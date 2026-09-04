Gemini fasst Mails zusammen, hilft beim Schreiben und steckt auch in anderen Google-Diensten. Wer die KI-Funktionen nicht nutzen möchte, kann sie deaktivieren – allerdings an mehreren Stellen.

KI im Postfach? - Das hat Google Anfang 2026 eingeführt. Fabian Sommer/dpa

Künstliche Intelligenz ist längst auch im E-Mail-Postfach angekommen. Bei Gmail kann Googles KI-Modell Gemini auf Wunsch Nachrichten zusammenfassen oder als Schreibassistent helfen.

Auch in anderen Google-Produkten kommen KI-gestützte Funktionen zum Einsatz, etwa für personalisierte Angebote. Wer darauf verzichten möchte, kann die entsprechenden Funktionen ausschalten.

Gmail ohne Gemini: Diese Einstellung müssen Sie zuerst ändern

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Dafür zunächst das Gmail-Postfach öffnen und oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken. Anschließend „Alle Einstellungen aufrufen“ auswählen.

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Nun etwas nach unten scrollen. Unter „Smarte Funktionen“ darf bei „Smarte Funktionen in Gmail, Google Chat und Google Meet aktivieren“ kein Häkchen gesetzt sein.

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Ist dort eines gesetzt, muss es entfernt werden.

Auch Workspace-Einstellungen deaktivieren

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Direkt darunter folgt der nächste Schritt. Unter „Smarte Funktionen in Google Workspace“ auf die Schaltfläche „Einstellungen für smarte Funktionen in Workspace verwalten“ klicken.

Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster mit zwei Bereichen.

Zum einen gibt es „Smarte Funktionen in Google Workspace“. Dazu zählen Funktionen in Gmail und Kalender sowie personalisierte Suche und Zusammenfassungen.

Zum anderen gibt es „Smarte Funktionen in anderen Google-Produkten“. Dazu gehören Maps, Wallet, Assistent und die Gemini-App.

Gmail ohne Gemini: Blaue Häkchen müssen verschwinden

Sind in diesen Bereichen blaue Häkchen zu sehen, auf die jeweilige Fläche klicken.

Der Schieber bewegt sich dann nach links und statt des blauen Häkchens erscheint ein graues Kreuz. Damit sind die jeweiligen Funktionen deaktiviert. Zum Schluss unten rechts auf „Speichern“ klicken. Damit sind die Einstellungen übernommen. (dpa/mp)