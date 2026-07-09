Wer ein Android-Handy nutzt, muss sich auf eine Änderung einstellen: Google rechnet künftig auch Systembackups auf den Cloud-Speicher an. Für manche Nutzer könnte das teuer werden.

15 GB sind schnell verbraucht: Google zählt künftig mehr Backup-Daten ins Speicherkontingent. Wer mehr Platz braucht, muss dann zahlen. Nico Tapia/dpa-tmn

Fotos, Videos oder das WhatsApp-Backup: Viele Android-Nutzer wissen, dass solche Daten auf den eigenen Google-Speicher angerechnet werden. Kostenlos stehen pro Google-Konto 15 Gigabyte zur Verfügung.

Wer mehr Platz braucht, muss bereits jetzt zahlen. Nun ändert Google die Regeln für Cloud-Speicher: Künftig werden auch Daten aus dem Android-Gerätebackup auf das Speicherkontingent angerechnet.

Android-Backups im Google-Speicher: Diese Daten sind betroffen

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Bislang waren diese Systembackups ausgenommen. Das ändert sich nun, wie Google auf seinen Supportseiten erklärt. Konkret geht es um SMS und MMS, Anruflisten, Geräteeinstellungen und App-Daten.

Damit landen künftig auch diese Informationen im Speicherverbrauch des Google-Kontos. Wer ohnehin schon viele Fotos, Videos oder andere Backups in der Cloud hat, könnte dadurch schneller an die Grenze kommen.

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Android-Backups: Nutzer können Auswahl treffen

Auf Android-Smartphones und -Tablets soll sich künftig in den Einstellungen unter „Backup“ oder „Sicherung“ genauer festlegen lassen, welche Gerätedaten gesichert werden. Bei Googles Pixel-Geräten ist das bereits möglich.

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Klar ist: Je mehr Daten im Backup gespeichert werden, desto einfacher wird die Wiederherstellung nach Problemen mit dem Smartphone. Auch ein neues Gerät lässt sich dann schneller und einfacher so einrichten, als wäre es das alte.

Google-Speicher: Wer mehr braucht, muss zahlen

Welche Daten auf den vorhandenen Speicherplatz angerechnet werden und welche nicht, listet Google ebenfalls detailliert auf seinen Supportseiten auf. Für Nutzer bleibt damit vor allem die Frage, ob die kostenlosen 15 GB reichen.

Wer mit dem Speicher nicht auskommt, muss Speicherplatz dazubuchen. Das kleinste Abo bei Google One umfasst 100 GB und kostet 2 Euro im Monat. Zum Vergleich: Bei Apples iCloud gibt es 5 GB kostenlos. Im kleinsten iCloud+-Abo sind für monatlich 1 Euro 50 GB enthalten. (dpa/mp)