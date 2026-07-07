Die alte Mail-Adresse passt nicht mehr? Bei Gmail lässt sie sich ändern – ohne dass die bisherige Adresse komplett verschwindet.

Neue Möglichkeiten: Gmail-Nutzer können sich eine andere E-Mail-Adresse zulegen - und erhalten trotzdem weiter Nachrichten, die an die alte Adresse gehen. Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Nicht jede E-Mail-Adresse muss für immer bleiben. Wer mit seiner Gmail-Adresse nicht mehr zufrieden ist, kann sie ändern.

Das klappt direkt im Google-Nutzerkonto. Und die Aktion ist ohne Risiko: Die bisherige Adresse bleibt im Hintergrund als alternative Adresse erhalten.

Gmail-Adresse ändern: Alte Adresse bleibt als Alternative bestehen

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Wer seine Gmail-Adresse ändert, muss die alte Adresse nicht mehr für die Kommunikation nutzen. Dafür gibt es dann die neue Adresse.

Ganz weg ist die bisherige Adresse aber nicht. Sie bleibt im Google-Konto als Alternative bestehen.

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So finden Sie die richtige Einstellung

Und so geht es: Zuerst meldet man sich unter „Myaccount.google.com“ an. Danach klickt man oben links auf „Persönliche Daten“.

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In der Auflistung rechts geht es weiter mit „E-Mail“. Dann klickt man ganz oben unter „E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos“ auf die aktuelle Mail-Adresse.

Als Nächstes öffnet sich ein Fenster. Dort erscheint in der Mitte die Option „E-Mail-Adresse für das Google-Konto ändern“.

Darauf klicken. Anschließend gelangt man zu einem leeren Formularfeld.

Dort wird der neue Nutzername für die Gmail-Adresse eingetragen. Bestätigt wird die Änderung mit einem Klick auf „E-Mail-Adresse ändern“.

Gmail-Adresse ändern: Das sollten Nutzer vorher wissen

Nach der Änderung werden E-Mails weiterhin problemlos zugestellt. Das gilt sowohl für Nachrichten an die bisherige als auch an die neue Adresse.

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die im Konto gespeicherten Daten. Auch E-Mails, die an die bisherige Adresse gesendet wurden, bleiben erhalten.

Ein Wechsel zurück zur bisherigen E-Mail-Adresse ist jederzeit möglich. Eine Änderung, also das Erstellen einer neuen „Gmail.com“-Adresse für das Google-Konto, ist allerdings nur alle zwölf Monate möglich.

Wichtig ist auch: Neue Adressen lassen sich nicht löschen und bleiben bestehen.

Anmeldung klappt mit beiden Adressen

Die Anmeldung bei Google-Diensten funktioniert nach der Änderung mit beiden Adressen. Das gilt etwa für Gmail, Maps, YouTube oder Drive.

Es lohnt sich trotzdem, vor der Änderung noch einmal Googles Hilfe-Seiten zu lesen. Dort gibt es einen umfangreichen Eintrag rund um das Ändern der Adresse. (dpa/mp)



