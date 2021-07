Aufpassen: Deshalb sollten Sie beim Selfie kein Peace-Zeichen mehr machen

Köln –

Zugegeben, fast jeder von uns hat es schon einmal bei einem Selfie gemacht: das Peace-Zeichen.

Doch was wohl den wenigstens dabei bewusst ist: Das Victory-Zeichen ist ein Traum für jeden Hacker. Das berichten jetzt Forscher des japanischen Nationalen Instituts für Informatik.

Der Grund sind unsere Fingerabdrücke, die wir dabei in die Kamera halten. Kriminelle Hacker können diese mit speziellen Programmen sogar aus drei Metern Entfernung lesen.

Hacker kommen an sensible Daten

Mit den Fingerabdrücken könnte dann zum Beispiel das Smartphone entschlüsselt werden und die Betrüger könnten so an sensible Daten kommen.

„Man muss nur eine lässige Geste vor der Kamera machen und schon können die Fingerabdrücke für jeden zugänglich sein“, wird der Forscher Isao Echizen zitiert.

Der Chaos Computer Club bewies schon vor einigen Jahren, wie leicht wichtige biometrische Daten mittlerweile zu kopieren sind. Damals hatten die Hacker die Fingerabdrücke von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen konstruiert. (est)