Auto, im Bus oder manchmal auch im Zug: Viele Menschen kennen das Problem. Die sogenannte Reise- oder Bewegungskrankheit, auch Kinetose genannt, entsteht durch die vielen und oft unerwarteten Bewegungen während der Fahrt.

Besonders problematisch kann es werden, wenn man nicht aus dem Fenster schaut, sondern liest – etwa auf dem Smartphone oder Tablet. Genau hier setzt Googles neue Android-Funktion an.

Reisekrankheit: Bewegte Punkte sollen helfen

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Der „visuelle Bewegungsausgleich“, auf Englisch „Motion Assist“, wird für Geräte mit Android 17 ausgerollt. Den Anfang machen derzeit Pixel-Smartphones.

Auf dem Display erscheinen dabei dezent farbige Punkte an den Bildschirmrändern. Google bezeichnet sie als sich bewegende Formen oder „Bubbles“.

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Die Punkte wandern jeweils ein Stück in die Richtung, in die sich das Fahrzeug bewegt. So bekommt das Gehirn zusätzliche Hinweise darauf, wohin die Fahrt gerade geht.

Dadurch soll die Lücke zwischen dem, was die Augen sehen, und der tatsächlichen Bewegung des Fahrzeugs geschlossen werden. Im besten Fall kann das verhindern, dass während der Fahrt überhaupt Übelkeit aufkommt.

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Android bei Reisekrankheit: Motion Assist lässt sich anpassen

Auf Wunsch kann sich der visuelle Bewegungsausgleich automatisch aktivieren, sobald das Gerät erkennt, dass eine Fahrt begonnen hat. Die Funktion kann außerdem zu den Schnelleinstellungen hinzugefügt werden.

Nutzer können die Darstellung individuell verändern. Form, Farbe und Deckkraft der Punkte lassen sich anpassen.

Apple war schneller

Bislang mussten Android-Nutzer auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen, wenn sie Reisekrankheit mit einer solchen Anzeige bekämpfen wollten. Apple bietet eine vergleichbare Funktion bereits seit iOS 18 an, das 2024 erschienen ist.

Apple weist darauf hin, dass der Effekt der Punkte am besten funktioniert, wenn Nutzer im Fahrzeug in Fahrtrichtung sitzen.

Auf iPhones und iPads findet sich die Funktion unter „Bedienungshilfen/Bewegung/Fahrzeug-Bewegungshinweise“. Auch dort gibt es eine automatische Aktivierung sowie einen Schnellzugriff über das Kontrollzentrum. Bei Android ist das neue Feature in den Einstellungen unter „Google-Dienste“ beziehungsweise „Google“ zu finden. (dpa/mp)