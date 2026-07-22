Auf vielen neuen Windows-Notebooks ersetzt die Copilot-Taste inzwischen die gewohnte Strg-Taste. Wer Microsofts KI-Assistenten nicht per Knopfdruck starten möchte, kann die Funktion mit einem kleinen kostenlosen Programm ändern.

Hallo, hier ist der Copilot! Und auf den meisten Notebooks- und Tastaturen hat Microsofts KI nun auch eine eigene Taste. Nicht alle mögen das. Nico Tapia/dpa-tmn

Auf immer mehr Windows-Notebooks sitzt unten rechts auf der Tastatur keine Steuerungs-Taste mehr. Stattdessen findet sich dort die sogenannte Copilot-Taste. Auch auf manchen anderen Tastaturen ist sie inzwischen verbaut.

Ein Druck darauf öffnet Microsofts KI-Assistenten. Wer die Funktion weder braucht noch nutzen möchte, muss die Taste aber nicht ausbauen oder an der Hardware herumbasteln.

Copilot-Taste deaktivieren: Dieses Programm macht sie zur Strg-Taste

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Der Entwickler Dan Weiss hat dafür das kleine Programm „NoCopilotKey“ geschrieben. Die Software wandelt die Copilot-Taste wieder in die ursprüngliche Strg-Taste um.

Der Aufdruck mit dem Copilot-Logo bleibt dabei zwar auf der Taste sichtbar. Ihre Funktion entspricht nach der Installation aber wieder der gewohnten Steuerungs-Taste. Wen das Symbol stört, kann die Taste zusätzlich mit einem kleinen Aufkleber versehen.

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Copilot-Taste deaktivieren: So wird NoCopilotKey installiert

„NoCopilotKey“ steht auf der Plattform Github kostenlos zum Herunterladen bereit. Dazu muss dort unter „Assets“ die Datei „NoCopilotKey.zip“ ausgewählt werden.

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Anschließend sind drei Schritte nötig:

Zunächst wird die heruntergeladene Datei mit der rechten Maustaste angeklickt. Danach wählt man „Alle extrahieren“ und klickt im geöffneten Fenster unten rechts auf „Extrahieren“.

Nun wird der entpackte Ordner „NoCopilotKey“ geöffnet. Mit einem Doppelklick auf „NoCopilotKey Installer.exe“ startet die Installation.

Nach der Installation ist das Programm sofort aktiv. Es wird künftig bei jedem Start beziehungsweise bei jeder Anmeldung automatisch ausgeführt.

Programm vorübergehend stoppen

Wer „NoCopilotKey“ nur vorübergehend beenden möchte, kann das über den Task-Manager erledigen. Dazu wird zunächst die Tastenkombination „Strg+Alt+Entf“ gedrückt. Anschließend wählt man den Eintrag „Task-Manager“ aus.

In der Liste der aktiven Prozesse wird „NoCopilotKey“ mit der rechten Maustaste angeklickt. Über „Task beenden“ lässt sich das Programm stoppen.

„NoCopilotKey“ deaktivieren: So klappt die Deinstallation

Auch eine vollständige Deinstallation ist jederzeit möglich. Dafür tippt man unten links „Programm“ in das Suchfeld von Windows ein und wählt anschließend „Programme hinzufügen oder entfernen“.

Neben dem Eintrag „NoCopilotKey“ werden dann die drei Punkte angeklickt. Mit der Auswahl „Deinstallieren“ wird die Software wieder vom Rechner entfernt. (dpa/mp)