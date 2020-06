Geschenkgutschein von Aldi?: Facebook-Nutzer jubeln, dabei haben sie dafür keinen Grund

Köln -

Die Masche ist immer die gleiche, nur in leichter Abwandlung: Mal ist es der Firmengeburtstag, mal das überaus erfolgreiche Geschäftsjahr – nur zwei Gründe, aus denen Unternehmen auf Facebook vermeintlich Mega-Gewinnspiele starten.

So verlost „Edeka.“ drei Range Rover, „Aldi-Deutschland“ einen Geschenkgutschein, „Real Deutschland“ Kaffeevollautomaten, „Cinemaxx“ Kino-Geschenkkarten oder „Autohaus Berger GmbH“ ebenfalls dicke SUVs. Die Seite „Mimikama“ sammelt solche Fake-Gewinnspiele auf Facebook.

Was alle diese Gewinnspiele gemein haben, sind nicht nur die vielversprechenden Gewinne, sondern vor allem die Tatsache, dass sie fake sind. Hinter den Profilen verbergen sich nämlich eben nicht die realen Unternehmen.

Fake-Gewinnspiele auf Facebook: Darum geht’s ihnen

Aktuell macht es den Eindruck, dass solche Seiten wieder vermehrt aus dem Boden sprießen. Vor allem das Autohaus taucht in verschiedenen Abwandlungen seit Tagen immer wieder auf. Viele Nutzer erkennen den Fake nicht – oder machen sich keine weiteren Gedanken – und teilen, liken und kommentieren die Beiträge wie verrückt. Schließlich lockt der Mega-Gewinn, da muss man sein Glück doch mal versuchen.

Eine Gefahr, denn: Den Betreibern dieser Seiten geht es nicht darum, vermeintliche Gewinnspiel-Teilnehmer mit tollen Preisen zu beglücken, sondern einzig und allein um ihren eigenen Profit. Sie sammeln Daten, verschicken Spam-Mails, verkaufen einem im schlimmsten Fall ein Zeitschriften-Abo, das man eigentlich gar nicht haben will.

Einigen geht es auch darum, eine große Fan-Base aufzubauen. Ist die erreicht, wird die Seite verkauft und der neue Besitzer startet direkt mit tausenden, wenn nicht zehntausenden Followern auf Facebook und kann diese direkt mit seinen Inhalten erreichen. Als Nutzer wundert man sich dann nur, wann man denn diese komische Seite mit „Gefällt mir“ markiert hat.

Fake-Gewinnspiele auf Facebook: So erkennen Sie sie

Doch wie erkenne ich Fake-Gewinnspiele? Und was macht Facebook dagegen?

Ein Blick auf die Facebook-Seite des vermeintlichen Unternehmens genügt in der Regel. Die Fake-Seiten haben meist nur einen Beitrag und – für die Größe der Unternehmen – eine verschwindend kleine Zahl an Fans. Außerdem handelt es sich um keine „verifizierten“ Seiten (am Haken zu erkennen) und auch Dinge wie ein Impressum, einen Ansprechpartner oder eine Kontaktmöglichkeit sucht man vergebens.

Doch das ist nicht alles. Zudem sollte jeder bereits stutzig werden, wenn in Gewinnspielen zum Teilen, Kommentieren oder Liken aufgefordert wird. Denn: Aufforderungen wie „teilen diesen Beitrag in deiner Chronik, um teilzunehmen“ oder „markiere deine Freunde in diesem Beitrag, um teilzunehmen“ seien explizit nicht bei Facebook-Gewinnspielen erlaubt. Darauf weist das Unternehmen hin, als wir es mit den Gewinnspielen konfrontieren. Man bekämpfe solche Profile und unterstütze die Aufklärung.

Weiterer Tipp des Social-Media-Riesen: in den Bereich Seitentransparenz schauen. Hier kann man sehen, wann die Seite erstellt wurde, ob der Seitenname geändert wurde oder aus welchen Ländern die Personen kommen, die die Seite verwalten. Meist sind die Fake-Gewinnspiel-Seiten erst wenige Tage alt. Im Falle von „Autohaus Berger“ saß der Verwalter in Bangladesch – dass da etwas nicht stimmt, ist mehr als offensichtlich.

Eine Prise Skepsis, gesunder Menschenverstand und ein prüfender Blick – diese Mischung sollte reichen, um nicht auf einen Fake hereinzufallen.